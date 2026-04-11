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Viktor Orbán aseguró que este domingo logrará una victoria “que sorprenderá a todos” en las elecciones de Hungría

Durante el acto de cierre de campaña en Budapest, el primer ministro reiteró su postura de no brindar apoyo a Ucrania, y adelantó que convertirá a su país “en el más seguro” de Europa

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Viktor Orbán afirmó que su partido Fidesz sorprenderá con una victoria en las legislativas de Hungría (Reuters)
Viktor Orbán afirmó que su partido Fidesz sorprenderá con una victoria en las legislativas de Hungría (Reuters)

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguró que su partido, Fidesz, obtendrá una victoria que sorprenderá a todos en las elecciones legislativas de este domingo, a pesar de que los últimos sondeos anticipan una posible derrota tras 16 años de gobierno ininterrumpido.

En el último acto de campaña, celebrado en el distrito del Castillo de Buda, en Budapest, Orbán dirigió un mensaje directo a sus seguidores y al electorado indeciso, apelando especialmente a la llamada mayoría silenciosa. El líder húngaro enfatizó la importancia de la participación ciudadana y alentó a quienes comparten una pasión común por Hungría a acudir a las urnas.

“Vamos a lograr una victoria que sorprenderá a todos, incluso a nosotros”, afirmó antes de apelar a la “mayoría silenciosa”.

El último acto de campaña de Orban se llevó a cabo en el distrito del Castillo de Buda, en Budapest (REUTERS/Leonhard Foeger)
El último acto de campaña de Orban se llevó a cabo en el distrito del Castillo de Buda, en Budapest (REUTERS/Leonhard Foeger)

“Si todo el que tiene una pasión común por Hungría va a votar y se lleva consigo a todos tendremos tres millones de votos (...) Si alguien quiere rebelarse, deben hacerlo con nosotros, contra los globalistas, contra los bruselitas”, agregó.

El mandatario prometió a los jóvenes que, si su partido resulta victorioso, no se restablecerá el servicio militar obligatorio. También ofreció incentivos económicos, como un subsidio del 3 % para la construcción de viviendas y la exención de impuestos para los menores de 25 años.

Por otro lado, centró su discurso en la necesidad de preservar la paz y reiteró su negativa a sumarse a las presiones de las principales potencias europeas para que Hungría apoye a Ucrania en el conflicto con Rusia.

Orbán declaró que no entregará “ni dinero ni armas” a Ucrania y anticipó que, tras las elecciones, Hungría será el país más seguro de Europa.

Además, advirtió que responderá al bloqueo de petróleo impuesto por el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, con un “bloqueo del crédito”, asegurando: “Vamos a ganar esta batalla”.

Orban adelantó que, de ganar las elecciones, convertirá a Hungría en "el país más seguro" de Europa (REUTERS/Bernadett Szabo)
Orban adelantó que, de ganar las elecciones, convertirá a Hungría en "el país más seguro" de Europa (REUTERS/Bernadett Szabo)

La campaña electoral se vio marcada por la presencia de apoyos internacionales. Los primeros ministros populistas de República Checa y Eslovaquia, Andrej Babis y Robert Fico, expresaron públicamente su respaldo a Orbán.

Fico, líder de una coalición con socialdemócratas y ultranacionalistas, lo consideró el defensor más fuerte de la soberanía y de los intereses nacionales de su propio país. Por su parte, Babis destacó la lucha de Orbán por una Europa más fuerte y la importancia de la estabilidad y el liderazgo demostrado.

En los días previos a la elección, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitó Budapest para transmitir el apoyo del presidente Donald Trump a Orbán, considerado el principal aliado de Vladímir Putin en la Unión Europea.

Orbán recibió además palabras de aliento de figuras políticas como el presidente de Argentina, Javier Milei, la líder de la oposición francesa Marine Le Pen, el italiano Matteo Salvini y el español Santiago Abascal.

En la recta final de la campaña, la atención también se centró en el principal rival electoral de Orbán, Péter Magyar, fundador del partido Respeto y Libertad (Tisza).

Péter Magyar lidera el partido Tisza, que encabeza las encuestas en Hungría (Reuters)
Péter Magyar lidera el partido Tisza, que encabeza las encuestas en Hungría (Reuters)

Magyar, que en solo dos años posicionó a su formación como la alternativa más fuerte en la política húngara, convocó a la ciudadanía a recuperar la patria y recordó el referéndum de adhesión a la Unión Europea celebrado 23 años atrás.

En su discurso de cierre en Debrecen, Magyar aseguró que el 12 de abril quedará en los libros de historia húngara como el día de la victoria, de la resurrección de Hungría.

El panorama electoral húngaro, según el último sondeo, refleja un escenario inédito: el partido Tisza obtendría el 50 % de los votos, superando de manera significativa al Fidesz de Orbán, que alcanzaría el 37 %.

(Con información de EFE)

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