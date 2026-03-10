Crisis del petróleo: ¿Está el mundo en mejor situación que en 1973?

El precio internacional del petróleo superó los 100 dólares por barril tras la escalada en Medio Oriente (Europa Press)

Diez días después de los primeros ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, los precios del petróleo se han enfriado ligeramente tras superar los 100 dólares por barril.

Aunque corren el riesgo de dispararse una vez más debido a la acción militar en curso, la situación sigue siendo muy diferente en comparación con la crisis petrolera de 1973. AFP analiza por qué:

Bloqueo versus embargo

La mecánica de la crisis actual difiere radicalmente de la de 1973. En aquel entonces, el shock fue político: un embargo deliberado de los países árabes miembros de la OPEP contra las naciones occidentales proisraelíes durante la Guerra del Yom Kippur.

En 2026, el choque es logístico: un bloqueo militar del estrecho de Ormuz por parte de Irán, un punto de tránsito clave por el que habitualmente pasa el 20 por ciento de la producción mundial.

Las exportaciones de crudo desde Arabia Saudita, Irak y Emiratos dependen del libre acceso a Ormuz (Reuters)

En la situación actual, los productores no rechazan el recurso, sino que lo bloquean físicamente.

Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait tienen capacidad para abrir las compuertas y estabilizar el mercado, pero se ven obstaculizados por el hecho de que “todos dependen de Ormuz”, explicó a la AFP Francis Perrin, experto en energía del think tank francés IRIS.

Este cuello de botella es el resultado de la falta de suficientes rutas alternativas para exportar crudo de Oriente Medio.

El cierre de Ormuz afecta de manera directa a los principales compradores de petróleo en Asia y Occidente (Europa Press)

Estos gigantes del Golfo ya han comenzado a reducir su producción debido a la falta de capacidad de almacenamiento local, señaló Jorge León, analista de Rystad Energy.

“La crisis actual podría potencialmente convertirse en una gran crisis energética si se mantiene en el tiempo”, dijo a la AFP.

Es esta diferencia de naturaleza -una barrera física más que una ruptura diplomática deliberada- la que hace que una explosión de precios similar a la de 1973, cuando los precios se cuadruplicaron en tres meses, sea virtualmente imposible según los analistas.

Presión de las elecciones estadounidenses

Una escalada en los precios del crudo podría influir en los resultados de las elecciones de noviembre (Reuters)

La amenaza de Irán de bloquear las exportaciones de petróleo de Medio Oriente a sus aliados estadounidenses e israelíes mientras continúe la guerra tiene como objetivo mantener altos los precios de la energía y aumentar la presión sobre Estados Unidos antes de sus elecciones de mitad de período en noviembre.

El presidente Donald Trump querrá evitar a toda costa un aumento prolongado de los precios del petróleo, que se convertiría en su talón de Aquiles político.

El lunes, Trump contuvo el aumento de precios al afirmar que la guerra podría terminar antes de lo esperado.

Donald Trump busca evitar que la crisis del petróleo dañe su imagen política antes de las elecciones (Reuters)

Dijo que también levantaría algunas sanciones contra Rusia, habiendo permitido a India importar temporalmente petróleo ruso.

Reservas estratégicas

A diferencia de la primera crisis petrolera, cuando los países occidentales fueron tomados por sorpresa, los miembros de la OCDE ahora pueden contar con enormes reservas estratégicas, equivalentes a tres meses de importaciones.

Esta red de seguridad está gestionada por la Agencia Internacional de Energía, una institución creada tras la crisis de 1973 para abordar este tipo de emergencias.

La Agencia Internacional de Energía gestiona reservas estratégicas para emergencias globales (Reuters)

Para compensar el bloqueo iraní, la AIE podría pronto inyectar algunas de estas reservas en el mercado para frenar la especulación sobre los precios y llenar el déficit de suministro.

Se trata de una válvula de seguridad esencial que “sólo es eficaz si el conflicto no dura demasiado”, advirtió Perrin.

Efecto sobre la transición verde

El equilibrio de poder también ha cambiado radicalmente. Si bien la OPEP aprovechó el caos de 1973 para imponer precios récord, hoy los países exportadores temen que nuevos máximos históricos constituyan el argumento más sólido para una transición hacia la energía verde.

El desafío es aún más complejo porque el mundo sigue dependiente del petróleo.

Analistas prevén que el precio del petróleo podría alcanzar los 140 dólares por barril si el conflicto se prolonga (Europa Press)

“Seguimos luchando para reemplazar al rey que es el petróleo”, afirmó Perrin, recordando su papel indispensable en el transporte y la petroquímica.

Si bien la participación del petróleo crudo en la combinación energética mundial ha disminuido, el consumo general está alcanzando niveles récord.

“Si el conflicto se prolonga unas semanas más, los precios podrían subir fácilmente a 140 dólares”, predijo León, debilitando la economía mundial.

