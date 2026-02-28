El mensaje publicado desde la cuenta de Ali Khamenei tras la confirmación de su muerte

Khamenei fue abatido por las fuerzas de Estados Unidos e Israel en Teherán (REUTERS/ Essam al-Sudani)

“En nombre del noble Alí, que la paz sea con él”, es el escueto mensaje que publica la cuenta de Ali Khamenei, el líder supremo iraní que fue abatido este sábado durante los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán.

La publicación fue difundida pocos minutos después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, confirmara la noticia que se venía rumoreando en las últimas horas.

Mensaje Khamenei tuit

“Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto”, afirmó el jefe de Estado en su red social Truth Social.

“Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para todas aquellas personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre”, añadió el republicano.

Trump afirmó, además, que el líder iraní no pudo eludir los “sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo” estadounidenses, y consideró que su muerte representa la “mayor oportunidad del pueblo iraní para recuperar su país”.

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes de personas movilizándose por las calles de Teherán para celebrar la noticia.

“El país ha quedado, en solo un día, muy destruido e incluso arrasado. Sin embargo, los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para alcanzar nuestro objetivo”, advirtió Trump.

Khamenei era el líder supremo de Irán desde 1989, año en que sucedió al fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, convirtiéndose en la segunda y hasta ahora última persona en ejercer este cargo.

Un grupo de manifestantes en California pisa una imagen de Ali Khamenei con la placa "Eliminado" (REUTERS/Jill Connelly)

Durante sus más de tres décadas en el poder fue incrementando su discurso de línea dura en materia internacional, especialmente respecto a la influencia de Teherán en la región, y a nivel interno ha impulsado políticas conservadoras dentro de la sociedad. Esta postura ha motivado críticas por la represión contra disidentes y la obligatoriedad del velo.

Nacido en 1939 en la ciudad de Mashhad, uno de los principales centros religiosos para el chiismo, estudió en Qom y fue encarcelado durante el régimen del sah de Irán. En ese período estableció vínculos estrechos con Jomeini, bajo cuyo liderazgo fue presidente de Irán entre 1981 y 1989.

Previo a su presidencia, Khamenei ocupó cargos como viceministro de Defensa, representante de Jomeini en el Consejo Supremo de Defensa y comandante de la Guardia Revolucionaria. Durante su campaña presidencial, fue víctima de un atentado con bomba que le provocó lesiones en el brazo y las cuerdas vocales.

El ayatollah ha promovido de manera decidida el programa nuclear iraní.