Bruselas afirma tener "garantías" de EEUU de que respetará el pacto que pone techo del 15% a aranceles a la UE

El acuerdo firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos que establece un límite del 15% a los aranceles estadounidenses sobre productos europeos, y faculta a la UE a renunciar a represalias comerciales, incluye compromisos adicionales como compras energéticas por valor de 750.000 millones de dólares y nuevas inversiones en territorio estadounidense por 600.000 millones de dólares, según consignó el medio que publicó la noticia. Estas obligaciones, sumadas a la exclusión del acero y el aluminio europeo, que permanecen gravados con un arancel del 50%, han elevado las preocupaciones dentro del Parlamento Europeo sobre el impacto real que podría tener el acuerdo, oficializado el pasado verano tras una negociación liderada por Ursula von der Leyen y el entonces presidente estadounidense, Donald Trump.

Según informó el medio, Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Economía, comunicó al pleno del Parlamento Europeo la recepción por parte de Bruselas de “garantías” provenientes de Washington sobre el cumplimiento de lo pactado. “En este momento, hemos recibido garantías de Estados Unidos de que tienen la intención de respetar el acuerdo”, sostuvo Dombrovskis al dirigirse a los eurodiputados. Esta declaración coincidió con la jornada parlamentaria dedicada a la votación de dos propuestas legislativas fundamentales para que la Unión pueda implementar en la práctica las condiciones de lo acordado.

El medio detalló que, previo a recibir estas garantías, Bruselas había solicitado formalmente a Washington “aclaraciones” sobre cómo los nuevos aranceles del 15% anunciados por la Casa Blanca —tras la anulación judicial de medidas previas— afectarían la tregua arancelaria entre ambos bloques. Hasta ahora, no se había recibido una contestación por parte del Gobierno estadounidense.

Dombrovskis resaltó ante los miembros del Parlamento Europeo que la aprobación de la legislación es “no sólo importante, sino un paso indispensable” en el proceso de normalización de las relaciones comerciales entre ambos lados del Atlántico, informando además que el Ejecutivo de Von der Leyen dispone ya de las garantías solicitadas a las autoridades estadounidenses.

El acuerdo, conocido como ‘Acuerdo de Turnberry’, fija un tope del 15% en aranceles sobre productos europeos. Como contraprestación, la Unión Europea se compromete a abstenerse de tomar medidas recíprocas, aunque deja al margen sectores específicos como el acero y el aluminio, que siguen sujetos al 50%. Además, tal como reportó el medio, el texto incorpora compromisos europeos que trascienden la política comercial, como los acuerdos de compra de energía e inversiones en Estados Unidos.

Frente a este escenario, el Parlamento Europeo demanda una revisión de las condiciones acordadas, con el propósito de fortalecer los mecanismos de salvaguarda. Los eurodiputados consideran necesario introducir herramientas que permitan suspender el acuerdo en caso de que Estados Unidos incumpla lo pactado o genere amenazas comerciales, con el objetivo de evitar situaciones como la crisis provocada por la amenaza de aranceles adicionales emitida durante la anterior administración estadounidense en relación con Groenlandia y otros países europeos.

Dombrovskis, en presencia de los eurodiputados, subrayó: “Quiero dejar algo claro: Si bien continuaremos nuestros esfuerzos por mantener relaciones constructivas y evitar la inestabilidad, no haremos la vista gorda ante ningún riesgo para nuestros intereses”. El comisario señaló que Bruselas toma en cuenta las preocupaciones expresadas por el Parlamento y que estas serán consideradas tanto en las negociaciones con la Eurocámara como con el Consejo de la Unión, el órgano que agrupa a los gobiernos de los Estados miembros.

El medio resaltó que la Comisión Europea mantendrá la vigilancia sobre la evolución de la normativa estadounidense vinculada a la sección 301, ya que la administración Trump anunció nuevos aranceles para reemplazar los gravámenes previamente invalidados por los tribunales norteamericanos. Dombrovskis indicó que la Comisión monitorea estrechamente estos desarrollos, insistiendo en la necesidad de proteger los intereses europeos ante cualquier modificación en la legislación estadounidense y garantizar que los eventuales cambios sólo resulten favorables.

El comisario económico reiteró que un apoyo del Parlamento a las propuestas legislativas sería un avance procedimental fundamental y una muestra política de que la Unión Europea cumple sus compromisos y actúa para defender los intereses económicos, incluyendo el empleo, la inversión y la estabilidad.

Finalmente, detalló que los servicios comunitarios mantendrán el diálogo con Washington, con el compromiso de comunicar cualquier inquietud y buscar soluciones conjuntas en áreas de interés compartido, con la intención de establecer las bases para una cooperación sostenible a largo plazo, según informó el medio digital.