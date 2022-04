Terapia asistida con perros: el amor canino tiene mucho para aportar en el Trastorno del Espectro Autista

Si bien recién a partir del censo 2022 habrá datos oficiales sobre el alcance de la condición en el país, se estima que el promedio de diagnóstico de Trastornos del Espectro Autista en niños es del 1%.

Mañana es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, un tema que toca de cerca a muchas familias en todo el mundo. Esta condición, sus primeros signos, las terapias que contribuyen a mejorar la calidad de vida y la inclusión en la sociedad, son los pilares para comprender un estado de situación al que siempre hay que estar atento.

“Si bien recién a partir del censo 2022 tendremos datos oficiales sobre el alcance de la condición en el país, se estima que el promedio de diagnóstico de Trastornos del Espectro Autista en niños es del 1%. Es 5 veces más común en niños que en niñas y se da en todas las clases sociales, razas y culturas de igual manera”, expresó Margarita Ziade, directora de Bocalán Argentina, psicomotricista y directora de la asociación que entrena Perros de Asistencia.

En general, los primeros signos de la condición – dependiendo del espectro - se dan desde los 12 meses a los 3 años y son los padres y docentes quiénes detectan que el niño tiene dificultades para desarrollarse adecuadamente. La detección temprana de las condiciones del espectro autista puede mejorar la vida del niño y de su familia.

Hay 8 señales de alerta que puede dar un niño con TEA: no mira a los ojos, no responde por su nombre, no tiene sonrisa social, no comparte interés, balbucea, presenta falta del juego simbólico, muestra retraso en la adquisición del lenguaje o inclusive pierde el lenguaje ya adquirido y presenta reacciones inesperadas frente a estímulos sensoriales.

Una vez detectado el espectro que el niño posee, junto al acompañamiento terapéutico de su médico, es importante comenzar con terapias que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Estas se dividen en educación, actividades y terapias.

“ El recurso más utilizado en nuestro país es la Terapia Asistida con Perros. En esos casos, un equipo de profesionales de la salud más un perro entrenado para esa labor, son parte del proceso de habilitación o rehabilitación de distintas personas que se suman al proceso terapéutico dentro de un consultorio” agregó Ziade.

En el país, la única organización que entrena Perros de Asistencia para niños con TEA es Bocalán Argentina. Se trata de una organización internacional sin fines de lucro destinada a fomentar la inclusión social de las personas con diferentes discapacidades mediante la interacción y la compañía de perros de asistencia. Hoy llevan entregados más de 35 que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los niños y de sus familias. Además, la asociación ofrece a las familias la posibilidad de realizar Intervenciones Asistidas con Animales en el consultorio que poseen en Villa Luro.

¿Cómo un niño puede acceder a tener un Perro de Asistencia? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bocalán Argentina cuenta con tres programas para que, dependiendo las posibilidades de cada familia, puedan acceder a esta terapia.

Programa solidario: donde la organización entrega de manera gratuita el perro a familias que cumplen con ciertas características. Y la familia sólo se tiene que hacerse cargo de los gastos de acoplamiento del perro.

Programa sponsor: cuando una empresa hace la donación y patrocina al perro de una determinada familia.

Programa familia partner: la familia hace la donación por el total del perro a la organización.

De esta manera Bocalán Argentina brinda diferentes posibilidades para que todas las familias puedan acceder a mejorar su calidad de vida, ya sea por Intervenciones Asistidas con Animales o con Perros Guía.

Para concluir Ziade repasa aspectos esenciales para promover la inclusión en la sociedad de niños con Autismo: “Las personas con TEA a menudo no entienden las bromas o el sarcasmo. Es posible que tengas que ser muy claro y objetivo cuando te comuniques con ellos. Intentá ser paciente y amable. Todos nos merecemos ser respetados y comprendidos” concluye.

Los Perros de Asistencia son ayudas técnicas que se entrenan para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad. Bocalán entrena perros de servicio para niños con autismo y para personas con discapacidad física.

Por su parte, las Intervenciones Asistidas con Animales buscan la mejora de la calidad de vida, la habilitación o rehabilitación de las personas con discapacidad o colectivos vulnerables, a través de la interacción con animales, en un ambiente diseñado y controlado por profesionales tanto de la salud como del área animal.

