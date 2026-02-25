Suiza pagará 56.000 dólares a cada víctima del incendio en la fiesta de Año Nuevo en un bar de Crans-Montana

Homenaje a las víctimas frente al bar Le Constellation tras el incendio que dejó 41 muertos. Suiza otorgará 50.000 francos a cada familia. (REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo)

Suiza anunció el miércoles que realizará un pago único de 50.000 francos suizos (56.000 dólares) a los supervivientes gravemente heridos y a las familias de las víctimas del incendio ocurrido en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en el que murieron 41 personas y más de 100 resultaron heridas.

La denominada “contribución solidaria” tiene como objetivo proporcionar una rápida ayuda económica a las víctimas y servir como gesto de compasión, según informó el Consejo Federal suizo.

En principio, el pago se aplicará a cada persona que perdió la vida, así como a todas las personas que fueron hospitalizadas, según indicó el Consejo Federal en un comunicado.

“El Consejo Federal comparte con las víctimas y sus familias el deseo de verdad y justicia”, dijo el presidente suizo, Guy Parmelin, en una rueda de prensa. “Nosotros también queremos saber qué ocurrió, por qué y cómo se podría haber evitado”.

Equipos de emergencia en Le Constellation. El local albergaba a 400 personas al momento del fuego y solo tenía una salida de emergencia operativa. (REUTERS/Denis Balibouse)

Testigos y fiscales dijeron que el incendio parece haberse iniciado por el uso de velas chispeantes que prendieron fuego al aislamiento acústico de espuma del techo del sótano del bar.

En total, el Gobierno federal destinará 7,8 millones de francos a las 156 personas más afectadas por el incendio, según dijo el ministro de Justicia, Beat Jans, en la rueda de prensa.

Esa suma, dijo, complementaría la ayuda proporcionada por el cantón de Valais, donde se encuentra Crans-Montana, que ha prometido 10 millones de francos a una fundación para apoyar a las víctimas.

Las autoridades suizas afirmaron que 115 personas resultaron heridas en el incendio. La mayoría de los fallecidos eran adolescentes y muchas de las víctimas eran extranjeros, entre ellos varios de Francia e Italia.

Padre de Riccardo Minghetti en su funeral en Roma. El joven fue una de las 41 víctimas; la mayoría eran adolescentes extranjeros, principalmente de Italia y Francia. (REUTERS/Remo Casilli)

El Consejo Federal anunció que también convocará una mesa redonda para ayudar a las víctimas, las aseguradoras y las autoridades a alcanzar acuerdos extrajudiciales, lo que podría evitar largas batallas legales. Su objetivo es aportar hasta 20 millones de francos (25 millones de dólares) a dichos acuerdos.

El Consejo Federal ha manifestado su esperanza de que el Parlamento apruebe rápidamente la legislación que ha redactado para ayudar a las víctimas.

El Gobierno también tiene previsto destinar 8,5 millones de francos (11 millones de dólares) para ayudar a los cantones afectados a cubrir los gastos extraordinarios.

El Gobierno ha dicho que ha tomado estas medidas tras el análisis de la Oficina Federal de Justicia, que ha detectado lagunas en los sistemas de apoyo existentes, diseñados principalmente para casos individuales y que tienen dificultades para hacer frente a catástrofes a gran escala.

Nuevas evidencias y negligencias en la investigación

Nuevas imágenes del momento en el que una bengala toca el techo del local suizo “Le Constellation”, antes de producirse el trágico incendio durante la fiesta celebrada la pasada Nochevieja en la localidad de Crans-Montana

Mientras tanto, recientes imágenes difundidas por la agencia Ansa han confirmado el origen exacto del siniestro en el local “Le Constellation”. El vídeo muestra cómo una bengala, que iba introducida en una botella de champán, entró en contacto directo con la espuma acústica del techo durante la celebración de Nochevieja. Este contacto provocó que las llamas se propagaran de forma fulminante por el establecimiento aproximadamente a la 1:30 horas, momento en el que cerca de 400 personas se encontraban en el interior de un recinto que solo contaba con una salida de emergencia operativa.

La investigación, liderada por la fiscal general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, ha revelado fallos estructurales críticos que agravaron la magnitud de la tragedia. Durante la evacuación, la presión de la multitud provocó que la barandilla de madera de la escalera principal se desprendiera de la pared, bloqueando el paso y dejando a numerosas personas atrapadas. Según los informes de los investigadores italianos designados para el caso, esta deficiencia fue determinante, ya que 34 de las 41 víctimas mortales perdieron la vida al no poder abandonar el edificio a través de dicha escalera.

Actualmente, los propietarios del establecimiento, Jacques y Jessica Moretti, se encuentran bajo investigación por homicidio imprudente, habiendo salido el dueño en libertad provisional tras pagar una fianza de 215.000 euros.

Los Moretti llegan a declarar. Son investigados por homicidio imprudente tras haber reducido ilegalmente el ancho de la escalera en 2015. (REUTERS/Umit Bektas/Foto de archivo)

El historial del local revela graves irregularidades previas, incluyendo reformas ilegales realizadas en 2015 que redujeron el ancho de la escalera principal de tres metros a solo uno. Además, las autoridades han constatado que el establecimiento no había superado las revisiones de seguridad anuales obligatorias desde el año 2019 y acumulaba antecedentes por infracciones laborales y sospechas de fraude en ayudas públicas.