Pedro Francke a Hernando Cevallos: “Nunca olvidaremos las vidas salvadas con tu liderazgo”

El último martes, se dio a conocer que Hernando Cevallos, quien lideró la cartera del ministerio de Salud, dio un paso al costado del gabinete de Pedro Castillo.

Ante esta noticia, el ex ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Con Hernando Cevallos hemos compartido varias luchas por los cambios profundos que nuestra patria necesita. Admiro su inquebrantable compromiso por la salud y bienestar de nuestro pueblo. Hermano, nunca olvidaremos las vidas salvadas con tu liderazgo en el Minsa estos meses”, manifestó Francke en un tuit.

Según reportaron algunas fuentes oficiales, la decisión de Hernando Cevallos de no continuar como titular del Minsa, habría sido a que no prosperó su planteamiento de conformar un “gabinete en función a las políticas de gobierno”.

Recordemos que en horas de la mañana, Hernando Cevallos llegó hasta el distrito de Ancón para atender el llamado de los ciudadanos de ese sector, quienes se han visto muy afectados tras el derrame de petróleo ocasionado por Repsol.

“Esperamos que tome la mejor decisión, no solamente desde el punto de vista de elegir a las mejores personas para que conduzcan los ministerios, sino reafirmarse en el rumbo de tener un Gobierno que realmente aborde los problemas sociales y luche de manera decidida contra la inequidad que tenemos en el país”, declaró Cevallos a la prensa.

En conversaciones con RPP, Hernando Cevallos dijo desconocer las intenciones del presidente Pedro Castillo de colocar en el sector salud a una persona allegada a Vladimir Cerrón, como es el caso de Hernán Condori Machado.

“No tengo idea de eso (de que Perú Libre presionó para que no continúe en el Minsa). Espero que no porque yo he conversado con varias dirigentes de Perú Libre de la mejor manera”, expresó.

“Salvo un sector que está en contra de las vacunas, entiendo que Perú Libre tiene que reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo desde el sector Salud no solo en la vacunación, sino en garantizar la suficiente cantidad de camas, de oxígeno, una descentralización más importante”, agregó.

En ese sentido, Cevallos manifestó que no conoce la trayectoria de Condori Machado, pero entiende que debe ser una “persona calificada para asumir el cargo”. También se mostró confiado en que el proceso de vacunación contra el COVID-19 continuará sin ningún problema.

“Creo que (la vacunación contra el COVID-19) va a continuar. Cuando hablamos de un sector de Perú Libre, estamos hablando de un sector minoritario. Yo no conozco las calificaciones del nuevo ministro de Salud, entiendo que debe ser una persona calificada para asumir el cargo”, remarcó.

Hernando Cevallos contó que fue decisión del jefe de Estado que no continuara liderando la cartera del Minsa y que fue el propio presidente quien le dijo que requería “poner a una persona en el Ministerio de Salud”.

“El presidente me dijo ‘Yo requiero poner a una persona en el Ministerio de Salud’. Si es correcto o no es correcto, no me corresponde a mí, le corresponde a la opinión pública, al periodismo”, dijo en declaraciones a RPP.

Como se recuerda, Cevallos asumió la cartera de Salud el 29 de julio de 2021 y desde esa fecha, ha estado liderando diversas problemáticas de ese sector en plena pandemia. Una de ellas era la ausencia de oxigeno y camas UCI. El exministro se mantuvo en labor durante tres gabinetes.

Su continuidad fue ratificada el pasado 1 de febrero con la juramentación del Gabinete Valer. Sin embargo tras un cuarto gabinete, Pedro Castillo decidió nombrar a otra persona y prescindir de las funciones de Cevallos como ministro de Salud.

SEGUIR LEYENDO