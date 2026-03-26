La marca de ropa deportiva Born registra ventas de 25,5 millones en 2025, impulsada por el 'online'

El canal de venta online se consolidó como el principal motor de negocio para Born, y actualmente genera el 55% de la cifra total de ventas de la firma. Esta estrategia digital, junto a una red de distribución física y de venta mayorista que continúa sumando nuevos puntos, impulsó a la compañía a alcanzar una facturación de 25,5 millones de euros en el año 2025, según reportó la propia empresa. La empresa española, que anteriormente operaba bajo el nombre Born Living Yoga, ha logrado multiplicar su volumen de negocio por más de 25 en tan solo seis años, desde su fundación en 2017, de acuerdo con la información publicada por Born.

Según detalló la compañía, su modelo de crecimiento se ha basado en una estrategia omnicanal robusta. Nueve de cada diez euros proceden de la tienda online y de su red que abarca tanto córners propios como puntos de venta multimarca en el canal retail. Born cuenta en la actualidad con 16 córners distribuidos en tiendas de España, Francia y México, reforzando la expansión internacional de la marca. Esta red se complementa con más de 450 puntos de venta multimarca, facilitando la llegada a tiendas especializadas y permitiendo su presencia en más de 30 países repartidos entre Europa y América, según consigna la empresa.

El medio físico se complementa con los Born Studios, una red de centros boutique donde la marca impulsa diversas disciplinas y fomenta la creación de comunidad entre clientes y deportistas, reportó la fuente. Los estudios Born actúan, además, como escaparates de la oferta deportiva, integrando prácticas como yoga, pilates, pádel, barre, running, training, athleisure y recovery.

La internacionalización de Born se refleja en el peso creciente de los mercados foráneos en sus cuentas. Aunque España sigue ocupando el primer lugar en volumen de negocio, casi la mitad de la facturación total de la empresa se origina ya fuera de sus fronteras. Francia, Alemania y México son algunos de los países donde la compañía ha ganado relevancia en los últimos ejercicios, con crecimientos sostenidos y una estrategia que amplía año a año la huella de Born en territorios clave, según puntualizó la empresa.

La evolución de la marca fue acompañada de un proceso de rebranding que posiciona actualmente a Born como una propuesta de ‘activewear’ transversal. Anteriormente conocida como Born Living Yoga, la empresa completó su transición y extendió su portfolio a nuevas disciplinas deportivas. Este giro estratégico permitió consolidar el universo Born y ampliar el espectro de clientes atendidos, desarrollando líneas especializadas para actividades variadas y adaptando su oferta para público masculino.

El segmento masculino representa en estos momentos el 20% de la facturación de Born, de acuerdo con la información difundida. La empresa identifica este nicho como una de sus principales palancas de crecimiento y prevé incrementar su peso en los próximos ejercicios. Dentro de esa línea estratégica, la firma apuesta por la combinación de producto técnico, experiencias y fortalecimiento de la comunidad, aspectos que considera vitales para consolidar su posición en el sector del deporte y la moda.

El crecimiento del negocio se ha traducido en un refuerzo de la estructura interna. Born cuenta con un equipo de más de 35 empleados, con sede en Madrid, y el respaldo de socios estratégicos, entre los que se encuentra el futbolista Saúl Ñíguez. Además, la consolidación financiera y de marca ha permitido que Born pueda plantear nuevos objetivos para el futuro inmediato. Entre sus prioridades, la empresa apunta a mantener la expansión internacional y contempla la apertura de tiendas propias en territorio español dentro de su hoja de ruta, según adelantó la compañía.