Cuál es el ave de la ciudad que en primavera canta desde la madrugada

Hay una pregunta que muchos habitantes de las ciudades se hacen a menudo: ¿Cómo puede ser que al llegar la primavera un ave de no más de 20 centímetros de altura con su vientre color anaranjado y su talante casi risueño, nos altere definitivamente la tranquilidad nocturna con su canto a horas tan insólitas como las tres o cuatro de la madrugada?

Se trata del Zorzal o Chal Chal ( como lo llaman en el norte argentino) que es el ave cantora que le dio el apodo de “Zorzal Criollo” a Carlos Gardel.

Duerme poco, se despierta muy temprano y comienza a cantar antes del amanecer de manera fuerte, incansable y repetitiva.

Al principio de la primavera , cuando los días se vuelven más largos y cálidos, en el momento en el que los árboles y las plantas esgrimen su máximo esplendor, aparece en escena un canto melodioso, fuerte, repetitivo, casi obsesivo con una serie de notas armónicas y melodiosas que nos despiertan muy temprano, mucho antes del amanecer y de lo usualmente deberíamos haberlo hecho.

En la ciudad de Buenos Aires, es el zorzal con su canto potente, melódico y reiterativo uno de los primeros pájaros que canta al amanecer (Pixabay)

El zorzal es una especie autóctona y endémica de gran parte de la Argentina, que posee un comportamiento natural extremadamente confiado, recorriendo el suelo, haciendo carreritas a saltos cortos,

Se lo puede ver fácilmente escarbando entre las hojas buscando lombrices o insectos, sobre todo luego de una lluvia aunque también come frutos.

¿Cuál es la razón por la que, a contramano de cualquier lógica, adopta este comportamiento tan especial? El cantor en cuestión, que generalmente es el macho de la especie, despliega su destreza a todo volumen y, de manera insistente y reiterativa.

Pero ¿por qué lo hace en un horario tan insólito? Los primeros cantos se escuchan mucho antes de que el sol se asome.

Entre las explicaciones científicas para este comportamiento la más aceptada es la que plantea que la primavera es una época fundamental para esta especie ya que está buscando o llamando a su hembra con el objetivo de procrear, al tiempo que delimita el territorio en el que construirá su nido y cuidará a sus pichones.

Su comportamiento estacional se basa en un claro sentido reproductivo. La explicación más razonable para el insólito horario quizás esté en la contaminación sonora de las áreas urbanas que habita, fenómeno al que el zorzal le ha ido escapando para hacer prevalecer su canto en el conjunto de los ruidos contaminantes de esas zonas.

Parece ser que el zorzal fue adelantando sus trinos en primavera para hacerse oír en determinado momento del día, cuando la contaminación sonora todavía no es tan intensa.

Se trataría de algo así como una estrategia a la que apelan estas aves para hacerse oír entre el ruido.

En la ciudad de Buenos Aires, es el zorzal con su canto potente, melódico y reiterativo uno de los primeros pájaros que canta al amanecer, pero también hay otros como el chingolo (Zonotrichia capensis), de tamaño mediano con corona de aspecto puntiagudo y pico cónico, característico por su serie de silbidos y un trino terminal.

La gallareta también es un ave que habita la ciudad, pero próximas a los espejos de agua (Reserva Natural Provincial)

La topografía del terreno, la vegetación y el clima de la Ciudad de Buenos Aires también hace posible poder observar encantadoras aves acuáticas. Una de las más curiosas es la gallareta (Fulica leucoptera), que no es un pato. Nada mucho y anida y duerme en la vegetación de la orilla de los espejos de agua, es herbívora. También el macá cara blanca (Rollandia rolland) que se caracteriza por sus zambullidas y su capacidad de buceo, no come vegetales, y busca su alimento con su pico adaptado para cazar. Se las ve en los lagos de Palermo, son muy propias de esta zona, no es necesario ir a los Esteros del Iberá para verlas.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

