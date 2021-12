Pedro Castillo: “Nosotros damos la cara, no huimos del país, menos nos refugiamos en una embajada”

Durante la cita, el mandatario estuvo acompañado de su abogado, Eduardo Pachas. | Foto: Agencia Andina

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, consideró que a diferencias de otros jefes de Estado, él no huye del país o se refugia de una embajada para evitar responder a la Fiscalía de la Nación que este martes acudió a Palacio de gobierno para tomar su declaración como testigo en por presuntas presiones en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

“Cumpliendo mi deber constitucional, recibí en Palacio de Gobierno a representantes de la Fiscalía de la Nación, ante quienes respondí, en condición de testigo, todas las preguntas sobre los ascensos de las FF.AA., como parte de la indagación preliminar que realiza el MP”, expresó en su cuenta de Twitter.

“Nosotros damos la cara, no huimos del país, menos nos refugiamos en una embajada; tenemos la conciencia limpia, actuamos conforme a ley y los compromisos asumidos con el pueblo”, añadió el mandatario.

PEDRO CASTILLO RESPONDE A LA FISCALÍA

Este martes el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con el equipo de fiscales conducidos por el fiscal adjunto supremo, Ramiro González Rodríguez, coordinador del área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, para que brinde su testimonio sobre los ascensos de las Fuerzas Armadas.

Durante la cita, el mandatario estuvo acompañado de su abogado, Eduardo Pachas, según informó la secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.

Pedro Castillo y el equipo de fiscales en Palacio.

PEDRO CASTILLO RECONOCE CHATS

La reunión entre Pedro Castillo y el equipo de la Fiscalía de la Nación inició a las 11 de la mañana y duró alrededor de tres horas y media. Al finalizar la diligencia, el abogado del mandatario, Eduardo Pachas, señaló que el mandatario reconoció la veracidad de los chats con los que se comunicó con el exgeneral José Vizcarra y explicó el contexto en el que se dieron las conversaciones.

“En efecto, se ha reconocido que los chats son del presidente con el Sr. Vizcarra, se ha dado el contexto y se ha explicado cómo se han sucedido estos hechos. No ha habido ningún nombramiento irregular, ni ninguna acción para favorecer a alguien. Por el contrario, el presidente dio toda la información a la Fiscalía”, dijo a la prensa.

La defensa del mandatario consideró que queda claro que no se ha querido favorecer a nadie. “El presidente ha dado toda la información a la Fiscalía. Queda claro que los nombramientos no han sido irregulares, se ha seguido el conducto regular, se ha respetado lo que ha venido del Ministerio de Defensa, el cuadro que ellos han traído y no se han alterado los resultados”, sostuvo.

Por su parte, Daniel Soria, procurador general de Estado, declaró que en el interrogatorio tanto la Fiscalía como Procuraduría realizaron preguntas, y estimó que al estar en fase preliminar podrían ser necesarias otras diligencias en Palacio de gobierno. “Es una primera fase y hay que revisar los elementos. Las diligencias de la fiscalía son decididas por los propios órganos del Ministerio Público, la Procuraduría allí no interviene”, señaló.

Cabe precisar que Pedro Castillo no figura como investigado en el caso, que se encuentra aún en fase de indagación preliminar que la Fiscalía abrió el 11 de noviembre contra los entonces ministros de Defensa, Walter Ayala, y secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, alegando supuestas presiones a los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para favorecer a algunos oficiales en el proceso anual de ascensos.

