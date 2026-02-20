Mundo

EEUU e Indonesia anunciaron un acuerdo comercial que incluye compras por USD 33.000 millones

Representantes comerciales de ambos países formalizaron un pacto que contempla la reducción casi total de aranceles para productos de origen estadounidense, además del compromiso de flexibilizar regulaciones sobre exportaciones de materias primas industriales hacia EEUU

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, en el Departamento de Estado de EEUU, en Washington, el jueves 19 de febrero de 2026 (AP Foto/Tom Brenner)

La administración del presidente Donald Trump anunció el nuevo acuerdo comercial alcanzado con Indonesia, firmado tras la visita del presidente indonesio Prabowo Subianto a Washington para participar en la primera reunión del Consejo de Paz.

Según lo comunicado por la Casa Blanca, Indonesia eliminará los aranceles para el 99% de los productos estadounidenses, mientras que Estados Unidos mantendrá aranceles del 19% (anteriormente del 32%) sobre la mayoría de los productos indonesios, la misma tasa que aplica para Camboya y Malasia.

El acuerdo también contempla que el país asiático aborde las barreras no arancelarias a productos estadounidenses y elimine restricciones a las exportaciones de tierras raras y otras materias primas industriales con destino a Estados Unidos.

Durante la semana, empresas de ambos países concretaron 11 acuerdos valorados en USD 38.400 millones, que incluyen la compra de soja, maíz, algodón y trigo estadounidenses, cooperación en minerales críticos, recuperación de yacimientos petrolíferos y asociaciones en la industria de chips informáticos.

“Hemos negociado muy intensamente durante los últimos meses, y creo que hemos alcanzado entendimientos sólidos sobre muchos temas”, declaró Prabowo ante ejecutivos empresariales en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

La Casa Blanca calificó el pacto como un “gran acuerdo” que “ayudará a ambos países a fortalecer la seguridad económica, promover el crecimiento económico y, de ese modo, conducir continuamente a la prosperidad global”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, hacen un gesto mientras posan para una foto en una cumbre de líderes mundiales sobre el fin de la guerra de Gaza, el 13 de octubre de 2025 (REUTERS/Suzanne Plunkett)

El acuerdo fue firmado por los representantes comerciales de Estados Unidos e Indonesia, en paralelo a la reunión entre el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, con el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, en el Departamento de Estado estadounidense en Washington.

Empresas indonesias acordaron esta semana la compra de 1 millón de toneladas de soja, 1,6 millones de toneladas de maíz y 93.000 toneladas de algodón a Estados Unidos, así como el compromiso de adquirir hasta 5 millones de toneladas de trigo estadounidense para 2030.

Ambos países también pactaron cooperar en el área de minerales críticos, aunque los detalles de esta cooperación no fureon divulgado hasta el momento.

Washington busca que Indonesia elimine las restricciones a la exportación de minerales críticos, medida que la administración Trump considera clave para proteger a los fabricantes estadounidenses frente a posibles interrupciones en la cadena de suministro global.

La administración republicana intenta reducir su dependencia del control chino sobre estos materiales, esenciales para la producción de bienes como aviones de combate y teléfonos móviles.

Durante el evento en la Cámara de Comercio, Prabowo señaló que Indonesia puede actuar como un “puente” y un “mediador honesto” entre las grandes potencias, en referencia a la competencia entre Estados Unidos y China.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y otros líderes mundiales asisten a la reunión inaugural del Consejo de Paz en el Instituto de Paz de Estados Unidos en Washington (REUTERS/Kevin Lamarque)

El ministro de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, informó que Washington aceptó eliminar del acuerdo comercial cláusulas ajenas al ámbito económico, como aquellas relacionadas con el desarrollo de reactores nucleares, el mar de China Meridional —zona en disputa entre varios países del Sudeste Asiático y Beijing— y cuestiones de defensa y seguridad fronteriza.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, destacó que el pacto “amplía el acceso de los estadounidenses al mercado del cuarto país más poblado del mundo”.

Indonesia, que cuenta con las mayores reservas de níquel a nivel mundial y recientemente identificó ocho yacimientos con potencial para albergar tierras raras, cooperará con empresas estadounidenses en la extracción, el procesamiento y la producción de estos recursos.

(Con información de The Associated Press)

