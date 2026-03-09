La justicia chilena absuelve a un trabajador tras un error de pagos increíbles

El trabajador notificó la situación a su supervisor y, según la empresa, se comprometió a devolver el dinero . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a un extrabajador del Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), quien recibió por error una transferencia de 165 millones de pesos chilenos (USD 181.500), una suma que equivale a 330 veces su salario mensual habitual. El fallo, dictado en septiembre de 2025, generó repercusiones y debate tanto en el ámbito legal como en el empresarial de Chile, según informó BioBioChile y medios como ADN Radio y CNN Chile.

Cómo fue el caso

El episodio se remonta a mayo de 2022, cuando el área de recursos humanos de Cial, empresa conocida por marcas como San Jorge, La Preferida y Winter, transfirió por error 165.398.851 pesos chilenos a la cuenta de un asistente de despacho cuyo sueldo habitual era cercano a los 500 mil pesos chilenos (550 dólares). El trabajador notificó la situación a su supervisor y, según la empresa, se comprometió a devolver el dinero mediante un vale vista al día siguiente. Sin embargo, esto no ocurrió y, pocos días después, presentó su renuncia formal a través de un abogado y dejó de responder a la empresa, de acuerdo con ADN Radio y CNN Chile.

La compañía presentó una denuncia penal por apropiación indebida y solicitó el levantamiento del secreto bancario para rastrear el destino de los fondos. El proceso judicial se extendió por más de tres años.

Qué determinó la justicia y por qué generó debate

El tribunal, encabezado por la jueza Lilian Sáez, determinó que no existió dolo ni engaño por parte del trabajador y que el error fue atribuible exclusivamente a la empresa. Según la resolución, la obligación de devolver pagos excesivos corresponde al ámbito civil, no penal. La defensa argumentó que la legislación penal chilena no contempla sanciones para quienes reciben fondos por equivocación, siempre que no intervengan para causar el error ni manipulen el sistema, según detalló BioBioChile.

La jueza resolvió el sobreseimiento del delito de apropiación indebida, y el trabajador fue absuelto. El abogado del acusado sostuvo que “se declaró absuelto, tal como nosotros lo habíamos afirmado en un principio”.

La empresa, por su parte, anunció que recurrirá a todas las instancias legales disponibles y que presentará un recurso de nulidad para intentar revertir la sentencia y continuar la reclamación por la vía civil, con el objetivo de recuperar el dinero transferido por error.

El caso generó debate entre especialistas y juristas chilenos sobre la responsabilidad de las empresas ante errores administrativos de esta magnitud y los límites de la responsabilidad penal y civil en este tipo de controversias, según recogió ADN Radio.

También motivó recomendaciones de expertos en derecho laboral, quienes subrayaron que, ante situaciones similares, lo más recomendable es que los trabajadores informen por escrito el error y mantengan total transparencia con la empresa.