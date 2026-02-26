El dictador norcoreano Kim Jong-un amenazó con “destruir completamente” a Corea del Sur si percibe intimidaciones de Seúl

Kim Jong-un, durante el transcurso del congreso del partido gobernante de Corea del Norte (Europa Press)

El dictador Kim Jong-un advirtió que Corea del Norte, como potencia nuclear, podría “destruir completamente” a Corea del Sur si percibe una amenaza a su seguridad. No obstante, dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo con Estados Unidos al cierre del congreso del partido gobernante, donde fijó los objetivos políticos para los próximos cinco años, según informaron medios estatales.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KNCA) reportó que el líder del régimen norcoreano instó al desarrollo de nuevas armas para reforzar el arsenal nuclear, entre las cuales incluyó misiles balísticos intercontinentales con posibilidad de lanzarse desde plataformas submarinas y una expansión de las armas nucleares tácticas, como artillería y misiles de corto alcance.

Kim subrayó que el avance acelerado del programa nuclear y de misiles “consolidó permanentemente” el estatus de Corea del Norte como Estado con armas nucleares. Además, exigió a Estados Unidos abandonar las políticas “hostiles” hacia Pyongyang si desea reanudar el diálogo suspendido desde hace años.

El Ministerio de Unificación surcoreano calificó de lamentable la postura norcoreana, que sigue definiendo las relaciones intercoreanas como hostiles, y afirmó que Seúl continuará trabajando “pacientemente” por la estabilidad y la paz.

El congreso del Partido de los Trabajadores, celebrado en Pyongyang, coincidió con la consolidación del alineamiento entre Corea del Norte y Rusia y con una política exterior más agresiva en la región.

El líder norcoreano Kim Jong-un asiste a una ceremonia de entrega de lanzacohetes múltiples de 600 mm al Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC) por parte de trabajadores de la industria de municiones en Pyongyang, Corea del Norte, el 18 de febrero de 2026 (REUTERS)

Según KCNA, el evento concluyó el miércoles con un desfile militar en la capital, al que Kim asistió junto a su hija, Kim Ju-ae. En su discurso, expresó que sus fuerzas están listas para responder “de forma inmediata y contundente” a cualquier amenaza.

Desde 2024, Kim adoptó una postura más hostil hacia Corea del Sur, al descartar la reunificación pacífica y tras declarar a Seúl “enemigo permanente”. En el congreso, ridiculizó los llamados al diálogo del presidente surcoreano Lee Jae-myung y afirmó que Pyongyang “no tiene absolutamente ningún derecho a tratar con el enemigo más hostil” del país.

Kim afirmó: “Mientras la República de Corea no pueda escapar de su condición geopolítica de compartir una frontera con nosotros, la única forma en que puede vivir con seguridad es abandonar todos los lazos con nosotros y abstenerse de provocarnos”.

En contraste, Kim dejó abierta la puerta al diálogo con Washington, aunque condicionó cualquier avance a que Estados Unidos retire sus políticas “hostiles”. En ese sentido, sostuvo que las relaciones “dependen completamente de la actitud de Estados Unidos” y que Corea del Norte está preparada tanto para la coexistencia pacífica como para la confrontación.

Kim Ju-ae (centro), hija del líder norcoreano Kim Jong-un, asiste a un desfile militar para conmemorar el Noveno Congreso del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea (PTC) en Pyongyang, el 25 de febrero de 2026 (REUTERS)

En materia militar, Kim fijó nuevos objetivos, durante el congreso del partido gobernante, para el desarrollo de capacidades nucleares y convencionales: avanzar en la producción de ojivas nucleares, ampliar la variedad de sistemas de lanzamiento, fortalecer la frontera intercoreana y desplegar más sistemas de artillería con capacidad nuclear dirigidos a Corea del Sur.

Los analistas interpretan la retórica de Kim hacia Seúl como una señal de que el régimen ya no considera a Corea del Sur un interlocutor útil con Washington, sino un obstáculo para sus ambiciones regionales.

La tensión en la península podría aumentar el próximo mes con los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, que Corea del Norte suele presentar como ensayos de invasión y utiliza para justificar sus propias demostraciones militares.

Durante el congreso , la hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, recibió un ascenso como directora titular de departamento del partido norcoreano.

(Con información de Associated Press)