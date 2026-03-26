Hallado un hombre vinculado al radicalismo yihadista dormido en un cuartel de la Guardia Civil

El análisis de las redes sociales del hombre investigado mostró que utilizaba prendas con apariencia paramilitar y publicaba imágenes donde hacía gestos relacionados con simbología islámica, específicamente alzando el dedo índice derecho en señal de Tawhid, lo que expresa la creencia en el monoteísmo del Islam. Tal como publicó Europa Press, estos elementos formaron parte de la investigación judicial tras un incidente en el cuartel de la Guardia Civil de La Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla.

Según detalló el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta semana, el Tribunal Supremo examinó el caso de un varón que fue hallado dormido en el interior del cuartel después de saltar el muro perimetral para acceder a las instalaciones. Las primeras pesquisas concluyeron que el hombre mostraba signos de inestabilidad mental y mantenía vínculos con el radicalismo yihadista, aunque no suponía un peligro grave para la seguridad del Estado.

El fallo judicial indica que el 17 de junio de 2025, a las seis de la mañana, un agente de la Guardia Civil, al salir de su domicilio dentro del acuartelamiento, encontró a una persona tumbada en el rellano de las escaleras, justo junto a la puerta de la vivienda. El hombre llevaba ropa de tipo paramilitar y utilizaba una mochila como almohada. El agente lo despertó y lo trasladó a dependencias oficiales, donde otros dos efectivos procedieron al registro e identificación del individuo.

En su declaración, y según reportó Europa Press, el hombre explicó que había tenido una disputa la noche anterior con un vecino de la localidad, tras lo cual decidió buscar refugio en el cuartel de la Guardia Civil. La única vía que encontró para ingresar fue saltar el muro que rodea el recinto, tras lo cual se quedó a dormir en el lugar donde fue localizado por el agente.

De acuerdo con la consulta en la base de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, el varón presentaba antecedentes por diferentes delitos: hurto, uso indebido de vehículos, amenazas, lesiones y atentado contra agentes de la autoridad. Además, registraba infracciones por portar armas blancas y por posesión de estupefacientes en la vía pública. Esta información fue un elemento central que analizó el tribunal durante la causa.

El BOE recogió que al hombre se le abrió un atestado por un posible delito de atentado contra los medios o recursos destinados a la seguridad y defensa nacional, consecuencia de haber superado el muro perimetral y accedido sin autorización a las instalaciones policiales. No obstante, el tribunal expone que, aunque se evidenciaban ciertos indicios de riesgo potencial para la seguridad por antecedentes y comportamientos previos, las conclusiones del análisis pericial no detectaron un nivel de amenaza grave.

Parte de la investigación judicial también incluyó el análisis del dispositivo móvil del investigado, para ahondar en los datos vinculados al caso. La autorización para revisar este material se solicitó expresamente a la vista de los indicios detectados en su comportamiento y publicaciones en línea. De este análisis resultó el informe técnico-pericial, que insistió en el perfil de inestabilidad mental del individuo y la previsión de no constituir, en principio, una amenaza severa contra la seguridad nacional.

Según consignó Europa Press, la causa judicial seguirá ahora bajo la instrucción de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepa, en la plaza número uno, que continuará con las investigaciones y procedimientos pertinentes en este caso.

La sentencia publicada en el BOE expone con detalle el proceso llevado a cabo por los agentes de la Guardia Civil en la localización, identificación y puesta a disposición judicial del sospechoso. También se describe el contexto de su llegada al cuartel, los motivos alegados y los elementos que motivaron las medidas cautelares adoptadas por el tribunal.

Los detalles recabados durante la investigación, tanto de los antecedentes penales como de las actividades en redes sociales, fueron evaluados por el Tribunal Supremo a la luz de los posibles riesgos que el investigado pudiera representar para la seguridad del Estado. Europa Press informó que la vigilancia de la actividad en internet y la revisión del historial de publicaciones añadieron contexto relevante para el análisis del perfil del detenido.

El tribunal valoró la combinación de factores, entre ellos el acceso irregular a una instalación de seguridad, la inestabilidad mental, la reincidencia en otros delitos y la difusión de simbología religiosa en redes sociales. El resultado del dictamen pericial, expresado en la sentencia oficial, concluye que no existe, en este caso particular, una amenaza de primer nivel para la seguridad del Estado, lo que orientó la actuación judicial posterior y la competencia de los órganos instructores locales.

El caso continúa bajo el seguimiento de la autoridad judicial pertinente, según dictaminó la sentencia difundida a través del BOE y recogida por Europa Press.