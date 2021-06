Alergia en perros y gatos: ¿se puede erradicar?

¿Quién te dijo que la única causa de la picazón en perro o en un gato es la pulga? Bajo ningún punto de vista en un perro urbano, un perro de ciudad, las causas por las cuales se pueden rascar o generar problemas de piel son múltiples

¿Sabés por qué? Porque el perro que vive en el campo, aunque te parezca mentira, tiene un menor bombardero de sustancias que se llaman alérgenos. ¿Qué son los alérgenos? Son las sustancias que producen alergia. Y la alergia termina con la picazón, y la picazón termina con las lesiones de piel.

“Ah, bueno, pero yo estoy cansado de ir de veterinario y no me da solución”, dirán por ahí. No hay una solución para la alergia, que es una condición genética. Se nace alérgico y todo esto empieza a determinada edad y una de las alergias más difíciles se llama Atopía.

Los problemas dermatológicos están detrás de un alto porcentaje de los casos clínicos que acuden al veterinario

La Atopía es una alergia donde los alérgenos entran por la nariz o toman contacto con la piel y verdaderamente no tienen una curación

Si vos tenes un perro atópico, tenés que consultar con veterinario idóneo en dermatología y darle tratamiento durante toda la vida. Hoy existen medicaciones, por boca e inyectables, que no son determinantes a toxicidad a largo plazo en el animal, que permiten controlar la alergia.

Los problemas dermatológicos están detrás de un alto porcentaje de los casos clínicos que acuden al veterinario. Asimismo, son muchas las enfermedades que, sin tener un origen dérmico, se manifiestan a través de signos en la piel.

Por eso es muy importante establecer el diagnóstico de la enfermedad, además claro, de los cuidados específicos. La elección de un alimento para posibles problemas dermatológicos puede aportar numerosos beneficios en el manejo de las enfermedades de la piel.

Las causas más comunes de alergia en animales son estacionales, alimentarias y a los parásitos (Getty Images)

En cuanto a los gatos, a veces se piensa que los solo toman leche o comen atún. Y esto es una falacia. Tanto una dieta deficiente en nutrientes como una excesiva en grasas, son causales de enfermedades cutáneas y trastornos digestivos en los felinos, sumado a que el estómago de este animal doméstico se caracteriza por ser especialmente delicado.

Por lo que la alergia, quedate tranquilo, no se cura ni en el perro ni en el gato. Por supuesto, es conveniente eliminar las pulgas con pipetas y todos los métodos ambientales que sean necesarios.

Ya lo sabés, la pulga no es la única causa por la cual tu perro o tu gato se pueden rascar.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

SEGUIR LEYENDO: