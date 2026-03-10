Mundo

Seis muertos en un incendio intencionado en un autobús en el cantón suizo de Friburgo

La policía cantonal calificó el suceso como un acto voluntario perpetrado por una sola persona. Cinco pasajeros resultaron heridos, tres de ellos en estado crítico

Un hombre se prendió fuego en un autobús en Suiza

Un incendio provocado intencionalmente en un autobús del servicio postal suizo dejó al menos seis muertos y cinco heridos el martes por la tarde en el centro de Kerzers, una pequeña localidad del cantón de Friburgo, en el oeste de Suiza. La policía confirmó en rueda de prensa que el fuego fue resultado de un acto voluntario cometido por una sola persona, aunque la investigación sobre las circunstancias exactas permanece abierta.

El incidente se produjo alrededor de las 18:25 en la Murtenstrasse, la calle principal de Kerzers, una localidad de poco más de 4.000 habitantes situada a unos 20 kilómetros al oeste de Berna. El vehículo involucrado era un PostBus, los característicos autobuses amarillos que operan bajo el paraguas del servicio postal suizo y que constituyen la columna vertebral del transporte público en zonas rurales y semiurbanas del país. La red de PostBus transporta cada año a decenas de millones de pasajeros en rutas que conectan municipios de difícil acceso ferroviario, y es considerada uno de los servicios más seguros y puntuales de Europa.

Entre los heridos, cuatro eran pasajeros del autobús y uno era un paramédico que intervino en las labores de rescate, según informó la emisora pública suiza SRF. Tres de los cinco se encuentran en estado crítico. Uno de los heridos fue trasladado en helicóptero al hospital por la gravedad de sus lesiones. Las autoridades acordonaron la zona e instalaron un perímetro de seguridad en torno al lugar, y pidieron a la población que se mantuviera alejada y siguiera las instrucciones de los servicios de emergencia desplegados en el lugar.

Las autoridades advirtieron que el número de víctimas mortales podría aumentar

El diario suizo Blick, que fue el primero en informar sobre el suceso, recogió el testimonio de un testigo presencial que asegura haber visto a un hombre rociarse con gasolina y prenderse fuego dentro del vehículo. Otros testigos citados por el mismo medio relataron hechos similares. Sin embargo, la policía de Friburgo no confirmó esa versión específica y se limitó a señalar que la causa del incendio responde a una acción humana intencional perpetrada por un único individuo. La fiscalía abrió una investigación formal para esclarecer los móviles y las circunstancias exactas del ataque.

Suiza vivió hace poco más de dos meses otro incendio de consecuencias devastadoras. En la madrugada del 1 de enero, un siniestro en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, también en el cantón de Valais, mató a 41 personas e hirió a otras 116 en lo que se convirtió en uno de los peores desastres de este tipo en la historia reciente del país. Aquel caso fue objeto de una investigación penal centrada en las condiciones del local y las posibles negligencias en materia de seguridad contra incendios, y aún se encuentra en fase de instrucción judicial.

Kerzers, conocida en francés como Chiètres, es una localidad bilingüe del cantón de Friburgo, región que comparte la frontera lingüística entre el alemán y el francés. La zona, de carácter marcadamente rural, carece de conexión ferroviaria directa con Berna, lo que convierte al PostBus en el principal medio de transporte colectivo para sus habitantes. El autobús que ardió el martes operaba en una de esas rutas interurbanas cotidianas, lo que explica la presencia de pasajeros a esa hora de la tarde.

La policía cantonal de Friburgo anunció que publicará nueva información en cuanto disponga de datos confirmados sobre las causas y la identidad del autor. Las autoridades no descartaron en la rueda de prensa que el número de víctimas mortales pueda aumentar, dado el estado crítico de al menos tres de los heridos. La imagen del autobús postal en llamas en el centro de una apacible localidad suiza volvió a poner sobre la mesa la fragilidad del espacio público ante actos de violencia imprevisibles, en un país que presume de tener uno de los índices de criminalidad más bajos de Europa.

