10 escenarios posibles si Estados Unidos decide atacar Irán

Diez caminos de acción, desde negociaciones hasta ataques armados, configuran el panorama actual de la crisis entre Estados Unidos e Irán (Reuters)

En las últimas semanas, la Casa Blanca fue acomodando frente a las costas del Medio Oriente lo que el propio Donald Trump describió como una “armada masiva”. Los canales diplomáticos siguen abiertos, pero los márgenes se estrechan a una velocidad que preocupa incluso a quienes tenían fe en una salida negociada. El régimen de Ali Khamenei, debilitado como nunca en décadas, no termina de ofrecer las concesiones que Estados Unidos exige. Y Trump, encorsetado en una línea roja que él mismo marcó, tiene cada vez menos margen para retroceder.

En ese contexto, el think tank Atlantic Council publicó un análisis que le escapa a las lecturas clásicas en estas circunstancias. Su autor, William F. Wechsler, director de Programas de Medio Oriente del grupo y ex subsecretario de Defensa para Operaciones Especiales norteamericano, hace algo inusual en el mundo de los think tanks: no disfraza de ambigüedad estratégica sus conclusiones y formula 10 predicciones concretas que describen probabilidades antes, durante y después de un ataque norteamericano. Además, usa tres niveles de posibilidades—alto, moderado y bajo— para calificar cada uno de sus escenarios.

El portaaviones estadounidense de clase Nimitz USS Abraham Lincoln opera en el mar Arábigo, el 25 de febrero de 2026 (Unión Europea/Copernicus Sentinel-2/Cedida vía REUTERS)

ESCENARIO 1 — Khamenei no ofrecerá un acuerdo sólido

Nivel de posibilidad: ALTO

Wechsler desarrolla este escenraio como la primera predicción y como la última instancia antes de pasar al capítulo bélico. El analista afirma que el régimen iraní ha usado las negociaciones como táctica dilatoria y explica que llega a esta instancia en su punto de mayor debilidad estratégica en décadas: sus defensas aéreas fueron desmanteladas por Israel, su aliado sirio colapsó, su economía sigue en caída libre y sus instrumentos de represión acaban de masacrar a sus propios ciudadanos. Aun así, Wechsler no ve señales de que Teherán esté dispuesto a ofrecer lo que Estados Unidos exige como piso mínimo: el compromiso de cero enriquecimiento de uranio. Sus diplomáticos han utilizado cada ronda de conversaciones para ganar tiempo, no para ceder.

ESCENARIO 2 — Trump no aceptará un acuerdo débil

Nivel de posibilidad: MODERADO

El analista asegura que en su primer mandato, la probabilidad de que el republicano aceptara un acuerdo poco profundo era alta: habría permitido que Irán lo presentara como una victoria mutua, como México hizo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Irán no supo leerlo. Al inicio de su segundo mandato, la predisposición a negociar seguía siendo alta, pero el historial acumulado de dilaciones iraníes y el nuevo contexto estratégico han endurecido la posición estadounidense.

La dinámica de escalada y la posibilidad de una guerra regional preocupan a la comunidad internacional y a los analistas de seguridad (Reuters)

Sin embargo, Wechsler no lo descarta del todo -por eso lo califica como moderado- y cita la existencia de filtraciones que podrían insinuar un “cambio en los objetivos” de Estados Unidos “que permitiría cierto enriquecimiento interno iraní” y, por lo tanto, un acuerdo.

El factor Israel: el actor que puede forzar el calendario

ESCENARIO 3 — Si Trump acepta un acuerdo débil, Netanyhau atacará

Nivel de posibilidad: ALTO

El análisis de los escenarios entre Estados Unidos e Irán destaca la influencia de Israel en la toma de decisiones estratégicas de Washington y los riesgos para la estabilidad de Medio Oriente (Reuters)

Una de las predicciones más sólidas del análisis de Wechsler consiste en que si Trump amaga con aceptar un acuerdo débil, Israel atacará primero. El antecedente, de junio de 2025, es concreto. Cuando las negociaciones entre Washington y Teherán apuntaban a un pacto que muchos consideraban más endeble que el acuerdo nuclear de Obama, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó ataques sobre Irán sin esperar la luz verde estadounidense. Trump intentó distanciarse. No pudo. Terminó ordenando bombardeos propios sobre las instalaciones nucleares iraníes, una decisión que Wechsler había apoyado públicamente y que calificó después como correcta.

