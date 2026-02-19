El FMI advirtió que las políticas económicas del régimen chino están causando daños a otros países

El líder del régimen chino, Xi Jinping (REUTERS)

El Fondo Monetario Internacional criticó las políticas económicas del régimen chino por generar despilfarro interno y efectos negativos en el exterior, y reclamó una reorientación hacia un modelo basado en el consumo doméstico. La advertencia se publicó junto con la revisión anual de la economía china, conocida como consulta del Artículo IV.

“La transición a un modelo de crecimiento impulsado por el consumo debería ser la prioridad general”, señalaron los directores ejecutivos del organismo en una declaración difundida el miércoles. El informe destacó que el actual patrón de crecimiento, apoyado en exportaciones y estímulos a la producción, produce desequilibrios tanto dentro del país como a nivel global.

El análisis subrayó el elevado superávit por cuenta corriente de China, que provoca efectos adversos en sus socios comerciales. Según el organismo, parte de ese excedente se explica por el impulso a las exportaciones derivado de la depreciación real del renminbi —también llamado yuan— ajustada por inflación. Ese debilitamiento encarece las importaciones y favorece la competitividad externa de los productos chinos.

El lenguaje del informe coincide con críticas sostenidas durante años por Estados Unidos y otros países desarrollados. También refleja evaluaciones de economistas privados que advirtieron sobre el impacto global de la creciente capacidad exportadora china. En ese sentido, el documento alertó sobre posibles repercusiones comerciales si el exceso de oferta industrial continúa.

El representante de China ante el directorio del organismo, Zhengxin Zhang, rechazó esas observaciones. En una declaración separada sostuvo que el crecimiento exportador del país en 2025 “fue impulsado principalmente por su competitividad y capacidad de innovación”, además de factores vinculados a la política comercial estadounidense.

Pese a esa respuesta, el directorio en su conjunto reclamó un cambio profundo en el marco económico chino. El pronunciamiento se conoció semanas antes de la reunión anual del Congreso Nacional Popular, donde el régimen presentará sus objetivos económicos para 2026.

“Reorientar el modelo de crecimiento de China requiere una importante transformación cultural y de política económica”, afirmaron los directores. Añadieron que se necesita “una respuesta integral y más contundente que combine un mayor apoyo a la política macroeconómica con reformas estructurales”.

El organismo también propuso medidas expansivas, incluido un estímulo fiscal más fuerte. Señaló que la financiación del gobierno central para resolver el excedente de viviendas sin terminar en el debilitado mercado inmobiliario “reconstruiría la confianza del consumidor”.

Tras una expansión del producto interno bruto del 5% en 2025 —en línea con el objetivo oficial—, el organismo prevé una desaceleración al 4,5% en 2026. Muchos analistas anticipan que las autoridades fijarán una meta en un rango similar.

El informe utilizó de forma reiterada el término “desequilibrios externos”, ausente en la edición anterior. El organismo estimó el superávit por cuenta corriente en 3,3% del PIB, más del doble de su proyección previa. Zhang consideró que esa cifra “parecía excesivamente grande”.

Datos preliminares citados en el análisis indican que el superávit pudo alcanzar 3,7% del PIB, impulsado por un récord de 1,2 billones de dólares en exportaciones netas de bienes. El organismo prevé que el excedente se reduzca gradualmente hasta 2,2% del PIB en 2030, todavía por encima del nivel considerado normal.

El estudio también sugirió que el yuan se encuentra infravalorado alrededor de un 16%, con un rango estimado entre 12,1% y 20,7%. Ese tipo de cambio favorece las ventas externas mientras la débil demanda interna limita las importaciones.

En materia de política cambiaria, los directores solicitaron “mayor flexibilidad”. Zhang defendió la postura de Beijing y afirmó que la política monetaria es “clara y consistente” y que confía en que el mercado desempeñe “un papel decisivo”.

El organismo cuestionó además el alcance de las políticas industriales chinas. Calculó que el costo fiscal de los apoyos estatales a sectores prioritarios alcanzó alrededor del 4% del PIB en 2023, una proporción superior a la registrada en economías avanzadas.

Según el personal técnico, reducir medidas consideradas injustificadas en aproximadamente 2% del PIB aumentaría la productividad, mejoraría la asignación de recursos y aliviaría las cuentas públicas. El informe destacó que casi un tercio del crecimiento del año pasado provino de exportaciones netas, lo que incrementa la preocupación por el exceso de capacidad y por posibles represalias comerciales de otros países.

El organismo concluyó que la dependencia de la demanda externa constituye un riesgo para la estabilidad futura del crecimiento chino y para la economía mundial.

