Mundo

El dictador norcoreano Kim Jong-un amenazó con “destruir completamente” a Corea del Sur si percibe intimidaciones de Seúl

La declaración del líder del régimen asiático fue emitida durante el cierre del congreso del partido gobernante, donde reafirmó una postura intransigente contra su vecino peninsular

Guardar
Kim Jong-un, durante el transcurso
Kim Jong-un, durante el transcurso del congreso del partido gobernante de Corea del Norte (Europa Press)

El dictador Kim Jong-un advirtió que Corea del Norte, como potencia nuclear, podría “destruir completamente” a Corea del Sur si percibe una amenaza a su seguridad. No obstante, dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo con Estados Unidos al cierre del congreso del partido gobernante, donde fijó los objetivos políticos para los próximos cinco años, según informaron medios estatales.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KNCA) reportó que el líder del régimen norcoreano instó al desarrollo de nuevas armas para reforzar el arsenal nuclear, entre las cuales incluyó misiles balísticos intercontinentales con posibilidad de lanzarse desde plataformas submarinas y una expansión de las armas nucleares tácticas, como artillería y misiles de corto alcance.

Kim subrayó que el avance acelerado del programa nuclear y de misiles “consolidó permanentemente” el estatus de Corea del Norte como Estado con armas nucleares. Además, exigió a Estados Unidos abandonar las políticas “hostiles” hacia Pyongyang si desea reanudar el diálogo suspendido desde hace años.

El Ministerio de Unificación surcoreano calificó de lamentable la postura norcoreana, que sigue definiendo las relaciones intercoreanas como hostiles, y afirmó que Seúl continuará trabajando “pacientemente” por la estabilidad y la paz.

El congreso del Partido de los Trabajadores, celebrado en Pyongyang, coincidió con la consolidación del alineamiento entre Corea del Norte y Rusia y con una política exterior más agresiva en la región.

El líder norcoreano Kim Jong-un
El líder norcoreano Kim Jong-un asiste a una ceremonia de entrega de lanzacohetes múltiples de 600 mm al Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC) por parte de trabajadores de la industria de municiones en Pyongyang, Corea del Norte, el 18 de febrero de 2026 (REUTERS)

Según KCNA, el evento concluyó el miércoles con un desfile militar en la capital, al que Kim asistió junto a su hija, Kim Ju-ae. En su discurso, expresó que sus fuerzas están listas para responder “de forma inmediata y contundente” a cualquier amenaza.

Desde 2024, Kim adoptó una postura más hostil hacia Corea del Sur, al descartar la reunificación pacífica y tras declarar a Seúl “enemigo permanente”. En el congreso, ridiculizó los llamados al diálogo del presidente surcoreano Lee Jae-myung y afirmó que Pyongyang “no tiene absolutamente ningún derecho a tratar con el enemigo más hostil” del país.

Kim afirmó: “Mientras la República de Corea no pueda escapar de su condición geopolítica de compartir una frontera con nosotros, la única forma en que puede vivir con seguridad es abandonar todos los lazos con nosotros y abstenerse de provocarnos”.

En contraste, Kim dejó abierta la puerta al diálogo con Washington, aunque condicionó cualquier avance a que Estados Unidos retire sus políticas “hostiles”. En ese sentido, sostuvo que las relaciones “dependen completamente de la actitud de Estados Unidos” y que Corea del Norte está preparada tanto para la coexistencia pacífica como para la confrontación.

Kim Ju-ae (centro), hija del
Kim Ju-ae (centro), hija del líder norcoreano Kim Jong-un, asiste a un desfile militar para conmemorar el Noveno Congreso del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea (PTC) en Pyongyang, el 25 de febrero de 2026 (REUTERS)

En materia militar, Kim fijó nuevos objetivos, durante el congreso del partido gobernante, para el desarrollo de capacidades nucleares y convencionales: avanzar en la producción de ojivas nucleares, ampliar la variedad de sistemas de lanzamiento, fortalecer la frontera intercoreana y desplegar más sistemas de artillería con capacidad nuclear dirigidos a Corea del Sur.

