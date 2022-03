Tras casi 30 años con una identidad “falsa”, descubren a un nuevo pez arcoíris en las islas Maldivas

Este es el primer pez maldivo descrito por un investigador local. Esta imagen corresponde a un ejemplar macho (Yi-Kai Tea/Californa Academy of Sciences)

Entre las aguas y los coloridos corales de las Maldivas, un pez resplandeciente con los colores del arcoíris se convirtió en el primero en ser nombrado y descrito por un investigador maldivo . Las Maldivas es una nación de pequeñas islas, situada a unos 800 kilómetros al sur de India. El archipiélago cuenta con el séptimo sistema de arrecifes de coral más grande del planeta.

El descubrimiento de este nuevo pez colorido se conoce como el pez hada con velo de rosa, “Cirrhilabrus finifenmaa”, recibe su nombre en el idioma local Dhivehi. Finifenmaa significa “rosa” y es un tributo a la flor nacional rosada de las islas, así como al color de los peces.

“Siempre han sido científicos extranjeros los que han descrito las especies que se encuentran en las Maldivas sin mucha participación de los científicos locales”, expresó Ahmed Najeeb, biólogo del Instituto de Investigación Marina de Maldivas (MMRI), quien fue el autor del nombre del pez. “Esta vez es diferente y ser parte de algo por primera vez ha sido realmente emocionante, especialmente tener la oportunidad de trabajar junto a los mejores ictiólogos (biólogos de peces) en una especie tan elegante y hermosa”.

El pez tiene un historial de identidad fallida ya que había sido encontrado por primera vez en la década de 1990, pero por aquel entonces, los investigadores pensaron que era un adulto perteneciente a Cirrhilabrus rubrisquamis, el pez hada de terciopelo rojo.

El nombre de la especie finifenmaa significa "rosa" en el idioma local Dhivehi, un guiño tanto a sus tonos rosados ​​como a la flor nacional de las Maldivas. Esta imagen corresponde a una hembra (Yi-Kai Tea/Californa Academy of Sciences)

Pero el nuevo pez, con los colores del arcoíris, se conoció luego de que los investigadores examinaran nuevamente al Cirrhilabrus rubrisquamis, y se encontraron con dos especies distintas. Las diferencias entre las dos especies son sutiles , como la altura de las espinas y el número de escamas en diferentes partes del cuerpo, pero los análisis de ADN confirmaron que estas dos especies son genéticamente distintas.

Encontraron que las hembras C. finifenmaa, que son principalmente rojas, rosadas y azules, eran muy parecidas a C. rubrisquamis. Sin embargo, los machos adultos no lo son, ya que tienen un patrón de color único que incluye magenta brillante, naranja pastel, rosa anaranjado y rojo púrpura oscuro.

Además, el estudio reveló que C. finifenmaa tiene un rango geográfico mucho más pequeño que C. rubrisquamis , lo que significa que se deben aumentar los esfuerzos de conservación para proteger la especie.

Sin embargo, los investigadores sospechan que la población de C. finifenmaa de Maldivas puede estar en peligro de disminuir. Los pescadores locales han buscado durante mucho tiempo los C. rubrisquamis para venderlos en el comercio mundial de acuarios, lo que genera alrededor de 330 millones de dólares cada año, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente . Debido a que las dos especies de lábridos se parecen tanto, C. finifenmaa también puede verse afectada por tales actividades.

El biólogo del Instituto de Investigación Marina de Maldivas Ahmed Najeeb (izquierda) y el Curador de Ictiología de la Academia, Luiz Rocha, inspeccionan un espécimen de pez en las Maldivas. (Claudia Rocha/Academia de Ciencias de California)

A pesar de que acaba de ser descubierto, los científicos dicen que el pez hada con velo rosa ya está siendo explotado a través del comercio de aficionados a los acuarios.

“Aunque la especie es bastante abundante y, por lo tanto, actualmente no tiene un alto riesgo de sobreexplotación, es inquietante cuando un pez ya se comercializa antes de que tenga un nombre científico”, dice el autor principal y curador de Ictiología de la Academia Luiz Rocha e investigador de la Academia de California de Ciencias en San Francisco. “Habla de cuánta biodiversidad queda por describir de los ecosistemas de arrecifes de coral”, afirmó.

La zona crepuscular del océano en la que fue observada esta especie existe a una profundidad de entre 35-70 metros, donde aún llega suficiente luz para que exista algo de vida antes de que el agua se convierta en completa oscuridad.

