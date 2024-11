Ganadores y perdedores del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (Avi Ohayon/GPO/dpa)

Los presidentes estadounidenses Joe Biden y el presidente electo Donald Trump son los principales ganadores del acuerdo entre Israel y Líbano. Su presión combinada doblegó a los dos gobiernos en guerra, pero también al grupo terrorista Hezbollah e Irán.

Biden pretendía terminar su presidencia con al menos un éxito diplomático en Oriente Próximo, mientras que Trump quería tener la mesa limpia a su llegada.

El presidente francés, Emmanuel Macron, es un ganador parcial, tras meses de zigzagueo en su política respecto a Israel. El papel de Francia en la aplicación del alto el fuego en el Líbano es un intercambio por la inmunidad sugerida por Macron para el primer ministro Benjamin Netanyahu de la Corte Penal Internacional.

Netanyahu también sale parcialmente ganando, ya que probablemente obtuvo la aprobación de Biden para la transferencia de armas y entregas de municiones a Israel. Netanyahu apuesta por Trump para obtener el apoyo que tanto necesita en un futuro enfrentamiento con Irán y para desafiar el proyecto nuclear del régimen iraní.

¿Por qué hay ahora un alto el fuego entre Líbano e Israel?

“La primera razón es centrarnos en la amenaza iraní, y no me extenderé sobre ello”, declaró Netanyahu en su declaración tras aceptar el acuerdo. Sin embargo, Netanyahu podría pagar un precio político por este movimiento, con la oposición de muchos expertos militares, líderes políticos de la oposición, muchos en la opinión pública, e incluso dentro de su “base” política.

La otra razón de Netanyahu para aceptar el acuerdo era separar los frentes y aislar a Hamas. Parece que hay indicios de que Hamás es más flexible para negociar la liberación de los rehenes, pero el precio sigue siendo alto y depende de que Israel acepte la retirada de Gaza.

El ejército israelí ha llevado a cabo con gran éxito una serie de ataques contra la cúpula militar y política de Hezbollah, incluido su secretario general, Hassan Nasrallah, alcanzando un enorme arsenal de misiles y aviones no tripulados, y desmantelando parte de la red de túneles de Hezbolá en los pueblos adyacentes a la frontera.

Pero tras 14 meses de encarnizados combates en Gaza y en el sur de Líbano, las Fuerzas de Defensa de Israel necesitaban “dar un respiro a sus fuerzas y reponer existencias”, dijo Netanyahu.

Aunque Hezbolá se ha convertido en un “gran perdedor” en el terreno militar, el grupo terrorista respaldado por Irán sigue disponiendo de arsenal estratégico, incluidos misiles precisos de largo alcance y aviones no tripulados suicidas para reconstruir su aparato militar.

De este modo, Hezbollah sigue siendo el principal brazo militar del régimen de Teherán contra Israel. Irán empujó a lo que queda de la cúpula de Hezbollah a aceptar la derrota presente con la esperanza de un futuro.

Durante más de un año, Hezbollah escenificó una guerra de agotamiento, que provocó la evacuación de más de 70.000 ciudadanos del norte de Israel y causó una devastación urbana y rural generalizada.

Ganadores y perdedores del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano (REUTERS/Mohammed Yassin/ARCHIVO)

El gobierno israelí ha prometido a los “refugiados internos” que el acuerdo permitiría su regreso a casa, así como la reconstrucción de lo destruido. Pero la mayoría de los residentes desplazados no creen que el acuerdo les aporte seguridad y algunos se niegan a regresar.

Gran parte de los partidos políticos libaneses y de las comunidades no chiíes esperaban que el acuerdo se basara en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2004, que pedía el desarme completo de todas las milicias de Líbano, el elemento más importante para neutralizar el predominio militar y la influencia política de Hezbollah en el Estado.

Sin embargo, el acuerdo se basa en la RCSNU 1701, que sólo se refiere a la retirada de Hezbollah al sur del río Litani.

El ejército libanés (LAF) debe desplegar allí 10.000 soldados, encargados de “desmantelar todas las instalaciones no autorizadas existentes dedicadas a la producción de armas y confiscar todas las armas no autorizadas”. Queda por ver si las LAF tendrán la capacidad y la voluntad de hacerlo en el 90% del territorio que aún no ha sido secado por las IDF. Las LAF no desarmaron a Hezbolá a pesar de las disposiciones vinculantes de la Resolución 1701.

Hay muchas más lagunas en el acuerdo y parte de sus disposiciones secretas sólo se conocerán cuando transcurran los 60 días previstos para su aplicación.

Ely Karmon es investigador principal del Instituto Internacional de Lucha contra el Terrorismo (ICT) y profesor de la Universidad Reichman de Herzliya (Israel)