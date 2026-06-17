Xi Jinping admite desequilibrios y dependencia tecnológica, pero evita cuestionar el sistema que lo sostiene

Una gran sala de juntas gubernamental vacía con la bandera de China de fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal debilidad de China, según Foreign Affairs, no es que desconozca sus problemas, sino que el régimen de Beijing los interpreta como fallas técnicas o presiones externas y no como límites estructurales de su sistema político y económico, una lectura que condiciona las reformas que está dispuesta a emprender y que, para Estados Unidos y Europa, resulta decisiva a la hora de diseñar su competencia de largo plazo con la potencia asiática.

Esa diferencia entre reconocer un problema y diagnosticar su causa atraviesa toda la discusión sobre el rumbo chino. El escenario más probable no es un colapso ni una transformación súbita, sino una adaptación prolongada a un crecimiento más lento, un control político más estricto y más situaciones en las que la seguridad se imponga sobre la eficiencia, en un proceso que puede extenderse durante décadas.

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El texto sostiene que China enfrenta una combinación de presiones ya visibles: desaceleración del crecimiento, envejecimiento de la población, tensiones en el sistema financiero y un endurecimiento de los controles comerciales por parte de otros países, junto con políticas industriales más agresivas en el exterior. Según Foreign Affairs, durante años la expansión económica ocultó esas vulnerabilidades, pero esa etapa ya terminó y los documentos del Partido Comunista y los grandes discursos oficiales ya las admiten de manera abierta.

Xi Jinping reconoció desequilibrios

El jefe del régimen Xi Jinping expuso en 2017 que la “contradicción principal” del país había cambiado. Ya no se trataba de la tensión entre crecimiento y escasez, propia de la etapa de reformas, sino de un desarrollo “desequilibrado e insuficiente” frente a la demanda de la población por una vida mejor.

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Esa formulación implicaba aceptar que el crecimiento acelerado había dejado problemas de calidad de vida como desigualdad de ingresos, degradación ambiental y aspiraciones sociales que exceden la mera subsistencia. El artículo añade que Xi también fue directo sobre la vulnerabilidad tecnológica del país y advirtió en varias ocasiones, desde 2016, que las “tecnologías clave y centrales” de China están controladas por otros.

Entre los cuellos de botella señalados por el liderazgo chino aparecen los semiconductores avanzados, el software industrial y los equipos de fabricación de precisión, como las máquinas de litografía. El análisis agrega que universidades y centros de estudios chinos también identifican la dependencia de insumos críticos y de tecnologías de base como un freno para el avance tecnológico del país.

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Una infografía detalla los desafíos internos de China (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de Beijing, según Foreign Affairs, incluyó subsidios estatales, apoyo selectivo a sectores estratégicos, incentivos para que universidades y empresas inviertan en investigación y desarrollo, fondos respaldados por el Estado y esfuerzos para diversificar cadenas de suministro y reducir la dependencia de las importaciones.

Los comunicados más recientes del partido también muestran una mayor disposición a nombrar riesgos antes minimizados. El 15.º Plan Quinquenal, que fija lineamientos hasta 2030, reafirma la necesidad de atender tres focos: la prolongada crisis inmobiliaria, la deuda excesiva de los gobiernos locales y la fragilidad de las instituciones financieras.

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El envejecimiento acelerado de la población también empezó a aparecer como un desafío estratégico en publicaciones centrales del partido. La respuesta oficial fue moderada: menores exigencias para anticipos hipotecarios, más financiación para concluir desarrollos paralizados, promoción de renovación urbana y vivienda asequible, mayor supervisión sobre bancos pequeños expuestos al sector inmobiliario y a la deuda local, además de incentivos natalistas acotados, licencias parentales ampliadas y un aumento gradual de la edad de jubilación.

¿La culpa?: actores externos

El punto central del artículo es que esas medidas conviven con una omisión persistente. En discursos oficiales, documentos de política y artículos de medios estatales, las debilidades chinas se presentan casi siempre como carencias técnicas vinculadas al estadio de desarrollo del país o como resultado de políticas impuestas por otros Estados.

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Esa narrativa evita atribuir los desequilibrios económicos al predominio estatal y a prioridades políticas que distorsionan los mercados. En el mismo discurso de 2017 en el que describió la nueva “contradicción principal”, Xi sostuvo que China seguía en la “etapa primaria del socialismo”, una definición que sugiere que el sistema vigente puede resolver los desafíos sin alterar su trayectoria básica.