El contexto político israelí agrega un dato relevante: Netanyahu enfrenta elecciones y la lógica electoral favorece la acción. Wechsler advierte que incluso si Trump enviara una señal explícita contra un ataque israelí, Netanyahu podría igualmente desobedecer, priorizando su posición doméstica sobre la relación con Washington.

Como consecuencia directa, el margen para un acuerdo genuino no solo depende de Trump: también lo determina Netanyahu.

Las opciones militares: tres caminos y la imprevisibilidad como factor clave

La reacción de Teherán y la postura electoral de Israel aparecen como factores determinantes en el desarrollo del conflicto con Estados Unidos (Reuters)

ESCENARIO 4 — Trump recibirá tres opciones: “aplicar”, “degradar” o “eliminar”

Nivel de posibilidad: ALTO

Wechsler conoce este proceso desde adentro. La llegada de estas tres opciones estratégicas a la mesa de Trump le parece casi inevitable. No son hipótesis abstractas, sino respuestas a la lógica de planificación que el propio autor conoce desde el interior, habiendo integrado el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional.

Opción “Aplicar” (Enforce). Es la más acotada. Consiste en ataques contra la Guardia Revolucionaria Islámica y su milicia Basij, directamente responsables de la masacre de manifestantes. Duraría una o dos noches, con bajas limitadas y un mensaje político claro: Estados Unidos castiga la represión, no busca una guerra total.

Opción “Degradar” (Degrade). Ampliaría el objetivo hacia la infraestructura nuclear residual de Irán, sus misiles de largo alcance, cohetes, drones y la industria que los produce. Sería una campaña significativamente más larga, que debería repetirse en periodos de 6 a 9 meses para obstaculizar la reconstrucción iraní. Probablemente sería la alternativa recomendada por el Comando Central (CENTCOM), el Comando Central de Estados Unidos.

Opción “Eliminar” (Remove). La opción más extrema. Intentaría decapitar el liderazgo político y militar del régimen, destruir su capacidad de mando y control y atacar los símbolos de su legitimidad. Wechsler reconoce que la historia no ofrece pruebas de que los cambios de régimen se logren solo con bombardeos, pero sus defensores argumentan que abriría una ventana de oportunidad, similar a lo que Israel logró contra Hezbollah.

ESCENARIO 5 — Trump eligirá la opción “Aplicar”

Nivel de posibilidad: BAJO

No por improbable, sino porque Trump es consistente en el largo plazo pero profundamente impulsivo ante decisiones inmediatas. Wechsler se apoya en un antecedente decisivo: en enero de 2020, Trump ordenó el asesinato del general Qasem Soleimani cuando hasta sus propios asesores esperaban que descartara la alternativa más agresiva. El precedente deja abierta la posibilidad de repetición.

La trampa de la línea roja. Wechsler lo define como “una trampa de su propia fabricación”. Trump alentó públicamente las protestas en Irán, prometió apoyo al pueblo iraní y luego quedó inmóvil mientras ese pueblo era masacrado. No actuar ahora sería repetir errores históricos, como los de Eisenhower con Hungría en 1956 y de Obama con Siria en 2013, dos episodios que el propio Trump ha criticado duramente. La retórica compromete su margen de maniobra.

En esta foto satelital de Planet Labs PBC, se observa la sede de la 5ª Flota de la Marina de los Estados Unidos en Manama, Baréin, el sábado 21 de febrero de 2026. Se pueden ver barcos en su muelle. (Planet Labs PBC vía AP)

La respuesta iraní y la dinámica de escalada

ESCENARIO 6 — Khamenei ordenará una respuesta simbólica

Nivel de posibilidad: MODERADO

Irán tiene incentivos para no escalar tras un golpe acotado, pero sus errores de cálculo recientes generan incertidumbre real. Si Estados Unidos limita sus ataques a la opción “Aplicar”, Irán probablemente responderá de manera simbólica. Ya existe un modelo: en junio de 2025, tras los ataques estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes, Teherán lanzó un ataque performativo sobre la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar, diseñado para parecer proporcional sin escalar el conflicto. Esta vez podría elegir otro objetivo —un portaaviones, la sede de la Quinta Flota en Baréin—, pero la lógica sería la misma.

Wechsler se inclina por la probabilidad moderada basándose en que Irán ya ha demostrado capacidad para equivocarse gravemente: atacar directamente a Israel dos veces fue un error estratégico de grandes consecuencias.

ESCENARIO 7 — Si Irán escala, Trump pasará a “degradar” pero inetrrumpirá la operación

Nivel de posibilidad: ALTO

El ex funcionario norteamericano explica que el patrón de 2025 lo indica: Trump escala rápido pero busca salir apenas considera que la disuasión funcionó.

