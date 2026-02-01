Ascienden a 41 los fallecidos por el incendio en una fiesta de Nochevieja en Suiza

El saldo de fallecidos en el incendio del bar Le Constellation, ocurrido durante una fiesta de Nochevieja en Crans-Montana, aumentó después de que un joven suizo de 18 años muriera en un hospital de Zúrich este sábado. Con esta muerte, 41 personas han perdido la vida mientras que 115 resultaron heridas tras el siniestro que tuvo lugar el 1 de enero de 2026. La fiscal general suiza, Béatrice Pilloud, informó el domingo por la tarde sobre la actualización de las cifras, según publicó el medio Tribune de Genève.

De acuerdo con el balance oficial difundido por las autoridades helvéticas, la cifra de víctimas fatales subió al límite actual tras la muerte del joven, que presentaba lesiones graves desde el incidente y no logró superar las complicaciones médicas derivadas del fuego. El último parte oficial de víctimas, reportó Tribune de Genève, había sido publicado el 5 de enero, aunque la situación evolucionó conforme algunos de los heridos en estado crítico fallecieron durante su hospitalización.

Según detalló el medio suizo, la fiscal general Pilloud confirmó que no se divulgará más información en este punto del proceso investigativo sobre el incendio en Le Constellation. La investigación se mantiene abierta, pero las autoridades se reservaron datos adicionales mientras continúan las diligencias para esclarecer responsabilidades y circunstancias.

Los peritajes iniciales apuntan que la causa del incendio estuvo vinculada al uso de bengalas introducidas en botellas de champán dentro del local, una práctica que provocó la rápida inflamación del techo del establecimiento. De acuerdo con Tribune de Genève, este factor habría sido determinante para la propagación inmediata de las llamas, lo que dificultó la evacuación y multiplicó el saldo de víctimas.

Entre los fallecidos y heridos, se encuentran numerosos jóvenes, en su mayoría menores de 20 años, quienes participaban en la celebración de Nochevieja. El medio Tribune de Genève destacó que la elevada presencia de menores entre las víctimas intensificó la conmoción en la comunidad local y entre los familiares de los asistentes.

Las autoridades suizas mantienen el proceso de identificación de los cuerpos y el seguimiento del estado clínico de los heridos hospitalizados en distintos centros sanitarios del país. Los equipos forenses y de emergencia trabajan coordinadamente para recabar pruebas físicas y testimonios que ayuden a reconstruir los hechos y aportar claridad al origen y desarrollo del incendio, según reportó Tribune de Genève.

En paralelo, los responsables del local Le Constellation son objeto de indagaciones para determinar si se cumplieron las normas de seguridad y prevención contra incendios durante el evento. Tribune de Genève indicó que la investigación busca establecer si existió negligencia en la organización de la fiesta o en el uso de artefactos pirotécnicos en un espacio cerrado.

La tragedia en Crans-Montana se ubicó entre los sucesos con mayor número de víctimas registradas en una celebración de este tipo en Suiza en los últimos años. Las autoridades reiteraron la necesidad de extremar controles sobre el uso de pirotecnia y velar por el cumplimiento estricto de las medidas de protección civil en eventos masivos, publicó Tribune de Genève.