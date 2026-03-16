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Señales de alivio en Ormuz: un petrolero completó un tránsito exitoso por el estrecho y baja el precio del crudo

Es la primera carga no iraní que atravesó la zona emitiendo señal de localización desde el comienzo de la guerra. La maniobra sugiere posibles negociaciones de paso seguro y los mercados reaccionan con optimismo

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Petroleros cerca de Ormuz en
Petroleros cerca de Ormuz en marzo de 2026. El crudo cayó 5% tras el primer cruce de un buque con rastreador activo desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)

Un petrolero paquistaní se convirtió el lunes en la primera carga no iraní en atravesar el estrecho de Ormuz con su sistema automático de transpondedor activado desde el inicio de la guerra, en una señal que alimentó esperanzas de una eventual reapertura de la vía marítima más estratégica del mundo y desplomó los precios del petróleo más de un 5%.

El monitor marítimo MarineTraffic informó que el buque Aframax Karachi, de bandera paquistaní y cargado con crudo Das de Abu Dhabi, completó el tránsito por el estrecho mientras emitía su señal AIS —el sistema de identificación automática que permite rastrear embarcaciones en tiempo real—. “Esto sugiere que algunos envíos seleccionados podrían estar recibiendo paso seguro negociado”, señaló MarineTraffic en su cuenta de X.

Según los datos del monitor, el buque de 237 metros de eslora y 11,5 metros de calado —lo que indica que navegaba cargado— ingresó a aguas iraníes el domingo y se encontraba el lunes en el golfo de Omán a una velocidad de aproximadamente 9,6 nudos, “habiendo pasado exitosamente por el estrecho con el AIS activo”. Bloomberg indicó que el buque había estado amarrado en el hub petrolero emiratí de la isla Das.

La noticia impactó de inmediato en los mercados. El West Texas Intermediate se desplomó más de un 5% hasta los 93,37 dólares por barril, mientras el Brent del mar del Norte cedió más de un 2% hasta los 100,28 dólares, tras haber superado los 106 dólares durante la sesión asiática.

El estrecho de Ormuz, por donde transita en condiciones normales una quinta parte del petróleo mundial y del gas natural licuado, se encuentra en la práctica paralizado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. Teherán apuntó a la vía marítima como represalia, con el objetivo declarado de presionar a Washington golpeando a la economía global.

Pese al tránsito del Karachi, el panorama general de la navegación en la zona sigue siendo sombrío. La firma de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence registró apenas 77 buques atravesando el estrecho desde el inicio de la guerra hasta el viernes, en su mayoría pertenecientes a la llamada “flota fantasma”, embarcaciones que operan fuera de los sistemas tradicionales de seguros y rastreo. Desde el 1 de marzo, 20 naves comerciales, incluidas nueve petroleras, fueron atacadas o reportaron incidentes en la región, según las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

Un buque anclado cerca de
Un buque anclado cerca de Ormuz en marzo de 2026. El petróleo cayó 5% tras el primer cruce con rastreador activo desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo)

El tránsito del Karachi se produce en medio de una intensa presión diplomática. El presidente Donald Trump exigió el fin de semana a unos siete países, entre ellos China, Francia, Japón y Reino Unido, que envíen buques de guerra para escoltar petroleros por el estrecho, aunque la respuesta de los aliados fue mayormente negativa. El primer ministro británico Keir Starmer prometió trabajar en un “plan colectivo viable” con socios europeos, pero descartó que se trate de una misión de la OTAN, postura que compartieron Alemania, Polonia, España, Japón y Australia.

Iran, por su parte, mantuvo sus ataques contra países del Golfo el lunes, con drones y misiles dirigidos contra Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, mientras el canciller iraní Abbas Araghchi descartó negociaciones con Washington pero señaló que Teherán está dispuesto a hablar con otros países sobre el paso seguro por el estrecho.

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