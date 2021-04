La guerra contra las pulgas

A white terrier dog scratching itself

Las pulgas del perro o del gato no viven en el hombre ( el perro y el gato tiene una temperatura corporal mayor y tiene otra composición sanguínea) y no es tan común que lo ataquen, pero, muchas veces, cuando se retorna de vacaciones y ha quedado la casa sin perro o sin gato, o cuando la casa ha estado deshabitada mucho tiempo y antes hubo perro o gato con pulgas, apenas se entra y uno camina unos pasos ocurre una verdadera invasión de pulgas, sobre las piernas del desprevenido ingresante que no logra entender cómo ocurre esto sin perro o gato presente.

Lo que ha sucedido es que durante la ausencia, el ciclo extra -perro o extra- gato continuó y ante el temblor o vibraciones provocadas por los pasos o el abrir y cerrar de puertas y el calor del cuerpo que aunque inferior al perro o al del gato es parecido, las pulgas adultas emergen de sus pupas hambrientas, ávidas de atacar y lo hacen sobre la primera masa caliente que se les presenta. (“A falta de pan, buenas son tortas.”).

La industria veterinaria moderna provee hoy de los más completos y variados productos que permiten un eficaz control del problema de las pulgas en las mascotas.

Es importante advertir algunos detalles:

El combate sobre el medio ambiente es tanto o más importante que el combate sobre el animal. Hay que realizarlo concienzudamente con productos adecuados, y ante la duda recurrir al consejo de su profesional veterinario de confianza.

La erradicación sobre el animal puede hacerse usando pipetas en forma rutinaria y continuada cada 30 días, en invierno y en verano. También existen comprimidos y “bocaditos” que se suministran cada diferentes lapsos que son cómodos pero no repelen y que actúan en la sangre del perro o del gato determinando que la pulga tenga que picar para morir, no impidiendo las enfermedades que la pulga puede transmitir por inoculación.

Las pipetas tiene el llamado efecto “antifeeding” que en realidad sería como un efecto repelente y que impide a la pulga picar por que la mata antes de que pueda hacerlo. Algunas pipetas tiene la acción adicional sobre garrapatas y mosquitos.

También se pueden usar aerosoles, talcos, shampúes, y líquidos cuyo uso debe hacerse, respetando las indicaciones del elaborador y en las circunstancias en las que lo aconseje el profesional veterinario de tu confianza.

El control continuo de la pulga es importante tanto para el confort familiar como para la tranquilidad y salud de tu perro y de tu gato. Recordá que a la pulga es difícil ganarle pero que se le puede empatar jugando bien. En esa pelea salen ganando tu animal de compañía y vos.

Para tener en cuenta:

La pulga, elimina un líquido especial anticoagulante y que además aumenta el aporte de sangre a la zona, irritándola, generando la “roncha” y con ello la picazón.

Cuando ataca al animal le produce anemia, picazón y contagio de enfermedades.

La pulga es achatada de costado mientras que el piojo lo es de arriba hacia abajo.

La materia fecal de pulga se reconoce y diferencia del polvo común mezclándola con agua sobre un papel donde nos da un tono rojizo.

Algunas pipetas tiene efecto “antifeeding” repelente y completan su acción atacando garrapatas y repeliendo mosquitos. Esas hay que elegir.

Los comprimidos antipulgas actúan en la sangre y requieren que la pulga pique para morir.

La acción sobre el ambiente es fundamental e imprescindible en el combate contra las pulgas.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