Los analistas interpretan la retórica de Kim hacia Seúl como una señal de que el régimen ya no considera a Corea del Sur un interlocutor útil con Washington, sino un obstáculo para sus ambiciones regionales.

La tensión en la península podría aumentar el próximo mes con los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, que Corea del Norte suele presentar como ensayos de invasión y utiliza para justificar sus propias demostraciones militares.

Durante el congreso , la hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, recibió un ascenso como directora titular de departamento del partido norcoreano.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Kim Jong-unCorea del NorteCorea del Surrégimen norcoreanoSeúlPyongyangKim Ju-aeLee Jae-myungKim Yo-jong

Últimas Noticias

La caída de la ‘esperanza de vida saludable’ expone brechas regionales en Reino Unido

Una generación afronta desafíos del envejecimiento en entornos desiguales y bajo nuevas presiones sociales

La caída de la ‘esperanza

Trump y Zelensky hablaron por teléfono y definieron la agenda de las próximas negociaciones sobre la guerra en Ucrania

La conversación abordó temas como el canje de prisioneros, la reconstrucción del país y el respaldo militar estadounidense

Trump y Zelensky hablaron por

JD Vance advirtió a Irán que tome “en serio” las advertencias de Donald Trump antes de nuevas negociaciones

Washington intensifica la presión sobre Teherán a pocas horas de un tercer encuentro diplomático, mientras el Pentágono concentra fuerzas navales y aéreas en Oriente Próximo y Trump evoca en el Congreso los argumentos que Bush usó en 2003 para justificar la invasión de Irak

JD Vance advirtió a Irán

La ONU calificó de “alentadoras” las negociaciones sobre el futuro político del Sáhara Occidental

La organización advirtió que aún queda mucho trabajo para garantizar la libre determinación del pueblo saharaui

La ONU calificó de “alentadoras”

Capri impone nuevas restricciones a turistas durante el verano: cuáles serán los nuevos controles

El municipio apuesta por un turismo más ordenado mediante normas estrictas sobre movilidad, identificación de guías y acceso a los principales puntos de interés

Capri impone nuevas restricciones a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sinuano Noche: resultados del último

Sinuano Noche: resultados del último sorteo de hoy miércoles 25 de febrero

Senado aprueba reforma que busca ampliar derechos laborales de trabajadores del arte, esto es lo que proponen

Él es “El Chorro”, yerno y posible sucesor de El Mencho como líder del CJNG, en opinión de EEUU

Bancolombia anuncia nuevo apagón programado esta noche tras fallas masivas en sus canales digitales

El objetivo de Brandon Moreno en la UFC antes de retirarse de las artes marciales: “Es la única razón por la que sigo”

INFOBAE AMÉRICA
Un documental revive la leyenda

Un documental revive la leyenda de “Dr. J”, el superhéroe negro que cambió la historia del basquetbol

Aduanas de Panamá responde a Venezuela y niega apertura indebida de valija diplomática

La caída de la ‘esperanza de vida saludable’ expone brechas regionales en Reino Unido

Marco Rubio anticipó una nueva fase en Venezuela y afirmó que el país deberá celebrar “elecciones democráticas, libres y justas”

Trump y Zelensky hablaron por teléfono y definieron la agenda de las próximas negociaciones sobre la guerra en Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Rauw Alejandro niega haber escrito

Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

La verdadera razón por la que Josh Freese fue reemplazado de los Foo Fighters tras la muerte de Taylor Hawkins

Carson Kressley acusó a Stanley Tucci de robarle un importante papel: “Gracias por arruinar mi carrera”

Así fue cómo Amanda Seyfried grabó sus escenas de desnudo total en ‘The Testament of Ann Lee’: “Usé una prótesis de ano”

Murió Robert Cosby Jr., hijo de una de las estrellas de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’