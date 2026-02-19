Mundo

Hackers vinculados a China accedieron a datos confidenciales del gobierno italiano y robaron información de disidentes al régimen

La filtración alcanzó información de miles de agentes encargados de operaciones contra el terrorismo y el seguimiento de ciudadanos chinos

Guardar
El gobierno italiano detectó el
El gobierno italiano detectó el ciberataque dirigido a la red del Ministerio del Interior (REUTERS/Kacper Pempel)

Un grupo de hackers vinculados a China accedió de forma no autorizada a los sistemas digitales del Ministerio del Interior de Italia y obtuvo datos de 5.000 agentes de la DIGOS (División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales).

Según reveló el diario Repubblica, el ciberataque, ocurrido entre 2024 y 2025, no fue un sabotaje sino un robo de información dirigido a nombres, funciones y sedes operativas de agentes involucrados en la lucha antiterrorista, la vigilancia de comunidades extranjeras y el seguimiento de disidentes chinos refugiados en el país.

“No parece que se hayan tomado datos sensibles relacionados con actividades operativas”, sostuvo la Policía en un comunicado.

Los ciberdelincuentes descargaron datos confidenciales sobre personal de distintas comisarías italianas tras vulnerar la red del Ministerio. Aunque la autoría se atribuye a actores cercanos al régimen chino, en el ámbito de la ciberguerra las pruebas suelen ser limitadas.

El Ministerio del Interior detectó la filtración mientras se reforzaba la cooperación judicial entre Italia y China. El titular italiano de la cartera, Matteo Piantedosi, ya había mantenido reuniones en 2024 con su homólogo chino, Wang Xiaohon, en Beijing.

El ministro del Interior italiano,
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi (REUTERS/Remo Casilli)

La fiscalía de Prato, especializada en delitos relacionados con China, continuó con las investigaciones, y el 25 de noviembre se celebró una reunión entre el fiscal Luca Tescaroli y una delegación encabezada por el ministro adjunto de Seguridad Pública, Zhongyi Liu.

Durante las conversaciones en Prato surgieron sospechas en Roma sobre el conocimiento que tenían las autoridades chinas, lo que llevó a activar la alerta por el acceso no autorizado a los datos del Ministerio del Interior. Las autoridades del régimen no ofrecieron explicaciones a los cuerpos de seguridad italianos, lo que derivó en la suspensión de la reunión y en la interrupción de la cooperación judicial entre ambos países.

“Las actividades maliciosas fueron detectadas rápidamente por la Policía Postal como parte del monitoreo de seguridad rutinario de los sistemas informáticos del Ministerio del Interior”, señaló el comunicado. La Policía Postal de Italia es la encargada de investigar delitos cibernéticos en el país.

Según La Repubblica, el descubrimiento del hackeo afectó negativamente la cooperación creciente entre Italia y China en áreas como la lucha contra las drogas, los delitos informáticos, el tráfico de personas y el crimen organizado. La colaboración bilateral incluía investigaciones conjuntas sobre grupos mafiosos chinos enfrentados en el centro textil de Prato, cerca de Florencia.

Italia neutralizó un ciberataque ruso contra los Juegos Olímpicos de Invierno

Italia repele ciberataques rusos contra
Italia repele ciberataques rusos contra los Juegos Olímpicos de Invierno (Europa Press)

Italia frustró una serie de ciberataques rusos dirigidos contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, según informó la oficina del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. Los ataques también tuvieron como objetivo oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores, incluida la embajada italiana en Washington, así como diversas sedes olímpicas y hoteles en Cortina d’Ampezzo.

En total, alrededor de 120 sitios resultaron afectados, pero las autoridades aseguraron que los intentos de intrusión fueron “efectivamente neutralizados”. Los incidentes ocurrieron poco antes de la ceremonia de apertura de los Juegos, lo que motivó un refuerzo adicional de las operaciones de seguridad digital.

El grupo de hackers ruso Noname057 se atribuyó la autoría de los ataques mediante un canal de Telegram, señalando que la acción respondía al apoyo del gobierno italiano a Ucrania. “La postura proucraniana del gobierno italiano lleva a que el apoyo a los terroristas ucranianos se castigue con nuestros misiles DDoS en sitios web”, afirmaron en su comunicado. Los ataques DDoS (denegación de servicio distribuida) buscan saturar los servidores de un sitio web, impidiendo su funcionamiento normal.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaChinaItaliaRomaBeijingrégimen chinociberataqueDIGOS

Últimas Noticias

El régimen de Corea del Norte presentó un nuevo lanzacohetes múltiple diseñado para disparar ojivas nucleares

Durante una demostración militar, el dictador Kim Jong-un fue captado al volante del nuevo armamento y anticipó que el próximo congreso partidista será decisivo para la política militar norcoreana

El régimen de Corea del

El FMI advirtió que las políticas económicas del régimen chino están causando daños a otros países

La advertencia se publicó junto con la revisión anual de la economía china, conocida como consulta del Artículo IV. “La transición a un modelo de crecimiento impulsado por el consumo debería ser la prioridad general”, señalaron los directores ejecutivos del organismo

El FMI advirtió que las

Vladimir Putin recibió en Moscú al canciller del régimen cubano y aseguró que Rusia “siempre” estará del lado de La Habana

“Desde siempre hemos estado al lado de Cuba en su lucha por la independencia y por el derecho a seguir su propio camino”, afirmó el mandatario durante el encuentro en la capital rusa

Vladimir Putin recibió en Moscú

Modi recibe a Lula, Macron y líderes tecnológicos en India para una cumbre mundial sobre inteligencia artificial

La reunión en Nueva Delhi reúne a jefes de Estado y figuras del sector tecnológico, quienes analizan los retos laborales, sociales y regulatorios en torno al desarrollo y expansión de la inteligencia artificial y su aplicación global

Modi recibe a Lula, Macron

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

Estados Unidos impuso restricciones de visado mientras mantiene negociaciones nucleares con Teherán y despliega dos portaaviones en el Golfo Pérsico

Estados Unidos sancionó a 18
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
HBO confirma la fecha de

HBO confirma la fecha de estreno de la tercera de ‘La casa del dragón’ a la espera de su primer tráiler

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cómo registrarse para obtener el apoyo de 5 mil 800 pesos

La forma correcta de decir que no en tu trabajo sin dañar tus relaciones, según una psicóloga

Confirman primera muerte por sarampión en Guerrero: niño tenía 2 años

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 19 de febrero de 2026

INFOBAE AMÉRICA
El Parlamento de Venezuela retoma

El Parlamento de Venezuela retoma este jueves el debate sobre la ley de amnistía

Bélgica reprende al embajador de EEUU y le recuerda los "límites" de su función, tras críticas de antisemitismo

Muere un palestino de 19 años a manos de colonos israelíes al noreste de Jerusalén

EEUU designó al nuevo enviado para el Tíbet y el régimen chino calificó la medida como una “injerencia en asuntos internos”

Persecución en Cuba: la dictadura detuvo nuevamente a la historiadora y opositora Alina Bárbara López

ENTRETENIMIENTO

HBO confirma la fecha de

HBO confirma la fecha de estreno de la tercera de ‘La casa del dragón’ a la espera de su primer tráiler

De The Mandalorian al ring: Gina Carano anuncia su regreso en un esperado combate ante Ronda Rousey

‘El arte de Sarah’: la miniserie coreana que ya conquista Netflix

Brandi Glanville revela la causa de la desfiguración en su rostro: “Es horrible envejecer 20 años”

Rumores de romance entre Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York