Así es como una candidata es María Fernanda Espinosa, ex Ministra de Defensa y de Relaciones Exteriores de Rafael Correa, férreamente alineada con La Habana. Correa sigue diciendo que la OEA debe desaparecer, no es menor. El otro candidato es Hugo de Zela, diplomático peruano y ex Jefe de Gabinete de Insulza.