Mundo

Guerra abierta entre Pakistán y Afganistán: qué es la Línea Durand y por qué es tan importante en el conflicto

La delimitación es el nombre de la frontera de 2.640 kilómetros de longitud entre ambos países y sirve como frontera de facto desde 1890

Guardar
La Línea Durand divide a
La Línea Durand divide a la población pastún entre Afganistán y Pakistán, una división que Kabul considera una separación colonial de familias (Créditos: Bhaskar)

Pakistán declaró el inicio de una “guerra abierta” contra los talibanes de Afganistán. Islamabad llevó a cabo bombardeos el viernes contra varias ciudades importantes de Afganistán, incluida Kabul. La ofensiva paquistaní ocurrió después de que fuerzas afganas atacaran posiciones fronterizas la noche del jueves, en respuesta a ataques aéreos previos desde Islamabad.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron considerablemente en los últimos meses, y los pasos fronterizos terrestres permanecen prácticamente cerrados desde los combates de octubre, que dejaron más de 70 muertos en ambos bandos.

Ambos bajo gobiernos islámicos, ahora se enfrentan en una disputa armada a lo largo de una frontera de más de 2.600 kilómetros cuya legitimidad sigue en disputa, la Línea Durand.

La zona fronteriza se caracteriza por su diversidad étnica y por la existencia de vínculos culturales, lingüísticos, religiosos e históricos entre las comunidades situadas a ambos lados.

La Línea Durand, establecida en 1893 para delimitar intereses coloniales británicos, divide comunidades pastunes y ha sido fuente de disputas desde entonces. Pakistán la reconoce como su frontera internacional, mientras que Afganistán la rechaza por considerarla una imposición colonial.

Esta delimitación fue establecida por autoridades británicas en la década de 1890, durante el periodo de expansión colonial conocido como el “Gran Juego”.

Oficiales de seguridad pakistaníes montan
Oficiales de seguridad pakistaníes montan guardia en la frontera luego de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad de Pakistán y Afganistán (Europa Press/Archivo)

La tensión en la región limítrofe gira en torno al grupo militante Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo yihadista surgido en 2007 en el noroeste de Pakistán, integrado por militantes pastunes y modelado según los talibanes afganos, pero con una postura aún más radical y alineada con Al Qaeda.

Durante años, el TTP perpetró atentados en Pakistán contra mercados, mezquitas, instalaciones militares y escuelas. En 2014, el ataque a una escuela en Peshawar dejó más de 130 niños muertos y motivó una ofensiva militar que forzó al grupo a refugiarse en territorio afgano.

Pakistán inicialmente celebró el regreso de los talibanes al poder en Kabul en 2021, pero pronto quedó claro que la afinidad ideológica no garantizaba cooperación. Desde ese momento, los ataques del TTP en Pakistán aumentaron. Islamabad sostiene que el liderazgo del TTP y muchos de sus combatientes operan desde Afganistán, algo que Kabul niega.

Un combatiente talibán junto a
Un combatiente talibán junto a un cañón antiaéreo cerca de la frontera con Pakistán, en la provincia de Kandahar, tras un intercambio de fuego entre fuerzas de ambos países, el 15 de octubre de 2025 (REUTERS)

El Centro de Investigación y Estudios de Seguridad de Islamabad registró al menos 2.414 muertes en Pakistán en los primeros nueve meses de 2025 atribuidas a ataques del TTP, lo que podría convertir este año en no de los más sangrientos para el país.

El levantamiento de cercas por parte de Pakistán desde 2017 incrementó la tensión entre ambos países y con las comunidades locales.

Por el momento, la frontera permanece cerrada, los muertos aumentan y la hostilidad persiste, alimentada por diferencias históricas, lealtades fracturadas y una frontera que nunca ha sido plenamente reconocida por ambos estados.

Temas Relacionados

TalibanesAfganistánPakistánTehreek-e-Taliban PakistanTTPLínea DurandÚltimas Noticias AméricaKabulIslamabadguerra

Últimas Noticias

Más rápido que un avión: así es el tren sin vías que busca unir Londres y París en solo 20 minutos

El proyecto europeo de hyperloop experimenta con cápsulas magnéticas que viajan en tubos de vacío, prometiendo reducir los tiempos de viaje entre capitales y transformar la movilidad internacional con tecnología de última generación

Más rápido que un avión:

Vestigios prehistóricos, historias de monarquías y paisajes únicos: así es Asolo, el pueblo de los cien horizontes

Esta antigua localidad italiana es famosa por su arquitectura renacentista, museos con obras de grandes maestros, tradiciones artesanales y una hospitalidad que enriquece la experiencia de cualquier visitante

Vestigios prehistóricos, historias de monarquías

Pakistán advirtió que puede “aplastar” cualquier agresión tras declararle la guerra a Afganistán

El primer ministro Shehbaz Sharif manifestó el respaldo de la sociedad paquistaní a sus fuerzas armadas ante los incidentes recientes en la frontera con su país vecino. A su vez, destacó la preparación militar para responder a cualquier amenaza al país

Pakistán advirtió que puede “aplastar”

Reino Unido inició una investigación para determinar si Jeffrey Epstein utilizó bases aéreas de las Fuerzas Armadas británicas

La petición del ex primer ministro Gordon Brown llevó a que la cartera revisara registros y comunicaciones para esclarecer posibles encuentros entre el ex príncipe y el empresario en instalaciones del ejército

Reino Unido inició una investigación

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a Pakistán y Afganistán que frenen la escalada militar

Más de 50 personas murieron tras los enfrentamientos fronterizos entre estos dos países, lo que agudizó la tensión en la región

El secretario general de Naciones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Siete investigados por el homicidio

Siete investigados por el homicidio imprudente de Dominico, el niño fallecido tras recibir un corazón “quemado” por hielo seco en un trasplante marcado por errores y negligencias

La Justicia ordena conceder la nacionalidad española a una estadounidense de origen sefardí: ha mostrado una “vinculación suficiente” con el país

Así será el menú que se disfrutará en los Premios Goya 2026: gildas, ‘bombas’ y platos típicos catalanes

Rodrigo Romero, codirector de Alianza Verde, responde a Benedetti y advierte que la desinformación pone en riesgo las elecciones

Bogotá abre licitación por $310.000 millones para integrar el recaudo del Metro y TransMilenio

INFOBAE AMÉRICA
Irán recalca que EEUU debe

Irán recalca que EEUU debe retirar sus "demandas excesivas" para lograr un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear

Basf ganó un 24,7% más en 2025 y eleva su meta de ahorro de costes para este año

Nuevas evidencias de que las galaxias más pequeñas también practican el "canibalismo" cósmico

Antelo dice que no entiende su salida forzada como líder regional de Vox y rechaza dimitir como diputado

Montero se abre a trocear el decreto del escudo social y mantiene su compromiso de presentar los PGE

ENTRETENIMIENTO

Así es Love Story: la

Así es Love Story: la serie sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette que revela el lado más humano de la fama

La advertencia de Christian Bale a todos los fans que quieren conocerle: “Se decepcionarían”

“Ahora tengo claro que soy suficiente solo por quien soy”: Bella Hadid se sincera en una charla íntima con su hermana Gigi

Entre tradición inglesa y alarma de expertos: por qué el desayuno hiperprotéico de David Beckham genera controversia

Así fue la emotiva despedida de Sam Heughan y Caitríona Balfe de Outlander que conmueve a los fans