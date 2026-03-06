Sonaron las sirenas en Tel Aviv por los ataques iraníes e Israel movilizó los equipos de seguridad y rescate para atender heridos

Los disparos de Irán sobre Israel activaron las alarmas

Un ataque con misiles iraníes contra Israel dejó daños y varios residentes con heridas leves cerca de Tel Aviv este viernes, según informó a Reuters un agente de policía en el lugar del incidente.

El viernes por la mañana se reanudaron los disparos de misiles iraníes contra Israel y Hezbollah en el Líbano continuó lanzando cohetes contra comunidades cercanas a la frontera norte del país, mientras que Israel bombardeaba Beirut en una importante expansión de la guerra contra Irán que inició hace una semana junto con Estados Unidos.

En una aparente escalada de sus propios objetivos bélicos, el presidente estadounidense Donald Trump exigió el derecho a participar en la elección del próximo líder supremo de Irán, sucesor del ayatolá Alí Jamenei, asesinado por bombas israelíes en el primer día de la guerra.

El Ministerio de Turismo de Israel informó este viernes de que alrededor de 2.000 residentes han sido evacuados a hoteles, principalmente de Jerusalén y Tel Aviv, desde el estallido de esta guerra, tras sufrir daños sus casas por los ataques con misiles balísticos de Irán.

“Hasta ayer por la tarde, alrededor de 2.000 residentes habían sido evacuados a hoteles principalmente de Jerusalén y Tel Aviv”, recoge el comunicado del Ministerio.

Desde el inicio de la guerra con Irán, se han producido en Israel al menos 13 impactos por los ataques con misiles iraníes, confirmó a EFE el Ejército de Israel, de los cuales al menos cuatro han sido directos y se desconoce cuántos se corresponden a metralla o proyectiles con bombas de racimo.

Israel somete a censura militar los impactos de los misiles iraníes, que pueden penetrar en áreas civiles pero también en infraestructuras estratégicas (políticas, económicas, militares, etc.), por lo que es posible que la cifra sea mayor a la aportada por las fuerzas armadas.

Equipos de seguridad y rescate israelíes en el lugar afectado por un ataque con misiles iraníes

“Hay 13 lugares de impactos destacados, a los que las fuerzas del Comando del Frente Interior han llegado y desarrollado operaciones de búsqueda, rescate y asistencia para la población civil”, señalaron las fuerzas armadas, que rechazaron dar más detalles sobre su distribución por motivos de seguridad.

Hasta el momento se conocen cuatro impactos directos de misiles iraníes.

El primero fue el sábado en Tel Aviv (centro), que se cobró la vida de una mujer filipina de 32 años; el segundo fue el domingo a media tarde en Beit Shemesh (centro), en el que murieron otras nueve personas. EFE acudió a ambas ubicaciones y atestiguó los daños.

El tercero impactó en la noche del domingo en una carretera a las afueras de Jerusalén, también en el centro del país, hiriendo a tres personas; y, el cuarto, en Beersheba (sur), causando 19 heridos, según el diario The Times of Israel.

Un edificio dañado en el lugar tras un ataque con misiles por parte de Irán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Givatayim, cerca de Tel Aviv, Israel, el 6 de marzo de 2026. REUTERS/Nir Elias

Desde el inicio de la guerra y a diferencia de la escalada bélica de junio de 2025, Israel ha detectado varios lanzamientos de misiles con bombas de racimo incorporadas, que han causado numerosos impactos al fragmentarse pero menores daños. También son múltiples los daños al caer en territorio israelí metralla y restos de las intercepciones de los proyectiles.

Mientras la represalia iraní ha matado en Israel a diez personas, los ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos se han cobrado la vida de 787 personas en Irán, según la Media Luna Roja (que no actualiza sus datos desde el martes).

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en EE.UU., cifra en al menos 1.097 civiles los que han muerto en Irán, incluidos 181 niños menores de 10 años.