Mundo

El superportaaviones USS Gerald R. Ford ingresó al Mediterráneo en medio de la presión militar de EEUU sobre Irán

El mayor portaaviones del mundo cruzó el viernes el estrecho de Gibraltar y se sumó al Abraham Lincoln en aguas mediterráneas, en el mayor despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en Oriente Medio desde 2003

Guardar
El superportaaviones USS Gerald R. Ford atraviesa el estrecho de Gibraltar y entra en el Mediterráneo

El portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, cruzó el viernes el estrecho de Gibraltar e ingresó al Mediterráneo, en el marco del mayor despliegue aéreo y naval que Estados Unidos ha concentrado en Oriente Medio desde 2003, mientras el presidente Donald Trump admitió que considera un ataque militar limitado contra Irán si las negociaciones sobre su programa nuclear fracasan.

El buque fue fotografiado por la AFP cuando atravesaba el estrecho que separa el océano Atlántico del Mediterráneo, donde ya opera desde fines de enero el portaaviones USS Abraham Lincoln. La presencia simultánea de dos grupos de ataque de portaaviones en la región eleva considerablemente la capacidad ofensiva y defensiva de Estados Unidos frente a las costas iraníes.

El portaaviones USS Gerald R.
El portaaviones USS Gerald R. Ford atraviesa el estrecho de Gibraltar el 20 de febrero, en su camino al Mediterráneo, donde se sumó al USS Abraham Lincoln en el mayor despliegue naval estadounidense en Oriente Medio desde 2003. (AFP/DM Parody/David Parody)

Cuando un periodista le preguntó el viernes si contemplaba una acción militar limitada en caso de que Irán no llegara a un acuerdo sobre su programa nuclear, Trump no descartó esa opción. “Lo máximo que puedo decir es que lo estoy considerando”, respondió el mandatario.

El Gerald Ford llega al Mediterráneo tras una intensa actividad operativa en el hemisferio occidental. El portaaviones participó en el despliegue naval y aéreo con el que Estados Unidos lanzó un ataque sobre Venezuela el 3 de enero, en el que capturó al dictador Nicolás Maduro. Posteriormente, el buque tomó parte en operaciones contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de decenas de muertos.

El portaaviones USS Gerald R.
El portaaviones USS Gerald R. Ford atraviesa el estrecho de Gibraltar el 20 de febrero, en su camino al Mediterráneo, donde Trump no descartó usarlo como parte de una eventual acción militar contra Irán. (AFP/DM Parody/David Parody)

Su llegada al Mediterráneo se enmarca en un despliegue militar sin precedentes recientes. En las últimas semanas, Washington ha enviado a la región una concentración inédita de aviones de combate F-35, F-22 y F-16, junto a sistemas de defensa aérea avanzados como el Patriot y el THAAD, más de 50 aeronaves de combate adicionales, decenas de aviones cisterna de reabastecimiento y la Armada mantiene actualmente 13 buques en el área. Los bombarderos estratégicos B-2 y otros aparatos de largo alcance se encuentran en alerta máxima en bases de Estados Unidos y en la base conjunta de Diego García, en el océano Índico.

infografia

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han denegado el uso de su espacio aéreo para operaciones ofensivas estadounidenses, lo que ha concentrado la mayor parte de los aviones de combate norteamericanos en bases en Jordania. Pese a la magnitud del despliegue actual, Estados Unidos ha movilizado una fracción de la fuerza utilizada durante la invasión de Irak en 2003, cuando se emplearon seis portaaviones y hasta 1.300 aeronaves de combate.

La administración Trump permanece dividida respecto a los alcances de una eventual acción militar. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que Washington y Teherán siguen “muy distanciados en algunos temas” y subrayó que la diplomacia es la primera opción del presidente, aunque advirtió sobre consecuencias severas si Irán no acepta el abandono inmediato del enriquecimiento de uranio.

El enviado especial Steve Witkoff afirmó el sábado que Irán podría estar a aproximadamente una semana de poder producir material de uranio enriquecido apto para armas, si lograra reconstruir la infraestructura nuclear que fue destruida en junio de 2025 por una operación conjunta entre Israel y Estados Unidos. Actualmente, Washington y Tel Aviv estiman que Teherán necesitaría al menos dos años para recuperar esa capacidad.

