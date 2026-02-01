Agencias

Ascienden a 41 los fallecidos por el incendio en una fiesta de Nochevieja en Suiza

La cifra de víctimas mortales crece tras el deceso de un joven de 18 años, mientras las autoridades confirman que la tragedia habría comenzado cuando bengalas en botellas de champán provocaron el fuego en el establecimiento

Guardar

El saldo de fallecidos en el incendio del bar Le Constellation, ocurrido durante una fiesta de Nochevieja en Crans-Montana, aumentó después de que un joven suizo de 18 años muriera en un hospital de Zúrich este sábado. Con esta muerte, 41 personas han perdido la vida mientras que 115 resultaron heridas tras el siniestro que tuvo lugar el 1 de enero de 2026. La fiscal general suiza, Béatrice Pilloud, informó el domingo por la tarde sobre la actualización de las cifras, según publicó el medio Tribune de Genève.

De acuerdo con el balance oficial difundido por las autoridades helvéticas, la cifra de víctimas fatales subió al límite actual tras la muerte del joven, que presentaba lesiones graves desde el incidente y no logró superar las complicaciones médicas derivadas del fuego. El último parte oficial de víctimas, reportó Tribune de Genève, había sido publicado el 5 de enero, aunque la situación evolucionó conforme algunos de los heridos en estado crítico fallecieron durante su hospitalización.

Según detalló el medio suizo, la fiscal general Pilloud confirmó que no se divulgará más información en este punto del proceso investigativo sobre el incendio en Le Constellation. La investigación se mantiene abierta, pero las autoridades se reservaron datos adicionales mientras continúan las diligencias para esclarecer responsabilidades y circunstancias.

Los peritajes iniciales apuntan que la causa del incendio estuvo vinculada al uso de bengalas introducidas en botellas de champán dentro del local, una práctica que provocó la rápida inflamación del techo del establecimiento. De acuerdo con Tribune de Genève, este factor habría sido determinante para la propagación inmediata de las llamas, lo que dificultó la evacuación y multiplicó el saldo de víctimas.

Entre los fallecidos y heridos, se encuentran numerosos jóvenes, en su mayoría menores de 20 años, quienes participaban en la celebración de Nochevieja. El medio Tribune de Genève destacó que la elevada presencia de menores entre las víctimas intensificó la conmoción en la comunidad local y entre los familiares de los asistentes.

Las autoridades suizas mantienen el proceso de identificación de los cuerpos y el seguimiento del estado clínico de los heridos hospitalizados en distintos centros sanitarios del país. Los equipos forenses y de emergencia trabajan coordinadamente para recabar pruebas físicas y testimonios que ayuden a reconstruir los hechos y aportar claridad al origen y desarrollo del incendio, según reportó Tribune de Genève.

En paralelo, los responsables del local Le Constellation son objeto de indagaciones para determinar si se cumplieron las normas de seguridad y prevención contra incendios durante el evento. Tribune de Genève indicó que la investigación busca establecer si existió negligencia en la organización de la fiesta o en el uso de artefactos pirotécnicos en un espacio cerrado.

La tragedia en Crans-Montana se ubicó entre los sucesos con mayor número de víctimas registradas en una celebración de este tipo en Suiza en los últimos años. Las autoridades reiteraron la necesidad de extremar controles sobre el uso de pirotecnia y velar por el cumplimiento estricto de las medidas de protección civil en eventos masivos, publicó Tribune de Genève.

Temas Relacionados

Incendio en SuizaCrans-MontanaBéatrice PilloudTribune de GenèveZúrichLe ConstellationNocheviejaVíctimasChampánBengalasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Belén Rodríguez: "Lo de Carmen Borrego me ha perjudicado"

Belén Ro analiza su eliminación de la competencia y atribuye su salida al impacto que tuvo la renuncia inesperada de su compañera en la dinámica de votación, además admite sentirse afectada por el proceso pero satisfecha con su participación

Belén Rodríguez: "Lo de Carmen

Carlos Alcaraz: "Nadie sabe lo que hemos pasado para ganar este trofeo"

El joven deportista murciano celebró su primer título en el Abierto de Australia, agradeció el apoyo de su equipo y familia, homenajeó a Djokovic y Nadal y destacó el esfuerzo realizado para alcanzar la cima del tenis mundial

Carlos Alcaraz: "Nadie sabe lo

Casa Real felicita a Alcaraz por "seguir escribiendo la historia del deporte español" en Australia

El murciano logra entrar en la élite mundial al completar el ‘Career Grand Slam’ con 22 años, tras imponerse a Djokovic en la final y convertirse en el jugador más joven de la Era Abierta en alcanzar esta hazaña

Casa Real felicita a Alcaraz

Los combates entre el Ejército paquistaní y los separatistas baluches dejan unos 200 muertos en 48 horas

Violentos enfrentamientos han desatado una oleada de muertes y heridos en Baluchistán, según autoridades y líderes separatistas, mientras ataques coordinados han derivado en la toma de instalaciones oficiales, acusaciones cruzadas e intensas operaciones de seguridad en la región

Los combates entre el Ejército

El Papa pide "diálogo sincero y eficaz" ante el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos

El sumo pontífice expresó su inquietud por las crecientes diferencias entre La Habana y Washington, solicitando evitar cualquier escalada y priorizar la paz para la población. Llamó además a honrar víctimas civiles mediante el cese de conflictos armados

El Papa pide "diálogo sincero