Mundo

Irán volvió a atacar Israel con bombas de racimo: un muerto y dos heridos graves

Las explosiones se registraron en lugares como Yehud, Or Yehuda, Holon y Bat Yam, donde también se observaron cráteres y devastación tras el despliegue de fuerzas de emergencia y la evacuación de las víctimas afectadas

Guardar
El momento en el que un misil iraní impactó en el centro de Israel

Al menos una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas tras el impacto de un misil iraní con ojiva en racimo en el centro de Israel este lunes. La ojiva de racimo alcanzó seis ubicaciones en el centro del país, entre ellas Yehud, Or Yehuda, Holon y Bat Yam, según declaró a la prensa el comandante del Distrito de Tel Aviv, el oficial de policía Haim Sargarof.

El funcionario advirtió que los dos heridos críticos registrados en los dos sitios principales eran personas que no habían ingresado a un refugio o cuarto seguro al momento del impacto.“El incidente podría haber terminado solo con daños materiales si hubieran cumplido las instrucciones de seguridad”, afirmó el oficial, quien llamó a la población a no ignorar las alertas. En otros puntos de la región se reportaron impactos de metralla y daños materiales, pero sin víctimas adicionales.

Las explosiones de la munición
Las explosiones de la munición en racimo provocaron seis impactos en localidades como Yehud, Or Yehuda, Holon y Bat Yam

En una obra en construcción en Yehud, dos hombres de unos 40 años fueron alcanzados por metralla, según recogió uno de los colaboradores del Times of Israel. Uno de los trabajadores falleció a causa de las heridas, mientras que el segundo fue hospitalizado en estado grave. Otro hombre resultó gravemente herido en Or Yehuda, según la información proporcionada por funcionarios médicos.

El paramédico Ori Lazarovitch, de Magen David Adom, confirmó desde la escena que su equipo trasladaba a dos pacientes en estado crítico y que se había constatado la muerte de una persona en el lugar.“Llegamos al sitio en minutos y estamos trabajando para asegurarnos de encontrar a todos los afectados en los distintos escenarios”, declaró Lazarovitch.

Las imágenes de los lugares afectados muestran cráteres en el suelo y daños en vehículos y edificios provocados por las explosiones. En total, se reportaron seis impactos de municiones en racimo en distintas zonas del centro del territorio. Estos ataques han provocado la dispersión indiscriminada de bombas de pequeño tamaño sobre áreas pobladas, lo que ha incrementado el número de víctimas y el alcance de los daños materiales.

Durante la mañana, una mujer resultó levemente herida en Rishon Lezion por el impacto de rocas desprendidas tras la detonación parcial de una munición en racimo. Los paramédicos de la MDA la trasladaron al Centro Médico Shamir, donde fue atendida por una lesión en la cabeza y dada de alta posteriormente. El personal del hospital comunicó que la paciente se encontraba en buenas condiciones de salud.

El comandante del distrito de Tel Aviv, Haim Sargarof, confirmó a los periodistas en una de las escenas que el misil iraní llevaba una ojiva en racimo y que impactó en al menos seis puntos diferentes. Las secuelas del ataque incluyeron la movilización de equipos de rescate y seguridad, quienes evacuaron a los heridos y retiraron el cuerpo del fallecido.

Las municiones en racimo dispersaron
Las municiones en racimo dispersaron bombas de pequeño tamaño en áreas pobladas, aumentando las víctimas civiles y los daños materiales

En paralelo a los lanzamientos iraníes, el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por el régimen de Irán, disparó cohetes y drones contra el norte de Israel. Estas acciones incrementan la tensión en una región ya afectada por numerosos enfrentamientos y ataques cruzados desde el inicio del conflicto.

La emisora estatal iraní IRIB celebró los ataques, señalando que se trató de la “primera ola de misiles bajo el mando de Mojtaba Khamenei” hacia “territorios ocupados”. Mojtaba Khamenei fue designado el domingo como sucesor de su padre, Ali Khamenei, líder supremo de Irán.

Temas Relacionados

IránIsraelHezbollahMDAAtaque con MisilesMuniciones en RacimoÚltimas noticias AméricaGuerra en Medio OrienteAlí Khamenei

Últimas Noticias

Irán apuesta al caos petrolero con otro bombardeo a una refinería: graves daños y decenas de heridos en Bahrein

Las explosiones afectaron a la isla de Sitra y provocaron incendios de gran magnitud. Entre las víctimas hay niños y un bebé que permanecen en observación en hospitales locales

Irán apuesta al caos petrolero

Japón se prepara para el despliegue de su primer misil de largo alcance de desarrollo nacional

La llegada de vehículos militares con lanzadores al campamento de Kengun marcó el comienzo de una estrategia renovada en materia de defensa

Japón se prepara para el

Putin felicitó al hijo de Khamenei por heredar el cargo de líder supremo de Irán y garantizó su apoyo “inquebrantable”

El presidente ruso volvió a calificar los ataques contra Teherán como un acto de “agresión armada” y destacó que el nuevo cargo exigirá al heredero “gran coraje y dedicación”

Putin felicitó al hijo de

Ataque antisemita en Bélgica: investigan como hecho terrorista la explosión frente a una sinagoga en la ciudad de Lieja

El gobierno y la policía reforzaron dispositivos de protección tras el estallido registrado la madrugada de este lunes, mientras la investigación quedó en manos de la división federal especializada en terrorismo

Ataque antisemita en Bélgica: investigan

Los países del G7 evaluarán el uso de las reservas petroleras para detener la suba del barril por la guerra en Medio Oriente

La convocatoria a una reunión extraordinaria busca analizar mecanismos para mitigar el impacto del aumento en los valores del crudo, que superó los USD 100 por barril tras la escalada en el conflicto

Los países del G7 evaluarán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Así quedó la lista de candidatos presidenciales en Colombia tras conocerse los tres ganadores de las consultas interpartidistas

La sorprendente ruta entre túneles, montañas y ríos que conquista a senderistas y ciclistas en Valencia y Alicante

Turistas francesas asesinadas: a 15 años, vuelve a declarar en Salta el padre de una de ellas

Alcaldía de Medellín le exigió a Juan Valdez el pago de impuesto de Industria y Comercio correspondiente al 2020

INFOBAE AMÉRICA
Irán apuesta al caos petrolero

Irán apuesta al caos petrolero con otro bombardeo a una refinería: graves daños y decenas de heridos en Bahrein

UE "toma nota" del nuevo líder en Irán y recuerda que el régimen violó ley internacional

Tres nonagenarios de Francia van a por su séptimo, décimo y duodécimo mandatos municipales

Emiratos Árabes afirma haber interceptado 12 misiles y 17 drones en otra ofensiva iraní

Rumanía estrena un mecanismo de la UE para repatriar a 356 ciudadanos de Oriente Medio

ENTRETENIMIENTO

Una mujer fue arrestada tras

Una mujer fue arrestada tras disparar a la casa de Rihanna

Jisoo y Seo In-guk hablan con Infobae sobre “Un novio por suscripción”: fantasías románticas, rivalidad en la oficina y un mensaje para sus fans de Latinoamérica

Nuevos actores, conflictos y romances: así será la temporada 4 de La edad dorada que todos esperan

Shia LaBeouf: entre polémicas, cicatrices y una postura desafiante frente a la fama

Las conexiones poco conocidas entre estrellas de Hollywood antes de alcanzar el éxito mundial