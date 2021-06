Los problemas que conllevan una alimentación incorrecta en los gatos

Muchos dueños lo desconocen pero los gatos son animales estrictamente carnívoros (iStock)

A veces se piensa que los gatos solo toman leche o comen atún. Y esto es una falacia. Tanto una dieta deficiente en nutrientes como una excesiva en grasas, son causales de enfermedades cutáneas y trastornos digestivos en los felinos, sumado a que el estómago de este animal doméstico se caracteriza por ser especialmente delicado.

Muchos dueños lo desconocen pero los gatos son animales estrictamente carnívoros, por lo cual una alimentación acorde a sus necesidades es una posible solución para subsanar estas afecciones.

Los gatos domésticos pertenecen a la misma familia animal que los leones, tigres y pumas, por lo cual su alimentación es similar. Esto es una causa de la frecuente aparición de problemas digestivos en nuestras mascotas, que generalmente se manifiesta en vómitos, diarrea o estreñimiento.

Otro sinónimo de mala salud es el sobrepeso que, si bien es difícil detectarlo debido al pelaje, es un problema grave que afecta a más de un 50% de las mascotas en todo el mundo.

La dieta del gato también repercute en órganos de otros sistemas por fuera del digestivo como lo son los riñones y la epidermis (AFP)

Además de pesar al animal en cada visita al veterinario para llevar un control del estado del mismo, se deben medir las cantidades de alimento que se le dan diariamente, en lugar de alimentarlos en exceso, como lo hace un más de un 20% de la población que tiene animales en su casa.

“La dieta del gato también repercute en órganos de otros sistemas por fuera del digestivo como lo son los riñones y la epidermis. Las alergias y obstrucciones urinarias (especialmente en los machos), son consecuencia de una alimentación errónea”, advirtió a Infobae Nicolas Fiasche, medico veterinario Responsable del Area Técnica y Desarrollo de BAIRES S.A., productora de marcas de alimento para mascotas.

“Existen calidades de ingredientes y calidades de alimentos. Lo ideal es buscar un balance de calidad y precio según los ingredientes utilizados por los fabricantes. Los gatos son carnívoros estrictos y necesitan altos niveles de proteínas de origen animal para tener una dieta acorde a sus necesidades, no todos los alimentos cumplen esta norma. Por eso es importante entender con que se fabrican, leer las etiquetas y crear conciencia de la alimentación ”, recomendó Fiasche.

Existen calidades de ingredientes y calidades de alimentos para los gatos

Los alimentos que tienen en su fórmula una alta composición de hidratos de carbono, componentes de baja calidad, y otros cereales alergénicos como la soja, no son recomendables para estos animales. En cambio, alimentos balanceados a base de ingredientes naturales son altamente beneficiosos para los felinos.

“Esta línea no contiene soja ni sus derivados y es la primera en el mercado en tener cordero como proteína novel principal. Esto reduce al mínimo la capacidad de presentar reacciones adversas ocasionadas por el consumo “ya que al no tener memoria inmunológica desaparece la probabilidad de repetir los cuadros producidos por otros ingredientes más comúnmente utilizados en la industria” finalizó el veterinario.

SEGUIR LEYENDO: