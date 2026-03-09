Irán volvió a atacar Israel con bombas de racimo: un muerto y dos heridos graves

El momento en el que un misil iraní impactó en el centro de Israel

Al menos una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas tras el impacto de un misil iraní con ojiva en racimo en el centro de Israel este lunes. La ojiva de racimo alcanzó seis ubicaciones en el centro del país, entre ellas Yehud, Or Yehuda, Holon y Bat Yam, según declaró a la prensa el comandante del Distrito de Tel Aviv, el oficial de policía Haim Sargarof.

El funcionario advirtió que los dos heridos críticos registrados en los dos sitios principales eran personas que no habían ingresado a un refugio o cuarto seguro al momento del impacto.“El incidente podría haber terminado solo con daños materiales si hubieran cumplido las instrucciones de seguridad”, afirmó el oficial, quien llamó a la población a no ignorar las alertas. En otros puntos de la región se reportaron impactos de metralla y daños materiales, pero sin víctimas adicionales.

Las explosiones de la munición en racimo provocaron seis impactos en localidades como Yehud, Or Yehuda, Holon y Bat Yam

En una obra en construcción en Yehud, dos hombres de unos 40 años fueron alcanzados por metralla, según recogió uno de los colaboradores del Times of Israel. Uno de los trabajadores falleció a causa de las heridas, mientras que el segundo fue hospitalizado en estado grave. Otro hombre resultó gravemente herido en Or Yehuda, según la información proporcionada por funcionarios médicos.

El paramédico Ori Lazarovitch, de Magen David Adom, confirmó desde la escena que su equipo trasladaba a dos pacientes en estado crítico y que se había constatado la muerte de una persona en el lugar.“Llegamos al sitio en minutos y estamos trabajando para asegurarnos de encontrar a todos los afectados en los distintos escenarios”, declaró Lazarovitch.

Las imágenes de los lugares afectados muestran cráteres en el suelo y daños en vehículos y edificios provocados por las explosiones. En total, se reportaron seis impactos de municiones en racimo en distintas zonas del centro del territorio. Estos ataques han provocado la dispersión indiscriminada de bombas de pequeño tamaño sobre áreas pobladas, lo que ha incrementado el número de víctimas y el alcance de los daños materiales.

Durante la mañana, una mujer resultó levemente herida en Rishon Lezion por el impacto de rocas desprendidas tras la detonación parcial de una munición en racimo. Los paramédicos de la MDA la trasladaron al Centro Médico Shamir, donde fue atendida por una lesión en la cabeza y dada de alta posteriormente. El personal del hospital comunicó que la paciente se encontraba en buenas condiciones de salud.

El comandante del distrito de Tel Aviv, Haim Sargarof, confirmó a los periodistas en una de las escenas que el misil iraní llevaba una ojiva en racimo y que impactó en al menos seis puntos diferentes. Las secuelas del ataque incluyeron la movilización de equipos de rescate y seguridad, quienes evacuaron a los heridos y retiraron el cuerpo del fallecido.

Las municiones en racimo dispersaron bombas de pequeño tamaño en áreas pobladas, aumentando las víctimas civiles y los daños materiales

En paralelo a los lanzamientos iraníes, el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por el régimen de Irán, disparó cohetes y drones contra el norte de Israel. Estas acciones incrementan la tensión en una región ya afectada por numerosos enfrentamientos y ataques cruzados desde el inicio del conflicto.

La emisora estatal iraní IRIB celebró los ataques, señalando que se trató de la “primera ola de misiles bajo el mando de Mojtaba Khamenei” hacia “territorios ocupados”. Mojtaba Khamenei fue designado el domingo como sucesor de su padre, Ali Khamenei, líder supremo de Irán.