“Que no me abandonen en uno o dos meses”: el pedido del padre de la menor ultrajada en Chiclayo a Pedro Castillo

El presidente Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich llegaron a Chiclayo para conversar con los padres de la menor abusada. Foto: Andina

El presidente Pedro Castillo estuvo en la mañana del viernes en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en Chiclayo, para expresar su solidaridad con los padres de la menor, que fue víctima del ‘Monstruo de Chiclayo’, quien secuestró, torturó y abusó sexualmente de la niña de 3 años. Los progenitores de la afectada comentaron que habían conversado con el jefe de Estado por un espacio de 5 minutos.

“Nos vino a dar su apoyo y nos dijo que iba a acelerar los trámites legales para que esa persona pague lo que se merece. Ha sido algo muy corto (el diálogo), pero nos aconsejó”, contó a RPP Noticias el padre de familia.

La ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, también se apersonó al nosocomio para ofrecer apoyo psicológico y legal a la familia en coordinación con otros sectores del Estado. El progenitor de la menor pidió a los representantes del Ejecutivo que no solo quede en palabras, sino en hechos.

“Que cumplan con lo que están diciendo y que no sea solamente un mes o dos meses porque esto es un trámite largo. Que no me abandonen de acá a uno o dos meses, sino que cumplan con sus palabras. Que el Congreso de una vez cambie las leyes para que a ninguna niña vuelva a pasar lo que me pasó a mi bebé”, dijo.

El progenitor de la niña también envió un mensaje al Parlamento: “Lo que quiero decir es que el Congreso cambie de una vez esas leyes para que a ninguna niña le ocurra lo que le pasó a mi bebé. Eso tiene que cambiar sí o sí”.

Padre de la niña abusada se reunió con Pedro Castillo. Video: RPP Noticias

“Están ofreciendo muchas cosas, han venido del Ministerio de la Mujer, también conversé con el Ministerio de Justicia. Ellos quieren ver todo lo legal para que ese hombre pague lo que ha hecho a mi niña. Que se logre la cadena perpetua para que ese hombre muera porque si van a tenerlo encerrado va comer desayuno, va a seguir comiendo gratis mientras uno va a seguir luchando para poder comer”, agregó.

Finalmente, el padre de la niñita criticó que se haya difundido el video del hallazgo donde permaneció su hija secuestrada y violentada sexualmente por el ‘Monstruo de Chiclayo’.

“Hay un video de lo que ha grabado la Dirincri, que lo ha compartido y no tiene sensibilidad hacia mi niña. Nunca debieron publicar ese video, esa persona debe ser sancionada”, concluyó.

Ya el mandatario había solicitado al Poder Judicial el “el mayor peso de la ley” contra el violador: “Como Gobierno condenamos y repudiamos la agresión sexual que sufrió una menor de edad en Chiclayo. Este lamentable hecho no debe quedar impune. Nuestra solidaridad y todo el apoyo a la niña y su familia. Pedimos al Poder Judicial el mayor peso de la ley para el culpable”, escribió en su cuenta de Twitter.

El presidente Pedro Castillo se reunió con la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, tras lo que sucedido con la niña abusada en Chiclayo. Foto: Andina

NUEVE MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA

El Poder Judicial de Lambayeque dictó nueve meses de prisión preventiva contra Juan Antonio Enríquez García, el ‘Monstruo de Chiclayo’, investigado por haber secuestrado, torturado y abusado sexualmente a una niña de tres años.

La magistrada María Vasquez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo de Justicia de Atusparías, en el distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo, dictó esta medida coercitiva.

Este pedido fue sustentado, en una audiencia virtual, por el fiscal provincial Martín Muñoz Basauri, representante de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz, quien sostuvo la presunción de los delitos de secuestro agravado y violación sexual de una menor de edad.

“El imputado aceptó los hechos. Esa versión es válida porque fue prestada en presencia del representante del Ministerio Público y de su abogado. Reconoció los hechos, eso es contundente”, dijo el representante legal de la familia, el abogado Tito Estevez Torres, quien presentó elementos de convicción contundentes para que se efectúe este pedido y sea declarado como fundado.

