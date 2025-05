Venezuela: ¿el emperador está desnudo?

El dictador venezolano, Nicolás Maduro. Foto: Alexander Kryazhev/Kremlin/dpa

La exitosa operación de extracción de los colaboradores de Maria Corina Machado de la embajada de Argentina en Venezuela presenta un quiebre en el destino de la nación sur americana. Hasta ahora el criminal régimen que ha confiscado la soberanía del pueblo venezolano se ha podido mantener en el poder mediante el uso y abuso de dos elementos: el terror y el dinero.

Mediante el terror logró el régimen de Venezuela acallar el disenso que crecía exponencialmente en la medida que el pueblo veía desaparecer sus fuentes de trabajo, licuar la moneda y aplicar la peor represión del mundo. Casi ocho millones de venezolanos huyeron de la tiranía caminando por las veredas del continente. Se calcula que las cárceles del régimen albergan un millar de venezolanos. También se calcula que pasa del millón el número de víctimas que perdieron la vida como consecuencia de no tener acceso a alimentos; servicios médicos esenciales y/o medicinas.

Pero luego de 26 años de asalto al tesoro público y de destrucción de todas las empresas públicas que financiaban el bienestar de los venezolanos, el ejercicio permanente de la represión abierta y encubiertamente y la caída libre de la economía el pueblo de Venezuela ha decidido que llegó el momento de desalojar a los auto denominados lideres bolivarianos de la sede del poder. Las remesas que envían los familiares que han emigrado le dan seguridad que al menos tendrán ingresos para procurar su comida y su transporte a los trabajos ocasionales con los que resuelven su sobrevivencia. El problema ha radicado en que se trata de un pueblo valiente y luchador pero desarmado.

El gobierno, por el contrario, cuenta con varios tipos de ejércitos porque en ese vendaval de piratería gubernamental el estado ha cedido en alquiler el monopolio de las armas. Aparte de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en Venezuela existen al menos dos ejércitos irregulares controlados por el régimen. Uno esta compuesto por una suerte de milicias violentas que son parte del partido de gobierno y que se utilizan para aterrorizar y perseguir a los ciudadanos que se atrevan a movilizarse para expresar su descontento con el régimen. Estas pandillas armadas además de sembrar terror en las manifestaciones de protesta persiguen a los opositores hasta sus residencias para luego atemorizarlos diciéndoles que saben donde viven y que pronto lo ajusticiaran. Luego están los ejércitos irregulares vinculados al crimen organizado que cuentan con armamento y equipos de comunicaciones ultramodernos cuya labor es cooperar con los órganos de represión como el SEBIN en la liquidación de opositores sin dejar huellas. Estas bandas son nacionales y extranjeras . Entre las nacionales el tren de Aragua ha adquirido fama internacional por sus tropelías en Chile y en los Estados Unidos. Con esta estructura militar el régimen ha asfixiado la libertad en Venezuela. hasta ahora!!

Porque la debacle económica ya se esta devorando a los integrantes de las tres bandas armadas y comienzan a haber deserciones y traiciones. La escases de alimentos, gasolina, medicinas y servicio educativos y médicos esta afectando severamente a las familias de los integrantes de los ejércitos de la represión. Poco a poco los integrantes de estas bandas comienzan a ser víctimas del régimen al no poder acceder a los servicios públicos porque están colapsados mientras los privados son prohibitivos. Esos individuos ya comienzan a ver el fin de la fiesta y se preparan para no sucumbir con el régimen.

Es este sentimiento de derrota en las filas de los afectos y accesorios del régimen lo que facilitó y coronó con éxito la operación rescate. En un operativo que recuerda la Operación Jaque de Colombia para rescatar a Ingrid Betancourt se creó una cuadrilla paralela a la del SEBIN cuya misión era custodiar el recinto bajo secuestro. Y los dobles de esa cuadrilla ingresaron con el cambio de guardia para rescatar a los rehenes y sacarlos del país. El operativo por lo tanto gozó del respaldo interno de los organismos encargados de reprimir a los rehenes.

Aparte del innegable merito que tiene el rescate de rehenes bajo cualquier circunstancia, lo significativo del episodio es que revela presencia de grietas profundas dentro del régimen. También revela la presencia de una inclinación clara de la administración norteamericana a apoyar a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado. Y quizás lo mas importante es que le ha revelado al mundo que el régimen de Venezuela no es invulnerable; que no tiene el respaldo de los suyos y que definitivamente el veredicto electoral del 28 Julio es una contundente realidad que esta corroyendo las fundaciones del régimen. Sabemos todos que el emperador del terror que ha imperado en Venezuela esta desnudo y que su capacidad de resistencia es realmente ínfima. La pregunta que surge entonces es si la comunidad internacional y sobre todo la regional va a provechar este momento de debilidad manifiesta para rescatar al resto de los venezolanos. Hasta el presente no ha habido pronunciamiento alguno como no lo hubo cuando una banda criminal asesino a un opositor venezolano en Chile. Solo hubo un lacónico comunicado de la cancillería del Brasil indicando que sus peticiones de salvoconductos no habían sido escuchadas. Y mientras tanto en Venezuela cada día se afirma más la convicción que el fin se acerca y que la batalla final será librada pronto.