Israel ha incrementado paralelamente sus preparativos ante un eventual conflicto. El primer ministro Benjamín Netanyahu mantiene la presión sobre Washington para que actúe antes de que Irán consolide su capacidad de lanzar misiles contra territorio israelí, y las fuerzas armadas del país han adelantado reuniones de su gabinete de seguridad para coordinar acciones conjuntas con Estados Unidos.

Temas Relacionados

USS Gerald R. FordUSS Abraham LincolnGirbaltarestrecho de GibraltarEstados UnidosIránDonald TrumpGuerra en Medio OrienteUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El papa León XIV dijo que “la paz en Ucrania no puede posponerse” y volvió a pedir un alto el fuego inmediato

A casi cuatro años desde el inicio de la guerra, el sumo pontífice recordó a las miles de víctimas y a las “familias destrozadas”

El papa León XIV dijo

Tensión en Irán: estudiantes universitarios protagonizaron una nueva jornada de protestas contra el régimen

Multitudinarias movilizaciones sacudieron varios campus de Teherán y el noreste del país reclamando el regreso de la monarquía y el fin de la República Islámica

Tensión en Irán: estudiantes universitarios

EEUU alertó que Irán podría estar a una semana de enriquecer uranio para armas nucleares: “Es muy peligroso”

Steve Witkoff, enviado especial de Trump, reiteró que Washington exige el abandono total del enriquecimiento como condición para negociar con Teherán. La declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones diplomáticas y nuevas protestas estudiantiles contra el régimen persa

EEUU alertó que Irán podría

Rusia bombardeó Kiev con misiles y drones en vísperas del cuarto aniversario de su invasión

El ataque masivo dejó al menos un muerto en los suburbios de la capital, donde las temperaturas rozaban los -10°C. En Lviv, una explosión atribuida a Moscú mató a una policía e hirió a 25 personas en lo que las autoridades calificaron de atentado terrorista

Rusia bombardeó Kiev con misiles

Lula da Silva llegó a Corea del Sur en una visita oficial tras su paso por India, donde consolidó un acuerdo sobre tierras raras

La agenda contempla reuniones bilaterales con autoridades surcoreanas, la firma de memorandos sobre comercio y defensa

Lula da Silva llegó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta alimentaria: ordenan la retirada

Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas gominolas japonesas de Hello Kitty por riesgo de asfixia y piden que no se consuman

Patentes en CABA: hasta cuándo hay tiempo para pagar las nuevas boletas tras la polémica por las subas de hasta 100 por ciento

Ejército y Policía destruyen laboratorio del ELN en Cúcuta: golpe de 4,8 millones de dólares

La brecha salarial disminuye, pero la desigualdad persiste: dos de cada tres trabajadores que cobran el SMI son mujeres

Detienen a 15 personas vinculadas al crimen en Tapachula, Chiapas: droga, armas y vehículos son asegurados

INFOBAE AMÉRICA
Una mujer palestina muerta por

Una mujer palestina muerta por disparos israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

El Amiab Albacete conquista la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas

El servicio de protección de Trump mata a tiros a un joven que intentó entrar en su residencia de Mar-a-Lago

Ortega Cano y su hermana, impactados por la sorpresa de Gloria Camila en su 30 cumpleaños: "Espectacular"

114.504 socios están llamados a votar en las elecciones a la presidencia del Barça

ENTRETENIMIENTO

Daniel Radcliffe confiesa cómo las

Daniel Radcliffe confiesa cómo las escenas bajo el agua de “Harry Potter” casi lo llevan al límite

Una canción de Metallica alcanza un récord histórico en plataformas digitales

El insólito “souvenir” que Matthew McConaughey dejó a Timothée Chalamet durante el rodaje de “Interestelar”

La esposa de Eric Dane rindió homenaje al actor con emotivas fotografías familiares

5 canciones pop que surgieron de crímenes reales y marcaron la memoria colectiva