El precio del barril de petróleo sigue en alza en Europa y EEUU por el confluicto en Medio Oriente

El petróleo brent para entrega en mayo volvió a repuntar este viernes en el Mercado de Futuros de Londres más de un 3 % y superó los 88 dólares por barril, tras caer ligeramente en la apertura ante la posibilidad de que Estados Unidos tomase medidas para controlar los efectos que la guerra contra Irán está teniendo sobre los precios del crudo.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, bajaba el 0,40 % a las 06.00 horas (GMT) en el International Exchange (ICE) londinense, hasta los 85,07 dólares por barril, para después remontar un 3,33 %, hasta los 88,25 dólares el barril al mediodía europeo, debido, en parte, a un supuesto giro en la política de la Administración estadounidense.

Según informaciones de Bloomberg, el presidente Donald Trump podría descartar ahora que el Departamento del Tesoro negocie futuros del petróleo, mientras el gobierno busca medidas para contener los precios de la energía, que han aumentado por el conflicto en Oriente Medio.

En la víspera, el brent se disparó casi un 5 %, y finalizó en 85,41 dólares, situándose en sus niveles máximos desde julio de 2024 mientras se mantiene la incertidumbre sobre la duración y la escalada de la guerra y el miedo a las interrupciones de suministro del petróleo y gas.

Trump ya aseguró este jueves que su Gobierno tomará “de manera inminente” medidas para controlar los efectos de la guerra sobre los precios del crudo, aunque no ofreció más detalles por el momento.

Asimismo, había anunciado ya que la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) proporcionará “a un precio muy razonable” seguros y garantías contra riesgos políticos a cualquier naviera que navegue por el estrecho de Ormuz, e incluso ofreció escoltas militares a los buques en la región.

Ormuz es el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, y por allí circula el 20 % del crudo mundial.

EEUU busca frenar el alza de precios

El gobierno de Estados Unidos está considerando intervenir el mercado de futuros de petróleo para frenar el aumento que está experimentado el precio de la energía como consecuencia del conflicto en Irán, según una información publicada en la CNBC.

El precio del petróleo y del gas se han disparado en las últimas cinco sesiones después de que el pasado sábado, Estados Unidos e Israel lanzarán un ataque conjunto contra Irán, cuyas represalias han extendido el conflicto por Oriente Medio.

El mercado teme que, como consecuencia del conflicto, haya un corte del flujo de suministro en el Estrecho de Ormuz.

La información detalla que un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que se espera que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncie medidas para combatir el aumento de los precios de la energía debido al conflicto con Irán, incluida una posible acción que involucre al mercado de futuros del petróleo.

“La posible medida marcaría un intento inusual por parte de Washington de influir en los precios de la energía a través de los mercados financieros en lugar de los suministros físicos de petróleo”, concluye la información.

Seúl importará crudo desde EAU para frenar los precios

El Gobierno surcoreano anunció este viernes la importación de emergencia de seis millones de barriles de crudo desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) para tratar de estabilizar los precios de la energía, en alza por el impacto de la guerra contra Irán en el transporte de mercancías.

“Por instrucción del presidente Lee Jae-myung, hemos realizado consultas sobre las medidas para introducir petróleo crudo y, como resultado, se ha confirmado una introducción de emergencia de más de 6 millones de barriles”, dijo en una rueda de prensa el jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Según Kang, la medida debería ayudar a estabilizar el mercado de la energía en Corea del Sur, donde el precio de la gasolina se ha elevado un 9 % en los últimos cinco días.

Las autoridades surcoreanas llevan días insistiendo en que tomarán medidas para evitar que el suministro del país se vea afectado por la escalada, que comenzó con una oleada de ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos contra Irán el sábado, y que ha supuesto el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde transcurre gran parte del petróleo que importa Asia.

Seúl ha detallado que cuenta con reservas de crudo suficientes para más de 200 días, y ha prometido que buscará nuevas fuentes de suministro fuera de Oriente Medio.

Kremlin constata incremento de demanda del petróleo ruso

El Kremlin constató hoy “un incremento considerable” de la demanda del petróleo y el gas ruso tras el comienzo de la guerra en Irán, el cierre parcial del estrecho de Ormuz y la exención anunciada la víspera por Estados Unidos a la India que le permite comprar crudo ruso.

“Observamos un incremento considerable de la demanda de los recursos energéticos rusos debido a la guerra en Irán”, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Preguntado por el decreto publicado este jueves por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que autoriza a la India a comprar petróleo ruso en petroleros que se encuentren en alta mar durante los próximos 30 días, se negó a ofrecer datos concretos sobre cual podría ser el monto de estas exportaciones.

“No citaremos cifras de ningún tipo por motivos comprensibles, son demasiados los enemigos. Pero podemos decir que tanto la India como China son países que se orientan en base a sus intereses nacionales y nosotros hacemos lo mismo”, dijo, al señalar que Rusia continúa interactuando con ambos tanto en la esfera de la energía como del comercio de hidrocarburos.

Por ello, recalcó que “Rusia está en capacidad de garantizar la permanencia de los suministros contratados” y aseveró que Moscú sigue siendo un suministrador fiable.

El pasado miércoles el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, aseveró que Rusia está dispuesta a incrementar los suministros de petróleo a China y la India, que podrían verse afectadas por los incrementos del precio del crudo en el mercado internacional debido a la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

Este jueves el Departamento de Tesoro de Estados Unidos publicó en su portal oficial una autorización que permite a la India la compra de petróleo ruso que se encuentre en buques petroleros en alta mar, con el fin de paliar la crisis energética provocada por el bloqueo de Ormuz.

Según expertos encuestados por el periódico ruso Izvestia, el incremento de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional por la guerra en Irán permitirá a Rusia incrementar sus ingresos, pero no bastará para cubrir a plenitud el déficit provocado por la guerra en Ucrania y las sanciones de Occidente.

