La OTAN refuerza su blindaje antimisiles tras frenar un ataque iraní contra Turquía

Soldados turcos rodean un fragmento de munición identificado como perteneciente a las municiones de defensa aérea que interceptaron la amenaza después de que fuera destruida en el aire, en el distrito de Dortyol en Hatay. (Foto de HANDOUT / DHA (Agencia de Noticias Demiroren) / AFP)

El Consejo del Atlántico Norte (NAC), máximo órgano de decisión de la OTAN, reafirmó este jueves la solidez del escudo defensivo de la Alianza tras la interceptación exitosa de un misil balístico iraní que se dirigía contra Turquía. La reunión, presidida por el secretario general Mark Rutte y celebrada a nivel de embajadores en la sede de Bruselas, evaluó la situación de seguridad regional tras el ataque registrado el miércoles en el Mediterráneo oriental.

Los sistemas de defensa aérea de la OTAN neutralizaron el proyectil iraní sobre aguas internacionales antes de que alcanzara el espacio aéreo turco. El misil, lanzado desde territorio iraní, atravesó el espacio aéreo de Irak y Siria antes de ser detectado e interceptado por las defensas antimisiles desplegadas en la zona. Los restos del interceptor cayeron en el municipio de Dörtyol, en la provincia meridional de Hatay, sin causar víctimas ni daños materiales, según confirmó el Ministerio de Defensa turco.

Aunque Ankara no precisó el objetivo del proyectil iraní, fuentes militares señalaron que la trayectoria descrita es coherente con un lanzamiento dirigido hacia la base aérea de Incirlik, situada cerca de Adana en el sur de Turquía. Esta instalación alberga unidades estadounidenses y constituye uno de los enclaves estratégicos más importantes de la OTAN en la región. Desde 2015, España mantiene desplegada en Incirlik una batería de misiles Patriot integrada por alrededor de 150 militares, que forma parte del sistema de defensa antimisiles de la Alianza en el flanco sur.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió el trabajo del general Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), y del personal involucrado en la operación. “Es una demostración tangible de la capacidad de la Alianza para defender a nuestras poblaciones contra todas las amenazas, incluidas las que plantean los misiles balísticos”, indicó la organización en un comunicado. Grynkewich, que asumió el cargo de SACEUR en julio de 2025, tiene amplia experiencia en operaciones aéreas en Medio Oriente y participó previamente en la interceptación de ataques iraníes contra Israel en abril de 2024.

La OTAN condenó enérgicamente el ataque iraní y expresó su “plena solidaridad” con Turquía. El comunicado oficial subrayó que “la postura de disuasión y defensa de la OTAN sigue siendo sólida en todos los ámbitos operativos” y que las fuerzas armadas aliadas “permanecen alerta”. Grynkewich ajustó la postura de las fuerzas de la OTAN en respuesta al incidente y continuará realizando los ajustes necesarios para garantizar la seguridad de todos los miembros de la Alianza, según precisó la organización.

ARCHIVO - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, gesticula durante una conferencia de prensa tras una sesión plenaria en una cumbre de la OTAN, en La Haya, Holanda, el 25 de junio de 2025 (AP Foto/Markus Schreiber, archivo)

El ataque del miércoles constituye el primer incidente confirmado en territorio turco desde que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero una ofensiva militar de gran envergadura contra Irán. Aquella operación, denominada “Furia Épica”, provocó la muerte del líder supremo iraní Alí Khamenei y derivó en una escalada regional sin precedentes. Washington y Tel Aviv justificaron los bombardeos como una acción preventiva para impedir que Teherán desarrolle armas nucleares y para degradar su capacidad de misiles balísticos.

Desde entonces, Irán lanzó misiles y drones contra Israel y contra bases militares estadounidenses en varios países de Medio Oriente, incluidos Baréin, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) estimó que más de 700 civiles murieron en Irán desde el inicio de los ataques, mientras que la Media Luna Roja iraní cifró las víctimas en al menos 555 personas.

Rutte dejó claro esta semana que la OTAN no forma parte de la ofensiva contra Irán, encabezada por Estados Unidos e Israel. Sin embargo, consideró que “todos estamos mejor” sin el líder supremo iraní y “con la capacidad nuclear y balística (iraní) derrotada y degradada”. El secretario general mantiene contacto regular con los líderes aliados y con autoridades de países socios en toda la región para coordinar respuestas ante posibles nuevas amenazas.

La interceptación del misil iraní pone de relieve la importancia estratégica de la arquitectura de defensa antimisiles de la OTAN en el flanco sur, especialmente en un momento de proliferación de sistemas balísticos en Medio Oriente. El incidente también subraya el delicado equilibrio que Turquía, miembro de la Alianza desde 1952, debe mantener en una región donde confluyen fuerzas occidentales y actores regionales con capacidades militares significativas.