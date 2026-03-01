Mundo

El papa León XIV pidió frenar la escalada de violencia en Medio Oriente “antes de que se convierta en una vorágine irreparable”

La máxima autoridad de la Iglesia católica expresó su inquietud por el aumento de hostilidades en la región, e hizo un llamado a que las naciones actúen con sentido de responsabilidad para impedir una crisis mayor

Guardar
El Papa León XIV dirige
El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el 1 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El papa León XIV urgió este domingo a “detener la espiral de violencia” en Oriente Medio e Irán “antes de que se convierta en una vorágine irreparable”, y apeló a la “responsabilidad moral” de las potencias implicadas en la crisis.

“Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte”, dijo el pontífice estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico tras el Ángelus.

La estabilidad, subrayó, “solo” puede construirse “a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable”.

Por eso, llamó a los países implicados en esta crisis, sin citarles expresamente, a adoptar la “responsabilidad moral” de acabar con una escalada bélica.

El humo se eleva tras
El humo se eleva tras una explosión, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra Irán, en Teherán, Irán, el 1 de marzo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

“Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable”, dijo, suscitando el aplauso de los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

Y agregó: “Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia”, para acto seguido pedir oraciones por la paz.

El llamamiento del pontífice se produce solo un día después del ataque con el que Estados e Israel buscan tumbar el régimen iraní y que se ha saldado con la muerte, entre otros, del ayatolá Ali Jameneí después de 36 años en el poder de la República Islámica.

Desde Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, advirtió de que responderán a los atacantes con una contundencia “nunca antes experimentada”.

El secretario del Consejo Supremo
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, habla después de una reunión en Beirut, Líbano, el 13 de agosto de 2025. REUTERS/Aziz Taher

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump avisó de que atacarán Irán con “una fuerza nunca antes vista” si cumple su amenaza de responder a la ofensiva para vengar al líder asesinado.

La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha anunciado ataques contra 27 bases militares de EE.UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel en venganza por la muerte del líder supremo israelí.

Asimismo, la nación persa ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait y el Kurdistán iraquí, entre otros, aliados de Estados Unidos y donde esa potencia occidental tiene bases militares.

Tras la caída de Jameiní se ha nombrado un consejo interinó que rige la nación persa de forma transitoria, y que está compuesto por su presidente, Masud Pezeshkian; por el ayatolá Alireza Arafi y por el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

León XIVIránMedio OrienteataqueÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICATensión en Medio OrienteMurió Ali Khamenei

Últimas Noticias

El número de puntos de recarga pública para autos eléctricos supera al de surtidores de combustible en Reino Unido

El avance de dicha infraestructura marca un nuevo récord nacional, pero las ventas a particulares siguen estancadas y persisten desafíos como la desigualdad territorial en el acceso y la concentración de ese tipo de vehículos en flotas empresariales

El número de puntos de

Alerta en varios países del Golfo por ataques iraníes: el régimen volvió a lanzar misiles y drones

Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, Kuwait y Bahréin sufrieron bombardeos que dejaron muertos, heridos y bases militares estadounidenses dañadas. Omán, hasta ahora a salvo, también fue alcanzado

Alerta en varios países del

Irán atacó con drones un petrolero y un puerto interno de Omán

La embarcación, SKYLIGHT, que navegaba bajo bandera de Palau, sufrió una agresión en cercanías del puerto de Khasab, lo que llevó al rescate de veinte tripulantes, cuatro de los cuales fueron atendidos por heridas diversas

Irán atacó con drones un

El OIEA llamó a la “moderación” en plena escalada de tensiones en Medio Oriente

La agencia atómica de la ONU pidió a los países involucrados “evitar riesgos en cuanto a seguridad nuclear a los habitantes de la región”

El OIEA llamó a la

El régimen de Irán nombró al ayatollah Alireza Arafi para integrar el consejo de liderazgo interino tras la muerte de Khamenei

Este órgano provisional se encargará de liderar el país hasta que la Asamblea de Expertos, formada por 88 clérigos chiíes, designe a un nuevo líder supremo

El régimen de Irán nombró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Iván Cepeda lidera intención de

Iván Cepeda lidera intención de voto; lo siguen De la Espriella y Claudia López, según encuesta del Centro Nacional de Consultoría

Asesinaron a un involucrado en el sicariato del empresario Gustavo Aponte en exclusivo sector de Bogotá: banda criminal estaría ‘eliminando’ pruebas

Madre denunció cómo varias mujeres intentaron robar a su bebé en IPS de Cali: “Le hacían juegos al niño”

Brandon Moreno cae ante Kavanagh: así se vivió la UFC México 2026

Ni radicales ni indiferentes: más del 70% de jóvenes en España apoya la igualdad frente a una minoría conservadora del 17%

INFOBAE AMÉRICA
Israel niega toda responsabilidad en

Israel niega toda responsabilidad en el ataque contra una escuela primaria en el sur de Irán

Albares confirma que no hay muertos ni heridos españoles en los bombardeos en Oriente Medio

Albares confirma que no hay muertos ni heridos españoles en los cruces de bombardeos

Maribel López (ARCO): "No creo que ARCO deba ser quien ponga límites al uso de IA por parte de los artistas"

España acaba tercera en el Gran Premio de Sídney de SailGP

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams pide disculpas públicas

Robbie Williams pide disculpas públicas a un excompañero tras el documental de Take That

El hijo de Cher fue arrestado por alteración del orden en una escuela de New Hampshire

La verdadera historia detrás de "Hamnet", la película que recrea el lado más íntimo de William Shakespeare y Anne Hathaway

De una cicatriz a fenómeno cultural: la historia real detrás del bigote de Paul McCartney en Sgt. Pepper

De qué trata ‘Beso de sirena’: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo kdrama de Park Min-young y Wi Ha-joon