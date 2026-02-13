Una niñera brasileña fue condenada a diez años de prisión en Estados Unidos por planear y ejecutar un doble asesinato junto a su empleador

Juliana Peres Magalhães fue condenada a diez años de prisión por homicidio involuntario en Virginia (AP foto/Tom Brenner, Pool)

Una niñera brasileña fue condenada a diez años de prisión en Estados Unidos por su participación en el asesinato de la esposa de su empleador y de un hombre sin vínculo previo con la familia, tras un proceso en Virginia que la halló cómplice junto a Brendan Banfield.

El tribunal estableció que Juliana Peres Magalhães, de 23 años al momento de los hechos, y Banfield mantenían una relación extramatrimonial y planificaron el crimen para iniciar una nueva vida juntos.

El plan incluyó la creación de un perfil falso en una web de fetiches sexuales, donde ambos, haciéndose pasar por Christine Banfield, contactaron a Joseph Ryan, de 39 años.

Mediante mensajes, lograron que Ryan aceptara acudir a la casa familiar bajo la excusa de una fantasía sexual, llevándolo a portar un cuchillo y elementos de sujeción solicitados, para simular un ataque perpetrado por él.

Juliana Peres Magalhães y Brendan Banfield planificaron y ejecutaron el asesinato de Christine Banfield y Joseph Ryan (Tribunal de Circuito del condado de Fairfax)

El día del crimen, la niñera salió con la hija de cuatro años de la pareja y luego volvió al domicilio alegando que había olvidado una compra. Al regresar, advirtió la presencia de un vehículo desconocido y avisó a Banfield, quien acudió al lugar.

En el dormitorio se hallaban Ryan y Christine. Los acusados aseguraron que Ryan atacó a Christine y que Banfield intervino para defenderla, pero la investigación, a partir de pruebas y testimonios, descartó esa versión.

El juicio evidenció que Brendan Banfield disparó a Ryan y apuñaló a Christine en el cuello, mientras que Juliana Peres Magalhães realizó un segundo disparo letal contra Ryan.

Brendan Banfield fue hallado culpable de asesinato agravado y uso de arma de fuego (AP)

Semanas antes, ambos habían asistido juntos a un campo de tiro y Banfield adquirió el arma usada por la niñera. La niña permaneció en el sótano durante los hechos.

La escena fue alterada para simular un ataque de Ryan: Brendan depositó sangre de Christine en las manos de Ryan, y las llamadas al 911 se diseñaron para sostener esa versión. La niñera realizó una primera llamada breve y luego una segunda, en la que Brendan declaró haber disparado a un hombre que apuñalaba a su esposa.

Christine Banfield, enfermera pediátrica con experiencia en atención a víctimas de abuso, y Ryan, sin relación previa con la familia, fueron asesinados como parte de este montaje. La causa judicial se extendió más de un año antes de formalizar cargos.

Juliana Peres Magalhães fue arrestada en octubre de 2023 y, tras aceptar colaborar con la fiscalía y testificar contra Brendan, su acusación se reclasificó de homicidio en segundo grado a homicidio involuntario, con una pena máxima de diez años.

Juliana Peres Magalhães aceptó colaborar con la fiscalía y testificó contra Banfield para reducir su condena (Foto familiar)

Brendan Banfield fue detenido en septiembre de 2024 y hallado culpable por asesinato agravado, uso de arma de fuego y exposición de un menor al peligro; su sentencia se definirá en mayo y puede incluir cadena perpetua.

Durante la audiencia, los familiares describieron el dolor irreparable causado por la pérdida. La madre de Ryan lamentó la muerte de su confidente y calificó el crimen como un acto a sangre fría. La tía de Ryan sostuvo que Juliana pudo haber evitado el crimen y proteger a la menor.

(Con información de AP)