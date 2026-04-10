El presidente del Parlamento iraní exigió una tregua en Líbano antes de las negociaciones con Estados Unidos

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf Europa Press/Contacto/Icana

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó este viernes que su país solo accederá a negociar con Estados Unidos si previamente se concreta un alto el fuego en Líbano y se produce la liberación de los activos iraníes congelados. “Dos de las medidas mutuamente acordadas entre las partes aún no se han implementado: un alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos bloqueados de Irán antes del inicio de las negociaciones”, escribió Ghalibaf en un mensaje en inglés en la red social X. Añadió que estas dos cuestiones deben cumplirse antes de que comiencen las conversaciones.

El anuncio de Ghalibaf se produjo poco después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, abordara un avión rumbo a Islamabad para participar en las conversaciones encaminadas a convertir la tregua de dos semanas pactada entre Washington y Teherán en una paz permanente. Se espera que Ghalibaf y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, encabecen la delegación iraní en la capital de Pakistán. Desde la Casa Blanca, Vance advirtió antes de partir que “si intentan jugarnos, encontrarán que el equipo negociador no será tan receptivo”.

La incertidumbre domina la víspera de la cumbre prevista en Islamabad. Irán mantiene que no participará en las negociaciones hasta que no se imponga el cese de hostilidades en Líbano, país que considera “parte integrante” del acuerdo mediado por Pakistán. El portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, reiteró que la postura de su país es inamovible y advirtió que Teherán tiene el “dedo en el gatillo” si continúan los ataques. La liberación de activos iraníes congelados no había sido planteada públicamente como condición previa hasta ahora, aunque la retirada total de sanciones figura entre las diez demandas presentadas por Irán a Washington.

Desde el miércoles, fecha del anuncio de la tregua, Irán sostiene que el acuerdo incluye a Líbano, donde la ofensiva de Israel ha causado la muerte de casi 1.900 personas desde marzo. Pakistán, que actúa como mediador, respalda esta interpretación, mientras que la Casa Blanca niega que el alto el fuego abarque el territorio libanés y califica la diferencia como un “malentendido”. En paralelo, Washington planea solicitar la liberación de al menos seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Irán como parte de la agenda de diálogo.

En Islamabad, la seguridad se ha reforzado con la presencia del Ejército y el cierre total de la “Zona Roja”, en un intento de garantizar el desarrollo de la reunión. El gobierno paquistaní, encabezado por el primer ministro Shehbaz Sharif, busca mantener su papel de mediador pese a la reciente controversia desatada por las declaraciones de su ministro de Defensa, Khawaja Asif, quien calificó a Israel como “un mal y una maldición para la humanidad”, comentario que fue retirado tras las protestas de Tel Aviv.

Rangers paquistaníes patrullan cerca de la residencia presidencial, mientras Pakistán se prepara para recibir a Estados Unidos e Irán para conversaciones de paz, en Islamabad, Pakistán, 10 de abril de 2026. REUTERS/Asim Hafeez

En Líbano, la situación humanitaria sigue deteriorándose. El ministro del Interior, Ahmad al Hajjar, expresó su esperanza de lograr un cese de hostilidades total y pidió fortalecer las instituciones estatales. Hizbulá, por medio de su secretario general Naim Qassem, instó al gobierno a evitar concesiones y aseguró que no aceptarán volver al statu quo previo al conflicto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció amenazas israelíes de atacar ambulancias en zonas de evacuación y reportó la muerte de 50 trabajadores sanitarios en cinco semanas, además de la escasez de suministros médicos esenciales. Al menos 13 miembros de las fuerzas de seguridad libanesas han muerto en bombardeos israelíes contra el Palacio de Gobierno de Nabatieh, en el sur del país.

La Misión Internacional Independiente de Investigación para Irán de la ONU celebró la tregua temporal pero instó a su consolidación tras un mes de ataques que han dejado 3.000 muertos. El organismo exige investigaciones imparciales sobre hechos como el bombardeo en la escuela de Minab, donde murieron 168 personas, advirtiendo que los ataques deliberados contra bienes civiles pueden constituir crímenes de guerra. Desde el inicio del conflicto, en Irán han sido atacadas 325 instalaciones médicas, 760 escuelas y 29 universidades.

El conflicto ha impactado en el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, donde el flujo de buques aumentó ligeramente, aunque sigue muy por debajo de los niveles habituales, según MarineTraffic. La multinacional francesa TotalEnergies cerró temporalmente la refinería saudí SATORP por daños sufridos en los ataques recientes. Además, falleció el exministro de Exteriores iraní Kamal Kharazi a causa de heridas provocadas por un bombardeo la semana pasada. Kharazi supervisaba, según The New York Times, los contactos para las actuales negociaciones en Pakistán.