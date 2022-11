Gatos vs arbolitos de Navidad: consejos para evitar la catástrofe de todos los años

Los gatos son curiosos por naturaleza y encontrar nuevos objetos en "su casa" lo entienden como una invitación a explorar (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Las fiestas decembrinas se acercan, el olor a las galletas de mantequilla, el pavo horneado, los regalos y adornos están a punto de invadir las calles, plazas, restaurantes y en tu hogar, sobretodo en este lugar se va a librar una de las ya “tradicionales peleas” de cada año, los gatos contra el árbol de navidad.

Si tienes un gato sabes muy bien que se van a revivir esas escenas donde él llega hasta la punta del pino y comienza a caer en cámara lenta con el árbol bajo sus patas. En internet es una de las escenas más repetidas durante estas épocas, los videos llegan a ser tendencias en la plataforma de YouTube.

Y es que para los felinos, encontrar cosas nuevas en “su casa” representa una invitación para explorarlas e interactuar con ellas, forma parte de su naturaleza, por lo que los arreglos navideños, el árbol, el pesebre, las cajas de regalo o cualquier otro objeto que encuentre diferente lo van a atraer.

“Los gatos son curiosos por naturaleza, lo hacen (tirar las cosas) porque así son ellos, no hay algo que les detone ese comportamiento, son muy curiosos e insistentes con las cosas que quieren hacer”, comentó la veterinaria Leonor Benítez Velazquez en entrevista con Infobae.

Distrae al enemigo y vencerás

Mantenerlo entretenido será tu mejor opción para que "se olvidé" del pino y los arreglos que hay en la casa. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

En cuanto a la colocación del árbol de Navidad, la doctora de mascotas recomendó, en primer lugar, cimentar muy bien el pino, ya sea natural o artificial, y tenerlo amarrado a otra estructura para evitar que el peso del felino lo derrumbe cuando esté encima de él.

En caso de que se convierta una constante el encontrar los arreglos o el pino en el suelo, Leonor Benítez comentó que se debe de tener paciencia y enseñarle que esa acción está mal.

“Lo que tienes que hacer para un comportamiento así es marcar el límite. Cuando el gato se acerque al árbol es importante decirle que no, retirarlo, pero en cualquier momento él va a querer tocarlo con la pata. Son como niños chicos de tres o cinco años”, comentó.

Si tu ves que tu gato ya tiene la intención de subirse al árbol de Navidad o de tirar cualquier otro adorno que tengas colgado en la pared, puedes “marcar el límite” a través de un sonido que lo espante (aplaudir, dar un manotazo a una almohada o una revista enrollada) o simplemente decirle “¡No!” con autoridad; el objetivo está en hacerle entender por diferentes medios que lo que está haciendo está mal.

Sus juguetes también son una opción para mantenerlo distraído, el entretenerlo con otras cosas para que no “esté pensando” en el árbol.

“Tú le vas a retirar lo que no puede y le vas a dar lo que sí puede, le vas a dar su pelota, sus plumas, sus juguetes lo vas a entretener; igual lo puedes llevar a los lugares de la casa donde quieres que esté a través del catnip” aunó.

Que adornos NO poner en Navidad

A diferencia de los perros, los gatos no son mucho de comerse las cosas que encuentra, por lo que tu única preocupación será el que no tire tus adornos. (Foto: Pixabay)

En esta época no solo se trata de cuidar los adornos de tu compañero de cuatro patas, sino también de cuidarlo a él, hay algunos adornos que su material podría lastimarlo mientras esté dando vueltas por la casa.

Las esferas de vidrio son uno de los objetos más peligrosos para las mascotas, su composición hace que sean muy fáciles de romper ante cualquier movimiento, como resultado de esto habrán algunos pedazos muy pequeños que se “esconden” muy fácil a simple vista y podrían cortar las huellas de tu gato.

“Que las esferas sean de plástico preferiblemente”, comentó la veterinaria.

En cuanto otro material que sea peligroso para los felinos, la especialista dijo que no hay que tomarse tantas consideraciones en los adornos navideños, sobre todo porque esta especie no es de comerse las cosas que encuentra, por lo que a excepción de que tengas un perro, tu única preocupación será que no encuentres los arreglos tirados por tu casa.

