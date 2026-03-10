Mundo

Crisis del petróleo: ¿Está el mundo en mejor situación que en 1973?

Analistas advierten que, si el conflicto se extiende, los precios podrían superar los 140 dólares por barril

El precio internacional del petróleo
El precio internacional del petróleo superó los 100 dólares por barril tras la escalada en Medio Oriente (Europa Press)

Diez días después de los primeros ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, los precios del petróleo se han enfriado ligeramente tras superar los 100 dólares por barril.

Aunque corren el riesgo de dispararse una vez más debido a la acción militar en curso, la situación sigue siendo muy diferente en comparación con la crisis petrolera de 1973. AFP analiza por qué:

Bloqueo versus embargo

La mecánica de la crisis actual difiere radicalmente de la de 1973. En aquel entonces, el shock fue político: un embargo deliberado de los países árabes miembros de la OPEP contra las naciones occidentales proisraelíes durante la Guerra del Yom Kippur.

En 2026, el choque es logístico: un bloqueo militar del estrecho de Ormuz por parte de Irán, un punto de tránsito clave por el que habitualmente pasa el 20 por ciento de la producción mundial.

Las exportaciones de crudo desde
Las exportaciones de crudo desde Arabia Saudita, Irak y Emiratos dependen del libre acceso a Ormuz (Reuters)

En la situación actual, los productores no rechazan el recurso, sino que lo bloquean físicamente.

Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait tienen capacidad para abrir las compuertas y estabilizar el mercado, pero se ven obstaculizados por el hecho de que “todos dependen de Ormuz”, explicó a la AFP Francis Perrin, experto en energía del think tank francés IRIS.

Este cuello de botella es el resultado de la falta de suficientes rutas alternativas para exportar crudo de Oriente Medio.

El cierre de Ormuz afecta
El cierre de Ormuz afecta de manera directa a los principales compradores de petróleo en Asia y Occidente (Europa Press)

Estos gigantes del Golfo ya han comenzado a reducir su producción debido a la falta de capacidad de almacenamiento local, señaló Jorge León, analista de Rystad Energy.

“La crisis actual podría potencialmente convertirse en una gran crisis energética si se mantiene en el tiempo”, dijo a la AFP.

Es esta diferencia de naturaleza -una barrera física más que una ruptura diplomática deliberada- la que hace que una explosión de precios similar a la de 1973, cuando los precios se cuadruplicaron en tres meses, sea virtualmente imposible según los analistas.

Presión de las elecciones estadounidenses

Una escalada en los precios
Una escalada en los precios del crudo podría influir en los resultados de las elecciones de noviembre (Reuters)

La amenaza de Irán de bloquear las exportaciones de petróleo de Medio Oriente a sus aliados estadounidenses e israelíes mientras continúe la guerra tiene como objetivo mantener altos los precios de la energía y aumentar la presión sobre Estados Unidos antes de sus elecciones de mitad de período en noviembre.

El presidente Donald Trump querrá evitar a toda costa un aumento prolongado de los precios del petróleo, que se convertiría en su talón de Aquiles político.

El lunes, Trump contuvo el aumento de precios al afirmar que la guerra podría terminar antes de lo esperado.

Donald Trump busca evitar que
Donald Trump busca evitar que la crisis del petróleo dañe su imagen política antes de las elecciones (Reuters)

Dijo que también levantaría algunas sanciones contra Rusia, habiendo permitido a India importar temporalmente petróleo ruso.

Reservas estratégicas

A diferencia de la primera crisis petrolera, cuando los países occidentales fueron tomados por sorpresa, los miembros de la OCDE ahora pueden contar con enormes reservas estratégicas, equivalentes a tres meses de importaciones.

Esta red de seguridad está gestionada por la Agencia Internacional de Energía, una institución creada tras la crisis de 1973 para abordar este tipo de emergencias.

La Agencia Internacional de Energía
La Agencia Internacional de Energía gestiona reservas estratégicas para emergencias globales (Reuters)

Para compensar el bloqueo iraní, la AIE podría pronto inyectar algunas de estas reservas en el mercado para frenar la especulación sobre los precios y llenar el déficit de suministro.

Se trata de una válvula de seguridad esencial que “sólo es eficaz si el conflicto no dura demasiado”, advirtió Perrin.

Efecto sobre la transición verde

El equilibrio de poder también ha cambiado radicalmente. Si bien la OPEP aprovechó el caos de 1973 para imponer precios récord, hoy los países exportadores temen que nuevos máximos históricos constituyan el argumento más sólido para una transición hacia la energía verde.

