Hospitalizaron al ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland tras ser imputado por corrupción vinculada al caso Epstein

Su abogado atribuyó el cuadro de salud a la presión mediática y negó un intento de suicidio

El ex primer ministro noruego
El ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland fue hospitalizado tras ser vinculado al caso Epstein (Europa Press)

El ex primer ministro de Noruega Thorbjørn Jagland está hospitalizado tras sufrir una crisis nerviosa vinculada a las recientes revelaciones sobre su relación con el caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

El abogado de Jagland, Anders Brosveet, informó al medio noruego VG que el estado de salud de su cliente responde únicamente a la presión mediática, y negó que el ingreso hospitalario se debiera a un intento de suicidio, desmintiendo versiones difundidas por otros sitios noruegos.

Jagland perdió su inmunidad diplomática
Jagland perdió su inmunidad diplomática por decisión del Consejo de Europa (Europa Press)

La versión fue rechazada por la defensa de Jagland, que consultó a la Asociación de Editores de Noruega antes de entregar información contextual sobre la salud del exmandatario, permitiendo a un grupo reducido de periodistas acceder a detalles adicionales para futuras valoraciones editoriales.

La imputación formal se produjo pocos días después de que el Consejo de Europa le retirara la inmunidad a Jagland, lo que habilitó a las autoridades noruegas a abrir una investigación sobre su relación con Epstein.

En el marco de estas pesquisas, la policía de Noruega realizó registros en varias propiedades de Jagland, incluyendo un apartamento en Oslo y otro en la localidad costera de Risor.

La policía de Noruega allanó
La policía de Noruega allanó propiedades de Jagland por presunta corrupción (Reuters)

La relación entre Jagland y Epstein se extendió durante varios años. Ambos intercambiaron numerosos correos electrónicos y mensajes de texto, y mantuvieron encuentros personales entre 2011 y 2019 en ciudades como Estrasburgo, París y Nueva York.

Durante ese periodo, Jagland ocupó cargos de relevancia internacional: fue secretario general del Consejo de Europa y presidente del Comité Nobel de la Paz, órgano responsable de la concesión del galardón.

El impacto de las revelaciones sobre la figura de Jagland ha sido considerable en la escena política y mediática noruega. El caso ha alcanzado a otros miembros destacados, como el ex ministro de Asuntos Exteriores y actual director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM) Borge Brende, y la princesa heredera Mette-Marit.

Mette-Marit, princesa heredera de Noruega,
Mette-Marit, princesa heredera de Noruega, aparece mencionada en los archivos del caso Epstein (Reuters)

La publicación de los archivos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó el nombre de Jagland entre los contactos del financiero, lo que provocó una nueva ola de investigaciones y cobertura mediática.

Las diligencias policiales incluyeron allanamientos en propiedades de Jagland en busca de elementos que aporten a la investigación por corrupción agravada.

La sospecha de corrupción se sustenta en la información contenida en los archivos desclasificados de Epstein, que documentan años de contacto entre el ex primer ministro y el financiero estadounidense.

El Departamento de Justicia de
El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó archivos que involucran a figuras internacionales (Reuters)

Las pesquisas apuntan a posibles beneficios recibidos por Jagland, como viajes y alojamientos de lujo.

En el marco de la investigación internacional sobre Jeffrey Epstein, se sumó hace ayer otro político europeo: Peter Mandelson, exembajador británico en Estados Unidos.

La policía de Londres lo liberó bajo fianza mientras avanza la pesquisa, sin aportar detalles para no afectar el proceso.

Su arresto, a los 72 años, se produjo tiempo después de la detención del expríncipe Andrés, ambos mencionados en documentos recientemente revelados sobre el caso.

(Con información de Europa Press y Andolu)

