Irán atacó con drones un petrolero y un puerto interno de Omán

El puerto de Duqm y un petrolero sufren daños tras ataques con drones y dejan un saldo de heridos entre los trabajadores. Europa Press/Contacto/Sepahnews

Omán dijo que un petrolero fue atacado frente a las costas de un enclave en los Emiratos Árabes Unidos el domingo, con su tripulación evacuada y cuatro de ellos heridos, mientras Irán llevaba a cabo ataques de represalia en el Golfo.

“El Centro de Seguridad Marítima anunció que el petrolero (SKYLIGHT), que enarbola la bandera de la República de Palau, fue atacado a 5 millas náuticas al norte del puerto de Khasab, en la gobernación de Musandam”, informó la Agencia de Noticias de Omán en X.

Toda la tripulación del petrolero, compuesta por 20 personas, entre ellas 15 indios y 5 iraníes, fue evacuada. La información inicial indica que cuatro miembros de la tripulación sufrieron diversas lesiones, añadió.

Además fue atacado uno de los puertos de Omán. “Una fuente de seguridad informó que el puerto comercial de Duqm fue atacado por dos drones”, señaló la Agencia de Noticias de Omán en una publicación en redes sociales.

El petrolero (SKYLIGHT), que enarbola la bandera de la República de Palau, fue atacado a 5 millas náuticas al norte del puerto de Khasab. EFE/ Stringer

“Uno de los drones impactó en un alojamiento móvil para trabajadores, hiriendo a un empleado extranjero, mientras que los restos del otro cayeron cerca de unos tanques de combustible, sin causar víctimas ni daños materiales”, añadió.

“El centro confirma que las operaciones de rescate se llevaron a cabo en coordinación entre la Marina Real de Omán y las agencias militares y de seguridad, lo que refleja la preparación nacional para hacer frente a incidentes marítimos”, según el comunicado publicado por el Ministerio de Defensa omaní.

La Embajada de Estados Unidos en Omán, dada la situación, ha ordenado a su personal y a todos los estadounidenses que se resguarden en sus hogares “debido a la actividad en curso” fuera de la capital, Mascate, y hasta nuevo aviso.

El humo se eleva tras los reportes de ataques con misiles iraníes, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, como se ve desde Doha, Qatar, el 1 de marzo de 2026. REUTERS/Mohammed Salem

Hasta ahora, Omán, mediador clave en las negociaciones entre Washington y Teherán, había quedado al margen de los ataques iraníes.

Qatar condenó los ataques contra Omán

El Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí calificó estos actos como una violación de la soberanía omaní y los describió como una “escalada inaceptable”. En su declaración, el gobierno enfatizó el papel de Omán como actor activo en los esfuerzos de mediación regional.

Según lo reportado por medios estatales de Omán, Duqm ha sido escenario recurrente de actividades diplomáticas desde el inicio del actual periodo de tensiones entre Irán y sus vecinos.

Desde la perspectiva geopolítica, el ataque al puerto de Duqm cobra especial relevancia dada la infraestructura estratégica de la terminal y la presencia frecuente de embarcaciones vinculadas al comercio energético de la región. Las tensiones en torno al Golfo de Omán han aumentado desde que varias rutas marítimas fueran objeto de incidentes similares en el verano de 2019, año en que también se registraron sabotajes a petroleros.

(con información de AFP y EP)