Si la respuesta iraní genera bajas estadounidenses o supera el simbolismo, Trump se verá obligado a escalar. El camino más natural sería activar la opción “Degradar”, probablemente con participación abierta de Israel. Pero Wechsler pronostica que Trump actuará como en junio de 2025: detendrá la campaña mucho antes de lo previsto, en cuanto evalúe que Irán ha sido disuadido. Para cesar el fuego, exigiría un compromiso iraní de iniciar negociaciones directas.

El pueblo iraní: el actor que los analistas subestiman

Escenario 8 — El pueblo iraní se levantará de nuevo tras los ataques

Nivel de posibilidad: MODERADO

Continúa la nueva oleada de manifestaciones contra el régimen islamista en Irán

Wechsler advierte contra la subestimación sistemática de la resiliencia y el coraje del pueblo iraní. También reconoce que la represión reciente fue brutal y puede haber disuadido la protesta popular. Para él, existe un error constante en el análisis occidental sobre Irán y advierte que los analistas en Washington han cometido este error en repetidas ocasiones —con la Revolución Iraní, la Primavera Árabe, la caída de Mubarak, el colapso de Assad— al desestimar la disposición de las poblaciones oprimidas a asumir riesgos extremos.

Wechsler evita idealizar la posible reacción iraní. Reconoce que sería completamente comprensible que la brutalidad de la represión reciente haya disuadido a muchos de salir a las callesy cita comoe jemplo de los despotismos históricos la masacre de Hama en 1982, perpetrada por el régimen de Siria bajo Hafez al-Ásad contra la oposición, que permitió al régimen mantenerse estable durante tres décadas.

La diferencia, explica, en que en enero los iraníes respondieron al llamado verbal de Trump y fueron masacrados mientras él no intervenía. Pero si surgen ataques concretos, la ecuación cambia: los ciudadanos del país reaccionarían ante hechos y no promesas. Esta vez, además, tendrían ante sus ojos una flota naval masiva en la región, proporcionando razones objetivas para creer en un respaldo externo real. Si el levantamiento ocurre en cifras significativas, Wechsler lo señala como el potencial punto de inflexión en el conflicto.

Qué respuesta puede esperarse del régimen iraní

Escenario 9 — Si hay protestas masivas, el régimen volverá a masacrar

Nivel de posibilidad: ALTO

Para el analista, si las protestas surgen a gran escala, el régimen las percibirá como una amenaza existencial y responderá con masacres. Miles de muertos. Posiblemente decenas de miles, dependiendo de la rapidez y la magnitud de la represión. El régimen ya lo ha hecho antes. Cuenta con la estructura necesaria para hacerlo de nuevo, y desde su lógica de supervivencia, considera racional esa respuesta.

Las consecuencias regionales y globales: la escalada posible

Las alternativas de acción militar de Estados Unidos incluyen desde operaciones limitadas hasta el intento de desmantelar el liderazgo iraní (AP)

Escenario 10 — Si hay una nueva masacre, Trump escalará a “degradar” y “eliminar”

Nivel de posibilidad: ALTO

Este es el escenario más extremo trazado por Wechsler —y el más incierto en sus detalles— contempla una cadena de escaladas que desemboque en una guerra percibida como existencial por ambas partes. Para Teherán, estaría en juego la supervivencia del régimen; para Estados Unidos, su credibilidad como potencia global. Una vez en ese punto, la evolución dependería de quién logre asestar golpes más rápidos y contundentes en los primeros días.

El posible punto de inflexión militar radica en la capacidad de Estados Unidos para neutralizar de forma rápida la proyección de fuerza iraní y eliminar a su liderazgo. Si esto se logra, explica, se abriría una ventana para que el pueblo iraní intente transformar el gobierno. Pero si el régimen logra movilizar a sus fuerzas antes de ser desarticulado, podría lanzarlas contra diversos objetivos regionales con capacidad de producir un daño económico y estratégico considerable.

La gran pregunta es: ¿quién gobernaría después? Wechsler anticipa como resultado más probable un gobierno militar no teocrático y abiertamente antiestadounidense, denominado por algunos como “IRGC-istán”. Adelanta que otros contemplan la posibilidad de una guerra civil entre milicias con actores extranjeros en disputa por el poder. Y advierte que algunos esperan que regrese alguna forma de monarquía. Lo qué sí afirma es que muy pocos son optimistas respecto a una transición democrática.