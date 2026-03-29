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El régimen iraní ordenó juicios sin indulgencias para los acusados de traición durante la guerra con Estados Unidos e Israel

Un informe oficial detalla que ciudadanos con presuntos vínculos con adversarios del país han sido imputados, mientras continúa la detención de personas sospechosas de acciones contra la seguridad interna

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El régimen iraní ordenó juicios sin indulgencias para acusados de traición durante la guerra con Estados Unidos e Israel (AP/ARCHIVO)
El régimen iraní ordenó juicios sin indulgencias para acusados de traición durante la guerra con Estados Unidos e Israel (AP/ARCHIVO)

El jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, advirtió que los “traidores” y “vendepatrias” serán juzgados de forma inmediata y sin “indulgencia”, en el contexto de la guerra con Estados Unidos e Israel. Según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní, Ejei subrayó que quienes sean considerados culpables podrían enfrentarse a la pena de muerte.

“La identificación de elementos traidores y su presentación ante el sistema judicial, así como su enjuiciamiento inmediato, desempeñan un papel muy importante en la garantía de la seguridad psicológica de la población”, afirmó el responsable judicial. Ejei enfatizó que, conforme a la ley iraní, la pena prevista para estos delitos es la ejecución y que, una vez dictadas sentencias firmes, “no habrá indulgencia ni tolerancia”.

El responsable judicial informó que también se han abierto expedientes contra ciudadanos iraníes en el extranjero acusados de “colaborar con el enemigo”. De acuerdo con la agencia Mizan, estas acusaciones se fundamentan tanto en informes provenientes de la población como en labores de inteligencia.

El Poder Judicial de Irán afirma que los juicios contra acusados de traición serán inmediatos y sin tolerancia a la indulgencia. (REUTERS/ARCHIVO)
El Poder Judicial de Irán afirma que los juicios contra acusados de traición serán inmediatos y sin tolerancia a la indulgencia. (REUTERS/ARCHIVO)

Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, las autoridades han anunciado casi a diario la detención de personas acusadas de socavar la seguridad nacional y de realizar actividades en redes sociales en favor de grupos opositores, a los que se califica de traidores a la patria. Estos arrestos forman parte de operaciones de seguridad que, según las autoridades, buscan proteger la estabilidad interna.

En el marco de estas operaciones, cientos de personas han sido detenidas por presunta colaboración con actores hostiles, participación en campañas digitales o actividades que, según el Poder Judicial, ponen en riesgo la seguridad nacional. Las autoridades insisten en que los procesos judiciales serán expeditos y que se aplicarán penas severas, incluidas sentencias de muerte, para quienes sean hallados culpables de traición.

Amenaza iraní

Irán advirtió que atacará el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln si la nave se aproxima a distancia de tiro. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que el conflicto ingresó en una “etapa crítica” y alertó a Estados Unidos sobre cualquier intento de imponer condiciones de rendición bajo el pretexto de negociaciones. Ghalibaf aseguró que las fuerzas iraníes esperan la llegada de tropas estadounidenses para enfrentarlas y extender la respuesta a los aliados de Washington en la región.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf (REUTERS/Archivo)
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf (REUTERS/Archivo)

En un mensaje por los 30 días de lo que el gobierno denomina “defensa nacional”, Ghalibaf destacó el papel de la movilización ciudadana en las calles como un nuevo eje del conflicto. Según sus palabras, la presencia masiva refleja el poder social de una nación que “no conoce la derrota”.

El titular del Parlamento sostuvo que las manifestaciones y los cánticos públicos, especialmente el lema “sin concesiones, sin rendición, lucha contra Estados Unidos”, han fortalecido la moral y la capacidad militar iraní. Acusó además a Washington de enviar señales contradictorias al combinar llamados públicos al diálogo con la preparación encubierta de operaciones terrestres.

Irán amenazó con atacar el portaaviones norteamericano USS Abraham Lincoln si se pone a distancia de tiro (REUTERS/ARCHIVO)
Irán amenazó con atacar el portaaviones norteamericano USS Abraham Lincoln si se pone a distancia de tiro (REUTERS/ARCHIVO)

Ghalibaf afirmó que Estados Unidos y sus aliados sufrieron reveses, mencionando que “los símbolos del poder estadounidense, como los F-35, los portaaviones y las bases regionales, recibieron duros golpes”. Calificó los ataques contra Israel como “efectivos y precisos”.

Finalmente, desestimó las propuestas diplomáticas estadounidenses, asegurando que Washington intenta trasladar al terreno diplomático, mediante una lista de 15 puntos, lo que no pudo obtener en el campo de batalla.

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