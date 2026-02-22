El papa León XIV dijo que “la paz en Ucrania no puede posponerse” y volvió a pedir un alto el fuego inmediato

El Papa volvió a pedir por la paz en Ucrania (REUTERS/Remo Casilli)

El papa León XIV realizó este domingo un fuerte llamamiento para que cesen las armas, se llegue a un alto el fuego y se refuerce el diálogo para conseguir la paz en Ucrania, tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro

“Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias destrozadas, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento indecible. Cada guerra es realmente una herida infligida a toda la familia humana, que deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca a generaciones. La paz no puede posponerse”, dijo el papa recordando que en los próximos días se cumplirán los 4 años de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.

Y agregó: “Es una necesidad urgente que debe encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables”:

Por ello, añadió: “Renuevo con fuerza mi llamamiento: que callen las armas, que cesen los bombardeos, que se llegue sin demora a un alto el fuego y que se refuerce el diálogo para abrir el camino a la paz”.

Asimismo invitó a todos “a unirse en la oración por el martirizado pueblo ucraniano y por todos los que sufren a causa de esta guerra y de todos los conflictos del mundo, para que brille en nuestros días el tan esperado don de la paz”.

El papa ha reiterado en varias oportunidades durante los últimos meses su postura de rechazo hacia la violencia relacionada con el conflicto en Europa del Este, abogando por soluciones pacíficas que eviten el empeoramiento de la crisis humanitaria.

León XIV remarcó la urgencia de acciones que puedan detener la escalada de hostilidades y reduzcan las consecuencias negativas sobre la población civil, señalando la responsabilidad de la comunidad internacional en la promoción de iniciativas de diálogo. Según el líder de la Iglesia Católica, la prolongación de los ataques agudiza la división entre las partes involucradas e incrementa las dificultades para establecer puentes de entendimiento que conduzcan a una solución política del conflicto.

Los bomberos apagaron un incendio después de que un dron impactara un edificio residencial durante un ataque aéreo ruso en Kiev, Ucrania, el domingo 22 de febrero de 2026. (Foto AP/Sergei Grits)

A casi cuatro años desde el inicio de la invasión rusa, el pontífice remarcó la importancia de que los esfuerzos diplomáticos no decaigan y se busquen nuevos caminos para frenar la violencia y aliviar el sufrimiento de los inocentes.

Las palabras de León XIV resonaron en un contexto marcado por la prolongación de la guerra y la fragmentación de miles de familias ucranianas. Según EFE, la ocupación rusa abarca aproximadamente el 20 % del territorio de Ucrania y mantiene separadas a personas que enfrentan riesgos diarios para mantener un mínimo contacto.

Anna, médica ucraniana refugiada en Leópolis, relató a EFE que lleva más de cuatro años sin ver a sus padres, quienes permanecieron en una zona ocupada del sur. “Tengo miedo de no reconocerlos cuando finalmente nos veamos”, declaró. “También tengo miedo de no ser capaz de presentarles nunca a mis hijos”. Anna subraya que el miedo impregna cada llamada con sus padres, puesto que deben comunicarse solo en ruso y evitar temas sensibles para no ponerlos en peligro.

El entorno hostil limita las conversaciones a cuestiones superficiales, como la salud o el clima, mientras el temor al control de las comunicaciones por parte de los servicios especiales rusos aumenta la ansiedad familiar. “El único peligro al que estoy sometida aquí son los bombardeos rusos. Para ellos, una palabra equivocada, una mirada equivocada entraña una amenaza”, expresó Anna. “Mi familia es lo único valioso que me queda”.

La posibilidad de evacuar a sus padres es remota. “Es solo una cuestión de cuántos controles de carretera rusos puede pasar mi padre antes de que le detengan”, explicó, haciendo referencia a las denuncias sobre hombres detenidos en puestos de control o forzados a realizar tareas militares. La familia aún conserva su casa, pero huir podría costarles la propiedad y, además, las dificultades económicas complicarían su acogida en Leópolis.

Civiles ucranianos deben abandonar sus hogares tras los brutales ataques rusos en Kiev (AP Photo/Sergei Grits)

Incluso si se logra un alto el fuego, Anna teme que su trabajo en zonas controladas por el gobierno ucraniano la haya convertido en sospechosa ante las autoridades rusas. Regresar a su hogar resultaría demasiado arriesgado. “Rusia no respeta las leyes. Quizá vuelva a ver mi hogar algún día”, expresó.

Alevtina Shvetsova, periodista desplazada de Mariúpol, constató que la situación de Anna es compartida por miles de personas. Muchas permanecieron para cuidar familiares dependientes o evitar la confiscación de sus casas. Los viajes a zonas ocupadas, a menudo a través de terceros países, implican largos interrogatorios y un alto riesgo de ser detenidos o rechazados.

La experiencia de Tetiana, estudiante universitaria de 19 años que huyó de la costa del mar de Azov, ilustra la vigilancia permanente sobre los habitantes de las zonas ocupadas. Tetiana mantiene contacto con su abuelo, quien utiliza dos teléfonos para evitar riesgos: uno básico para uso público y otro reservado para las conversaciones familiares. “Están bajo vigilancia constante. Los rusos intentan quebrarles, quitarles lo que aman”, describió Tetiana.

EEUU mantiene sus esfuerzos para lograr la paz entre Rusia y Ucrania

La presión sobre los residentes incluye la aceptación forzada de pasaportes rusos bajo la amenaza de perder propiedades. Tetiana pidió a su abuelo que oculte sus esperanzas de regresar a la vida bajo control ucraniano. Más de la mitad de los habitantes originales han abandonado la zona y los que permanecen enfrentan la llegada de forasteros enviados desde Rusia.

Las conversaciones de paz actuales generan escepticismo entre los desplazados internos, que ya superan los 3,7 millones. A muchos les resulta inaceptable la posibilidad de que Rusia conserve los territorios ocupados sin rendir cuentas. “Tenemos una gran fe y lo esperamos de todo corazón. Queremos volver o al menos tener la oportunidad de ir y sentirnos allí como en casa”, manifestó Tetiana a EFE.

El mensaje de León XIV se produce cuando la comunidad internacional debate posibles vías para la pacificación y la reconstrucción del país. El papa reiteró que el diálogo y el alto el fuego constituyen los únicos caminos para restaurar la esperanza. Las historias de Anna, Alevtina y Tetiana muestran el impacto humano de un conflicto cuya solución, según el pontífice, no puede esperar.

(con información de EFE y EP)