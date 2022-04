Christian Domínguez y Mario Hart confiesan que jugaban “pichanga” al estilo Miyashiro en Combate

Christian Domínguez y Mario Hart se confesaron en América Hoy. (Foto: América TV)

Christian Domínguez y Mario Hart se sometieron a una divertida dinámica en América Hoy. Los exchicos reality contestaron preguntas relacionadas con el ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, quienes fueron captados con Fiorella Méndez y Fiorella Retiz en el departamento del periodista deportivo tras jugar un partido de fútbol.

“Un paso adelante si consideras que eres un pichanguero rehabilitado”, preguntó Ethel Pozo. Ante ello, Domínguez decidió dar un paso al frente, pero Mario Hart prefirió permanecer en su sitio. Esto ocasionó que las conductoras se mostraran sorprendidas, pues ahora está casado con Korina Rivadeneira y está por convertirse en padre por segunda vez.

“Rehabilitado es aquel que ha sido enfermo (señala a Christian). Yo pichangueaba cuando estaba soltero”, expresó el corredor de autos en su defensa. Fue en ese momento que Christian Domínguez quiso comentar una anécdota cuando ambos formaban parte de Combate, en la época en la que ambos eran capitanes de los equipos Rojo y Verde.

Según relató la pareja de Pamela Franco, Hart solía llamarlo a las 2 de la madrugada para salir juntos, aunque no precisó a dónde exactamente se dirigían. “Yo pensé que era una emergencia, me decía ‘papi, te veo en una hora. ¿Me vas a dejar solo?’ ¿A tu hermano?’. Era domingo y yo me levantaba. Mi mamá me preguntaba por qué salía y le decía que no podía dejarlo solo”.

Mario Hart aclaró que todo lo que hicieron pasó cuando ambos estaban solteros, ya que en esa época mantenía una relación amorosa con Alejandra Baigorria. No obstante, Domínguez lo puso en aprietos al decir entre risas: “Estábamos solteros o peleados, una de dos estábamos”.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ DEFIENDE LAS PICHANGAS

No piensa colgar los chimpunes. El cumbiambero se mostró en contra de las parejas que piden que se cancelen las pichangas debido al ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. “La cancha es sagrada; es un momento de divertirse, para desestresarse. Para mí, jugar pichanga es una estrategia”, sostuvo el artista nacional.

Asimismo, acotó que él practica ese deporte tres veces por semana en compañía de sus amigos más cercanos y familiares. Después del encuentro deportivo, se los lleva a todos a comer a su restaurante. Las conductoras no le creyeron nada y le dijeron a Pamela Franco, su pareja, que mejor tenga cuidado.

¿QUÉ PASÓ CON LAS PICHANGAS?

Los usuarios se han mostrado indignados con los efectos colaterales de la infidelidad del conductor de La Banda del Chino, ya que sus parejas los han prohibido de asistir a las pichangas nocturnas. Sin embargo, quienes sí lograron ir a los partidos aseguraron que lo hacen en compañía de sus esposas.

Esto quedó demostrado cuando se viralizaron numerosos videos de mujeres en las gradas, quienes se mostraron más que dispuestas a verlos jugar con tal de evitar una posible infidelidad tras el encuentro deportivo. Recordemos que esto ocurrió con Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, quienes se encontraron con Fiorella Retiz y Fiorella Méndez tras una pichanga.

“Por tu culpa Miyashiro”, escribió un usuario junto a imágenes de varias esposas viendo a sus parejas en la cancha. El clip acumula más de 300 mil reproducciones y, como era de esperarse, muchas usuarias se sintieron identificadas. “Ahora nos llevará a su hija y a mí”, “Chicas, más vale prevenir que lamentar”, “Menos mal que mi novio es dotero”, fueron algunas de las respuestas.

Los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal provocaron que mujeres decidan ir a las pichangas de sus parejas. (Fotos: TikTok)