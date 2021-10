Los perros ahora pueden ver televisión

Con el advenimiento de los Smart TV ha permitido que, si quieren, los perros puedan ver televisión casi como nosotros los seres humanos

Existen muchos mitos sobre la visión de los perros. Sin embargo, lo cierto es que los perros ven en colores diferentes a los nuestros, poseen una buena visión nocturna, un campo visual de mejor alcance periférico y una escasa visión cercana, por eso huelen todo y enlentecen siempre el movimiento.

Esta última característica es la que con el advenimiento de los Smart TV ha permitido que, si quieren, los perros puedan ver televisión casi como nosotros los seres humanos.

La televisión son imágenes que se suceden una detrás de otra a una velocidad muy alta. Esa rapidez es la que engaña a nuestra visión y hace que parezca que vemos movimiento. Para que los humanos percibamos esa sensación de movimiento, las imágenes deben ir a una velocidad de 40hz (imágenes por segundo). En cambio, los animales necesitan que la rapidez en la sucesión sea de por lo menos 75hz.

Una televisión moderna normal alcanza unos 300hz (las hay que llegan a 1000hz), pero las antiguas televisiones de tubo iban a 50hz. Cuando un perro veía una película en las teles viejas, veía una sucesión de imágenes estáticas, es decir varios cuadros fijos sucesivos y eso no es ni atractivo ni real. Seguramente los perros se deben plantear: ¡qué locos estos seres humanos que se divierten horas mirando un cuadro fijo!

Se creó en Estados Unidos un canal de TV para perros: Dog TV (Getty Images)

¿Cómo sería entonces un aparato de televisión ideal para perros? Ese aparato debería tener las siguientes características:

- Tener más de 75hz.

- Estar colocado a la altura de los ojos del perro.

- Emitir programas en los que se vean a otros perros u otros animales, gatos, pájaros, ovejas.

La mayoría de los perros no ven TV porque el aparato, generalmente, está ubicado para que uno (ser humano) lo pueda ver con comodidad y no a la altura de sus ojos. Los perros no tienden a hacer un paneo hacia arriba, por ende, no notan las imágenes que salen del televisor.

También, es lógico que no se interesen porque la programación no está diseñada para ellos. Al verse sólo seres humanos, no los atrae y los aburre. De hecho, muchos dueños aseguran que sus perros reaccionan al ver otro perro en la pantalla, en cambio ante el dibujo o una imagen estática de un perro no le prestan atención. Son capaces de percibir la diferencia.

Por eso, se creó en Estados Unidos un canal de TV para perros: Dog TV . Según los responsables de la cadena, los perros no solo pueden entretenerse viendo la televisión, sino que esto puede aportarles beneficios. Para ello disponen de tres tipos de contenidos: los relajantes, los estimulantes y los reforzadores de comportamientos.

La cadena sostiene que un perro verá reducida la ansiedad por separación al ver los contenidos relajantes. Los estimulantes sirven para alentar y desarrollar la mente del animal al igual que los reforzadores. Los responsables de Dog TV ponen el siguiente ejemplo: un perro que vea por televisión a otros corriendo detrás de una pelota, verá apuntalado su propio aprendizaje en el juego con la pelota.

Cosas que pasan en este mundo cambiante: nuestros perros miran TV y tienen su propio canal.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

