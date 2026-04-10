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Trump llamó a votar por Orbán en Hungría y reafirmó su apoyo de cara a las elecciones legislativas previstas para este domingo

“Él es un verdadero amigo, un luchador y un ganador, y cuenta con mi respaldo completo y total para su reelección como primer ministro de Hungría. ¡Viktor Orbán nunca defraudará al gran pueblo de Hungría! ¡Estoy con él hasta el final!”, afirmó el mandatario en redes sociales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 7 de noviembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 7 de noviembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el jueves el voto para el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de cara a las elecciones legislativas previstas para este domingo 12 de abril, en un escenario marcado por sondeos que ubican a la oposición por delante del oficialismo.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump expresó su respaldo explícito al líder húngaro y recordó su apoyo previo. “Me sentí orgulloso de respaldar a Viktor para su reelección en 2022, y me siento honrado de hacerlo nuevamente”, escribió el mandatario estadounidense, al tiempo que llamó a los votantes a acudir a las urnas.

“¡Salgan a votar por Viktor Orbán! Él es un verdadero amigo, un luchador y un ganador, y cuenta con mi respaldo completo y total para su reelección como primer ministro de Hungría. ¡Viktor Orbán nunca defraudará al gran pueblo de Hungría! ¡Estoy con él hasta el final!”, subrayó.

Trump también destacó la figura de Orbán en términos de liderazgo y gestión. En su publicación, lo describió como “un líder verdaderamente fuerte y poderoso, con un historial comprobado de ofrecer resultados fenomenales” y sostuvo que “lucha incansablemente por su gran país y su pueblo”, en una comparación directa con su propia acción política en Estados Unidos.

El presidente estadounidense enumeró además las prioridades políticas del mandatario húngaro. “Viktor trabaja arduamente para proteger a Hungría, hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal y garantizar ¡la ley y el orden!”, escribió.

Trump lo describió como “un líder verdaderamente fuerte y poderoso, con un historial comprobado de ofrecer resultados fenomenales” y sostuvo que “lucha incansablemente por su gran país y su pueblo” (REUTERS)
Trump lo describió como “un líder verdaderamente fuerte y poderoso, con un historial comprobado de ofrecer resultados fenomenales” y sostuvo que “lucha incansablemente por su gran país y su pueblo” (REUTERS)

En la misma línea, afirmó que las relaciones bilaterales entre Washington y Budapest “han alcanzado nuevas cimas de cooperación y logros espectaculares” gracias, según indicó, “en gran medida al primer ministro Orbán”.

En su mensaje, Trump también expresó su expectativa de continuidad en el vínculo entre ambos gobiernos. “Espero con interés seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan avanzar aún más en este tremendo camino hacia el éxito y la cooperación”, añadió.

Las elecciones legislativas del 12 de abril en Hungría se perfilan como un desafío para el oficialismo. Según los sondeos, el partido Tisza, liderado por el dirigente conservador Péter Magyar, aparece por delante del Fidesz, la fuerza encabezada por el primer ministro Viktor Orbán.

En este contexto, el respaldo de figuras internacionales adquiere peso en la campaña. Esta semana, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó a Budapest, donde se reunió con Orbán y expresó públicamente su apoyo.

Los ciudadanos húngaros acudirán a las urnas para definir la composición del nuevo Gobierno en una votación competitiva y bajo fuerte atención internacional. Orbán, de 62 años, busca extender un mandato que suma 16 años en el poder.

Según los sondeos, el partido Tisza, liderado por el dirigente conservador Péter Magyar, aparece por delante del Fidesz, la fuerza encabezada por el primer ministro Viktor Orbán (REUTERS)
Según los sondeos, el partido Tisza, liderado por el dirigente conservador Péter Magyar, aparece por delante del Fidesz, la fuerza encabezada por el primer ministro Viktor Orbán (REUTERS)

En paralelo, encuestas de institutos independientes anticipan una ventaja amplia del partido Tisza. Péter Magyar consolidó en dos años una fuerza opositora con capacidad de disputar la hegemonía del oficialismo.

En contraste, instituciones alineadas con el gobierno proyectan un triunfo de la coalición Fidesz-KDNP que lidera Orbán. El escenario electoral muestra una marcada polarización entre el oficialismo, que promueve un modelo de democracia calificado como “iliberal”, y una oposición que propone un acercamiento más firme a la Unión Europea.

El gobierno húngaro mantiene una relación cercana con Moscú, mientras analistas sostienen que el oficialismo se beneficia de asistencia encubierta rusa para reforzar sus posibilidades de reelección.

(Con información de EFE y EP)

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