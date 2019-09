Ante la denuncia de Colombia, también ahora surgieron varios pseudo pacifistas. El ex Secretario General de la OEA Insulza es un ejemplo relevante. En aquel cargo fue poco menos que un ministro de Hugo Chávez, con lo cual no sorprende que haya caracterizado al TIAR como "instrumento arcaico de la Guerra Fría creado para intervenir en los países de América Latina". Lo que sí sorprende es su liviandad histórica, la literatura de rigor señala que la Guerra Fría comenzó en 1949 con la creación de la OTAN, y su lectura sesgada, pues no dice nada acerca de la intervención militar de Cuba en Venezuela, justamente.