El artículo subraya que los documentos partidarios tampoco presentan como posibles pasivos la concentración creciente del poder político en manos de Xi ni la expansión de la presencia del partido dentro de las empresas privadas. Cuando las autoridades admiten fallas de gobernanza suelen desplazar la responsabilidad hacia cuadros incompetentes, falta de disciplina o corrupción, con la premisa de que el sistema en sí sigue siendo sólido.

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El jefe del régimen chino, Xi Jinping, y el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, asisten a una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo el 16 de junio de 2026 en Beijing, China (Reuters)

Según Foreign Affairs, esa distancia entre la manera de nombrar los problemas y su raíz institucional moldea tanto el análisis oficial como las políticas que se eligen. En 2025, Beijing lanzó una campaña para reducir la competencia destructiva entre empresas chinas y gobiernos locales mediante controles de precios, restricciones de producción y herramientas contra precios predatorios en sectores con sobrecapacidad, además de una regulación más estrecha de fusiones, inversiones y nuevos ingresos en esos mercados.

En 2024, también puso en marcha un programa para alentar a los consumidores a entregar bienes del hogar usados a cambio de comprar productos nuevos. El problema, según el artículo, es que esas iniciativas no cuestionan las estructuras que generan las distorsiones, sino que tratan sus efectos inmediatos.

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El consumo interno sigue sin una reforma de fondo

El caso del consumo de los hogares resume esa limitación. Aunque el 15.º Plan Quinquenal lo presenta como prioridad económica, no asume ningún compromiso para elevar su participación en el producto interno bruto, y las transferencias fiscales anunciadas para reforzar el Estado de bienestar siguen siendo demasiado reducidas para aumentar de manera suficiente el ingreso disponible de las familias.

El programa de recambio de bienes de consumo elevó levemente las compras en 2025, pero su efecto perdió fuerza en 2026 cuando su presupuesto se redujo y muchos hogares ya habían reemplazado los electrodomésticos que necesitaban. La conclusión del texto es que la estrategia de largo plazo no cambió: sigue basada en expandir la producción con la expectativa de que los ingresos familiares mejoren más adelante.

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Para Foreign Affairs, esa lógica administra síntomas sin modificar las viejas estructuras económicas y políticas. El resultado es una preferencia persistente por correcciones de corto plazo antes que por reformas de fondo.

El artículo encuadra ese patrón en una secuencia histórica más amplia. El Imperio británico de fines del siglo XIX intentó responder al ascenso de Alemania y Estados Unidos con más educación técnica y una reconversión industrial, pero esas respuestas subestimaron problemas más profundos como la sobreextensión imperial y la desigualdad interna extrema.

La comparación se extiende a la Unión Soviética. Cuando Leonid Brezhnev asumió en 1964, los líderes soviéticos ya hablaban abiertamente de estancamiento y corrupción, pero enmarcaban esos males como fallas de implementación y no de diseño del sistema.

El artículo añade que las grandes potencias suelen reconocer restricciones crecientes mucho antes de aceptar las fuentes institucionales que las producen. Cuando los cambios más profundos finalmente llegan a menudo lo hacen demasiado tarde, como ocurrió en los casos británico y soviético.

Para los responsables políticos de Estados Unidos y Europa, la consecuencia práctica de esta lectura es que la presión externa difícilmente obligue a Beijing a enfrentar puntos ciegos que ya conoce pero no quiere abordar de manera sustantiva. Por eso, el texto plantea que entender la distancia entre los desafíos objetivos de China y la forma en que su dirigencia los percibe es tan importante como medir los datos económicos o tecnológicos.

Ese marco también sirve para explicar errores de cálculo occidentales sobre la relación entre China y Rusia. El artículo sostiene que análisis centrados en la antigua reticencia china a respaldar guerras fuera de sus fronteras y en su interés por la estabilidad económica global llevaron a subestimar hasta qué punto Beijing apoyaría la guerra rusa en Ucrania sobre la base de intereses compartidos con Moscú.

La percepción que China tiene de sus fortalezas y vulnerabilidades volvió a cobrar peso tras su uso exitoso de controles a las exportaciones para presionar a Washington a reducir aranceles durante la guerra comercial de 2025. A la vez, el texto señala una nueva fuente de tensión: mientras el éxito tecnológico chino fue celebrado en gran parte del mundo, los documentos de política de Beijing siguen transmitiendo una sensación persistente de vulnerabilidad.