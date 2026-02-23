Mundo

Kim Jong-un consolidó su control total sobre Corea del Norte tras ser reelecto en el congreso del partido gobernante

La decisión habilita al régimen a avanzar en una nueva fase de expansión y sofisticación de su arsenal nuclear

Kim Jong-un es reelegido secretario
Kim Jong-un es reelegido secretario general del partido único de Corea del Norte (Europa Press)

El dictador Kim Jong-un fue reelecto como secretario general del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte durante el noveno congreso de la organización, una decisión que consolida formalmente su control absoluto sobre el poder político y militar del país y que marca el inicio de una nueva etapa orientada a reforzar la disuasión nuclear, redefinir la estrategia de defensa y fijar la hoja de ruta para los próximos años.

La reelección fue aprobada en la cuarta jornada del congreso, con el respaldo unánime de los delegados, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea.

El partido señaló que el nombramiento refleja la “voluntad inquebrantable” de sus miembros y exaltó la figura del dictador como el único dirigente capaz de encarnar la fortaleza del Estado norcoreano.

En el informe oficial se afirmó que “la disuasión bélica del país, con las fuerzas nucleares como eje central, ha mejorado radicalmente y nuestro Estado ha avanzado dinámicamente hacia la prosperidad, garantizando así el futuro del país y de su pueblo a pesar de los duros desafíos de la historia”.

El dictador norcoreano Kim Jong-un
El dictador norcoreano Kim Jong-un (centro) asistió al Congreso del Partido de los Trabajadores en Pyongyang (AP)

El congreso, el máximo órgano de decisión política del régimen, reúne a cerca de 7.000 participantes entre delegados y observadores y se celebra, de manera ordinaria, una vez cada cinco años. En este espacio se definen las grandes directrices del Estado, desde los planes económicos y sociales hasta las prioridades militares. De acuerdo con la información difundida por el propio partido, la reunión también incluyó la revisión de las normas internas de la organización, aunque no se ofrecieron detalles sobre los cambios aprobados.

Durante la sesión de apertura, el propio dictador planteó que el régimen enfrenta “difíciles y urgentes tareas históricas” en materia económica y social.

Hoy, nuestro partido se enfrenta a difíciles y urgentes tareas históricas de impulsar la construcción económica y el nivel de vida del pueblo, y de transformar todos los ámbitos de la vida estatal y social lo antes posible”, afirmó Kim Jong-un en su discurso ante los delegados.

La reunión tiene un peso estratégico adicional porque, según adelantaron las autoridades del partido, el congreso servirá para presentar la siguiente fase del programa nuclear norcoreano y una mayor sofisticación de la disuasión militar.

Kim Jong-un pronunció un discurso
Kim Jong-un pronunció un discurso durante el Congreso del Partido de los Trabajadores en Pyongyang (AP)

En el último congreso, celebrado en 2021, Kim reconoció que se habían cometido errores “en casi todas las áreas” del desarrollo económico, al tiempo que ordenó reforzar las capacidades nucleares como pilar central de la seguridad nacional.

La atención internacional se centra ahora en la postura que adoptará el régimen frente a Seúl y Washington, en medio de la tensión regional y del fortalecimiento de los vínculos militares entre Corea del Norte y Rusia.

Según los propios antecedentes difundidos por el régimen, miles de soldados norcoreanos han sido desplegados para apoyar a Moscú en su guerra contra Ucrania.

El partido describió los últimos años de gobierno de Kim Jong-un como un período de “cambios trascendentales”, destacando la construcción de fuerzas armadas “plenamente preparadas para cualquier forma de guerra” y con capacidad para responder de manera autónoma ante eventuales agresiones.

En el informe, el régimen afirmó que Kim Jong-un “es el estadista más destacado que ha realizado grandes hazañas ante el país y la revolución” y “la única persona que puede representar el poderío y la invencibilidad” de la República Popular Democrática de Corea.

Kim Jong-un rinde homenaje a
Kim Jong-un rinde homenaje a los soldados muertos en Ucrania (REUTERS)

Además de las definiciones políticas y militares, el congreso establece los lineamientos generales de la gestión estatal para los próximos años, incluyendo programas de construcción, desarrollo industrial y control social. Como en ediciones anteriores, las autoridades anticiparon que al cierre del encuentro se realizará un desfile militar en Pyongyang para exhibir el poderío de las fuerzas armadas y los avances tecnológicos en materia de armamento.

(Con información de EFE y AFP)