El desafío es aún más complejo porque el mundo sigue dependiente del petróleo.

Analistas prevén que el precio
Analistas prevén que el precio del petróleo podría alcanzar los 140 dólares por barril si el conflicto se prolonga (Europa Press)

“Seguimos luchando para reemplazar al rey que es el petróleo”, afirmó Perrin, recordando su papel indispensable en el transporte y la petroquímica.

Si bien la participación del petróleo crudo en la combinación energética mundial ha disminuido, el consumo general está alcanzando niveles récord.

“Si el conflicto se prolonga unas semanas más, los precios podrían subir fácilmente a 140 dólares”, predijo León, debilitando la economía mundial.

(AFP)

Temas Relacionados

PetróleoIránEstados UnidosGuerra en Medio OrienteMedio Oriente

Últimas Noticias

Ucrania despliega expertos anti drones en cuatro países de Medio Oriente a cambio de misiles Patriot

Kiev envía esta semana equipos a Qatar, Emiratos y Arabia Saudita, tras un primer despliegue en Jordania para proteger bases de EEUU, y exige munición para sistemas Patriot como contraprestación por su experiencia contra los Shahed iraníes

Ucrania despliega expertos anti drones

El precio del petróleo cae un 10% y dispara la recuperación de los mercados europeos

La jornada bursátil estuvo marcada por un fuerte retroceso en los precios del petróleo y del gas, lo que generó optimismo entre los inversores y favoreció un repunte significativo en los mercados de la región

El precio del petróleo cae

Inteligencia artificial y desinformación: el desafío de verificar imágenes en conflictos como el de Irán, Israel y Estados Unidos

El crecimiento de videos falsos generados con inteligencia artificial complicó la verificación de información en zonas de guerra. Expertos advierten que cualquier usuario puede producir material audiovisual ficticio y difundirlo en redes sociales

Inteligencia artificial y desinformación: el

Un ataque con drones iraníes obligó a detener la mayor refinería de Emiratos Árabes Unidos

La planta de ADNOC, con capacidad para procesar 922.000 barriles diarios, detuvo operaciones como medida de precaución. El incidente se suma a los recortes en la mayor refinería saudí y la suspensión total en la principal planta de GNL de Qatar

Un ataque con drones iraníes

British Airways canceló todos sus vuelos a Abu Dhabi “hasta más adelante en el año” por la guerra en Medio Oriente

La aerolínea británica suspendió además sus rutas a Tel Aviv, Dubái, Doha, Bahréin y Amán hasta mediados de marzo. El caos aéreo se agrava tras un ataque con drones que obligó a paralizar la mayor refinería del emirato

British Airways canceló todos sus
El Gobierno le otorgó estatus

El Gobierno le otorgó estatus de refugiado a un bolsonarista condenado por el intento de golpe a Lula

La actriz Anya Taylor-Joy elogió una pieza de la diseñadora colombiana Manuela Álvarez en el ‘Lvmh Prize’ de La Semana de la Moda en París

Asesinato de dos hermanas en Malambo: el presunto responsable dijo “no me lo sé” cuando le pidieron el número de cédula

Desaparece Miranda Sherlin, joven de 17 años en Morelos, suman 4 casos en el último mes

Voceros de ‘Échele Cabeza’ desmienten rumores: “No existe evidencia de que haya surgido una nueva droga denominada ‘cocaína de sabores’” en Colombia

Bungie anuncia un parche con

Bungie anuncia un parche con compensaciones en Marathon ante las críticas por los micropagos

La Agencia Balcells recuerda a Bryce Echenique, "maravilloso contador de historias"

Simeone, Llorente, Pubill, Barrios, Le Normand, Lenglet y Almada, apercibidos ante el Tottenham

El Vaticano saca a la luz un 'Redentor' inédito de El Greco oculto bajo una falsificación

El papa realizará una visita de ocho horas a Mónaco con una misa en el estadio Louis II

“Esto es el infierno”: Harvey

“Esto es el infierno”: Harvey Weinstein comparte su día a día en la cárcel de Rikers Island

Joshua Jackson habló por primera vez de la muerte de James Van Der Beek, su co-estrella en “Dawson’s Creek”

Jacob Elordi sorprendió con un gesto especial a una fan en pleno vuelo y el video se hizo viral

El minimalismo de los 90 retorna por la figura de Bessette-Kennedy y conquista nuevas generaciones

El retiro de Harry Styles y la búsqueda de autenticidad: lo que esconde su nueva etapa lejos de la fama