Padre de Inti Sotelo critica a Manuel Merino: “No tiene sangre en la cara”

Salvador Sotelo, padre de Inti Sotelo - joven fallecido durante las manifestaciones del pasado noviembre-, se pronunció sobre el reciente pedido de Manuel Merino al Congreso para poder recibir una pensión vitalicia por los cinco días que fue presidente. Está pidiendo recibir S/15,600, correspondientes a un expresidente.

En una entrevista con Exitosa, Sotelo rechazó este accionar y dijo que el excongresista no debería recibir una pensión, ya que aún se encuentra vinculado a la investigación por la muerte de su hijo. En las manifestaciones en contra de la asunción del mando de Merino también falleció Bryan Pintado. La investigación comprende ambas muertes.

“Merino estuvo casi seis días al frente de un gobierno usurpador, opresor de la ciudadanía. Él está investigado por asesinato y el 7 de setiembre le pide al Congreso que le otorgue pensión vitalicia por haber sido presidente, elegido dictatorialmente, ahora pide eso, realmente no tiene sangre en la cara, lamento mis palabras, pero así debo expresarme”, declaró indignado a la radio.

Sotelo opinó que era probable que sí cedan ante su pedido, pese a la indignación social. Dijo que la razón sería que María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República, pertenece a Acción Popular - el mismo partido que Merino.

Además, cuando aún era aspirante al Congreso, Alva negó que el gobierno de Merino haya sido autoritario.

“No, no, no, para nada, el gobierno de Merino fue constitucional, siguió el proceso que corresponde a la constitución y al reglamento [del Congreso]”, señaló Alva en una entrevista con El Comercio en febrero de 2021.

Al final de la entrevista con Exitosa, Sotelo exhortó a los peruanos a estar alertas y vigilantes para que la pensión vitalicia no sea aceptada. También exigió al Ministerio de Justicia seguir con las investigaciones correspondientes sobre lo sucedido en las marchas de noviembre de 2020 y dar con terminado este caso.

EL PEDIDO DE MERINO

El expresidente Manuel Merino de Lama, envió un oficio el pasado 23 de septiembre a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), en el que solicita se le asigne la pensión vitalicia por el puesto que ocupó del 10 al 15 de noviembre de 2020 y al que renunció tras multitudinarias protestas en su contra que dejaron dos jóvenes fallecidos.

“Le solicito disponga se me otorgue la pensión establecida en la Ley N° 26519, así como también, se me asignen los beneficios logísticos y de personal señalados en el Acuerdo de Mesa N° 078-2016-2017″, dice el oficio de Manuel Merino recibido el 8 de setiembre de este año.

LEY DE PENSIÓN VITALICIA

Cabe señalar que el pleno del Congreso anterior aprobó el 11 de junio de este año, en primera votación, el texto sustitutorio de los proyectos de ley 254, 486 y otros que proponen eliminar la pensión vitalicia para los expresidentes de la República.

La iniciativa legislativa contó con 91 votos a favor. Tras ello fue exonerado de segunda votación.

Según el documento final aprobado, el Parlamento solo puede aprobar, de manera excepcional, el otorgamiento de una pensión vitalicia o por periodo definido, a los expresidentes.

Uno de los requisitos es que los beneficiarios deben encontrarse en estado de necesidad o de incapacidad para trabajar, no percibir otra pensión o ingreso del Estado, no haber sido acusado constitucionalmente por el Parlamento y no tener sentencia por delito doloso.

“El monto de la pensión, que tiene el mismo carácter que señala el artículo 4 de la Ley 27747, Ley que regula el otorgamiento de pensión de gracia, será fijado en función del desempeño del cargo del mandatario y la labor de trascendencia nacional realizada en beneficio del país”, señala la norma y añade que “en ningún caso la pensión puede ser superior a las 8 remuneraciones mínimas vitales”.

