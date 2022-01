Yo soy, Grandes Batallas: José Feliciano y Mon Laferte empatan por segundo día consecutivo tras halagos del jurado

Por segundo día, el jurado no pudo ponerse de acuerdo y declaró empate en la batalla entre José Feliciano y Mon Laferte. (Foto: CapturaTV)

En la edición de este 12 de enero de Yo Soy, Grandes Batallas se presentaron nuevamente los imitadores de José Feliciano y Mon Laferte en una batalla de desempate luego de que la cantante llegara a la competencia el pasado 11 de enero para retar al imitador del cantante puertorriqueño.

El primero en presentarse en el escenario fue Sebastián Landa, quien cantó el tema “Esta noche” y recibió de pie los aplausos de Katia Palma tras culminar su interpretación. Por su lado, Oriana Montero cautivó con la canción “Tormento”.

Luego de escuchar ambas presentaciones, la conductora Karen Schwarz expresó varias veces la palabra “Bravísimo” y luego le dio el pase a Katia Palma para que brinde sus opiniones. La actriz cómica resaltó el trabajo de ambos imitadores.

“Que placer, que honor, que orgullo que estén aquí a demostrar su talento, yo los admiro. Orina sabes que soy tu fan, me encantas. Sebastián estas haciendo un trabajo impecable para mi. Los dos están extraordinario”, dijo para luego darle su voto al imitador de José Feliciano.

La segunda en hablar fue Janick Maceta. “Este tipo de batallas me da mucha tristeza porque ambos son grandes artistas y no me gustaría ver que ninguno se vaya”, aclaró la exmiss Perú y rápidamente votó por Mon Laferte.

Asimismo, Jorge Henderson lanzó una pequeña frase en referencia a la presentación de la imitadora de la cantante chilena. “La versión de tormento me erizó el bigote”, dijo el locutor radial mientras volteaba su pizarra en donde escribió el nombre de Mon Laferte.

Con dos votos a favor de Oriana Montero y uno para Sebastián Landa, fue el turno de Mauri Stern para decidir si declaraba por segunda vez un empate o decidía quien abandonaría el concurso. Con una sonrisa en el rostro y cambiando el nombre del programa a “Yo soy, Grandes empates”, el exintegrante de Magneto le dio su voto a José Feliciano.

Debido a que esta batalla finalmente quedó en empate, la conductora Karen Schwarz anunció que el próximo 13 de enero se definiría al ganador. Recordemos que una de las reglas del programa es que no se puede quedar en empate tres veces.

Yo soy, Grandes Batallas: José Feliciano y Mon Laferte empatan por segundo día consecutivo tras halagos del jurado y el próximo 13 de enero se definirá al ganador.

JURADO EXPLICA POR QUÉ ELIMINÓ A SANDRO

El pasado 11 de enero, Karen Schwarz se tomó unos minutos del programa para hablar con los miembros del jurado de la polémica que causó la decisión de eliminar al imitador de Sandro el pasado 10 de enero y la postura que mostró Mauri Stern ante ello.

Todo comenzó cuando la producción del concurso entrevistó al exintegrante de Magneto. “¿Por qué estás en desacuerdo en que Montaner se haya quedado?”, le preguntó la reportera y a lo que el músico respondió señalando que sintió que el cantante no estaba preparado.

Mientras hablaba el músico, Jorge Henderson quiso tomar la palabra e indicó “Si fuera un dos a uno se puede discutir, pero fue un tres a uno”. Esto en referencia a que él junto a Katia Palma y Janick Maceta votaron a favor del imitador ecuatoriano.

Por su lado, Katia Palma no se quedó callada manifestó que a ella le encantó la interpretación de Ricardo Montaner sobre la de Sandro. “La primera vez que vi a Ricardo Montaner, años atrás, me encantó. Yo le quiero dar la oportunidad porque a mi Tony Cam me parece un tipo genial pero son cosas importantes que están en juego”

Finalmente, Janick Maceta también intervino y brindo su punto de vista. “Hay muchos factores que quizás los televidentes no lo evalúan como la elección de la canción, los nervios, la interpretación, el personaje en general... Hay veces que puede ser un gran cantante pero nosotros no estamos buscando eso sino la imitación completa”, expresó.

Yo soy, Grandes Batallas: Jurado explica por qué eliminó a Sandro tras quejas de Mauri Stern

SEGUIR LEYENDO